A murit Mircea Lucescu. Lumea sportului românesc este în doliu după dispariția unuia dintre cei mai mari antrenori din istorie. Fostul selecționer al naționalei României s-a stins din viață marți seara, pe 7 aprilie, după o perioadă dificilă petrecută în spital.

„Il Luce”, considerat al treilea cel mai titrat antrenor din lume, era internat la Spitalul Universitar de Urgență București încă din 29 martie. Medicii au încercat să-i stabilizeze starea, însă evoluția a fost nefavorabilă.

Anunțul oficial al decesului a fost făcut de reprezentanții unității medicale:

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români (…) Dumnezeu să îl odihnească!”, au precizat reprezentanții Spitalului Universitar.

Ce decizii au fost luate după moartea fostului selecționer

Moartea lui Mircea Lucescu a generat un val de reacții emoționante în mediul online, atât din partea fanilor, cât și a oamenilor din fotbal.

În acest context, Federația Română de Fotbal a anunțat că procesul de desemnare a unui nou selecționer va fi suspendat pentru moment, în semn de respect față de memoria tehnicianului.

A murit Mircea Lucescu. Când și unde va avea loc înmormântarea

Ceremoniile funerare au fost deja stabilite, iar cei care l-au admirat își vor putea lua rămas bun în zilele următoare. Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu va fi depus joi, 9 aprilie, la Arena Națională, unde fanii și apropiații îi vor putea aduce un ultim omagiu.

Înmormântarea este programată pentru vineri, 10 aprilie. Slujba religioasă va avea loc la Biserica Sfântul Elefterie, urmând ca apoi cortegiul funerar să se îndrepte spre Cimitirul Bellu.

La locul de veci vor avea acces doar membrii familiei, conform .

Unde va fi înmormântat marele antrenor

Mircea Lucescu își va dormi somnul de veci într-un cavou ales chiar de el în urmă cu aproximativ un deceniu. Locul de veci se află pe aleea principală a Cimitirului Bellu, acolo unde sunt înmormântate numeroase personalități marcante ale României.

„Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, cât lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă să lăsați”, este mesajul inscripționat pe cavoul lui Mircea Lucescu, potrivit .

Dispariția sa lasă un gol uriaș în fotbalul românesc și internațional, iar moștenirea sa sportivă rămâne una impresionantă.