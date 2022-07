Mesajul Laurei Codruța Kovesi de la Chișinău: „Lupta cu corupția nu se poate desfășura o lună și apoi plecăm în vacanță”

Laura Codruța Kovesi se află într-o vizită oficială la Chișinău. Șefa Parchetului European a susținut marți, 13 iulie, o conferință de presă alături de ministrul Justiției al Republicii Moldova, Sergiu Litvinenco. În cadrul acesteia, Kovesi a îndemnat autoritățile de la Chișinău să muncească pentru a persevera în lupta cu corupția.

Șefa Parchetului European, recomandări pentru autoritățile de la Chișinău

„Nu poți avea o țară curată dacă nu contribuie toată societatea la acest lucru. Nu poți condamna oameni fără să ai și alte măsuri…există un sistem de educație în corupție, toată lumea trebuie să contribuie”, a remarcat șefa Parchetului European.

Tot marți, Laura Codruța Kovesi a subliniat faptul că la Chișinău există dorință de a face instituțiile de justiție independente.

„Lupta cu corupția nu se poate desfășura o lună și după asta, plecăm în vacanță. E o luptă continuă, trebuie să existe legislație, voință politică”, a adăugat șefa Parchetului European.

Kovesi a mai sugerat autorităților de la Chișinău să inițieze , referindu-se în special la cele cu privire la combaterea corupției. Totodată, a mai dat asigurări că Parchetul European va ajuta R. Moldova în ceea ce privește lupta cu fraudele financiare, relatează .

Ministrul Justiției al R.Moldova, despre vizita Laurei Codruța Kovesi

„Am discutat despre reformele din domeniul justiției, independența sistemului judiciar și al procuraturii, combaterea corupției, mecanismele de recuperare și valorificare a bunurilor și activelor obținute de pe urma infracțiunilor de corupție.

În contextul în care țara noastră , unde un accent mare se pune pe reforma justiției și lupta împotriva corupției, am fost interesați de experiența doamnei Kövesi în funcția de procuror-șef al DNA din România – o instituție etalon al luptei anticorupție pentru cetățenii noștri. Am reiterat că ne dorim să avem și la Chișinău un sistem de instituții de luptă împotriva corupției, care să fie funcțional în timp și să reziste eventualelor atacuri la care poate fi supus.

Am discutat cu doamna Kövesi și despre inițiativele legislative pe care le promovăm în vederea eficientizării luptei cu corupția și reconstruirii sistemului de justiție. În mod special, m-am referit la reforma de pre-vetting, care are ca scop evaluarea integrității candidaților la funcțiile de membri în CSM și CSP, reformarea Curții Supreme de Justiție, pe care vrem s-o transformăm într-o instituție de casație și de generalizare a practicii, precum și la evaluarea externă extraordinară, care are menirea de a curăța întregul corp judecătoresc și al procuraturii de oameni corupți și lipsiți de integritate.

De asemenea, am discutat despre proiectul de lege care va face posibilă condamnarea în lipsă a persoanelor care în mod vădit se eschivează de la urmărirea penală sau de la , dar și despre îmbunătățirea mecanismului care va facilita confiscarea extinsă a averilor acumulate prin acte de corupție, în mod special a celor ascunse în afara Republicii Moldova”, a precizat ministrul Justiției Sergiu Litvinenco, după întrevederea cu șefa parchetului european, pe .