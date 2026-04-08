B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Când și unde va fi înmormântat Mircea Lucescu. Mesajul inscripționat de pe cavoul său te va lăsa fără cuvinte

Ana Maria
08 apr. 2026, 08:27
sursa foto: Facebook/ FC Rapid﻿
Cuprins
  1. Ce decizii au fost luate după moartea fostului selecționer
  2. A murit Mircea Lucescu. Când și unde va avea loc înmormântarea
  3. Unde va fi înmormântat marele antrenor

A murit Mircea Lucescu. Lumea sportului românesc este în doliu după dispariția unuia dintre cei mai mari antrenori din istorie. Fostul selecționer al naționalei României s-a stins din viață marți seara, pe 7 aprilie, după o perioadă dificilă petrecută în spital.

„Il Luce”, considerat al treilea cel mai titrat antrenor din lume, era internat la Spitalul Universitar de Urgență București încă din 29 martie. Medicii au încercat să-i stabilizeze starea, însă evoluția a fost nefavorabilă.

Anunțul oficial al decesului a fost făcut de reprezentanții unității medicale:

„Spitalul Universitar de Urgență București informează că astăzi marți, 7 aprilie 2026, în jurul orei 20.30, a fost declarat decesul domnului MIRCEA LUCESCU. Domnul Mircea Lucescu a fost unul dintre cei mai titrați antrenori și jucători de fotbal români (…) Dumnezeu să îl odihnească!”, au precizat reprezentanții Spitalului Universitar.

Ce decizii au fost luate după moartea fostului selecționer

Moartea lui Mircea Lucescu a generat un val de reacții emoționante în mediul online, atât din partea fanilor, cât și a oamenilor din fotbal.

În acest context, Federația Română de Fotbal a anunțat că procesul de desemnare a unui nou selecționer va fi suspendat pentru moment, în semn de respect față de memoria tehnicianului.

A murit Mircea Lucescu. Când și unde va avea loc înmormântarea

Ceremoniile funerare au fost deja stabilite, iar cei care l-au admirat își vor putea lua rămas bun în zilele următoare. Trupul neînsuflețit al lui Mircea Lucescu va fi depus joi, 9 aprilie, la Arena Națională, unde fanii și apropiații îi vor putea aduce un ultim omagiu.

Înmormântarea este programată pentru vineri, 10 aprilie. Slujba religioasă va avea loc la Biserica Sfântul Elefterie, urmând ca apoi cortegiul funerar să se îndrepte spre Cimitirul Bellu.

La locul de veci vor avea acces doar membrii familiei, conform Cancan.

Unde va fi înmormântat marele antrenor

Mircea Lucescu își va dormi somnul de veci într-un cavou ales chiar de el în urmă cu aproximativ un deceniu. Locul de veci se află pe aleea principală a Cimitirului Bellu, acolo unde sunt înmormântate numeroase personalități marcante ale României.

„Ranguri, glorie, bogăție, toate-n pământ se sfârșesc, orice frumusețe fie, toate pier și se topesc. Trăitori, cât lucrați, monumente, fapte bune, vouă-n urmă să lăsați”, este mesajul inscripționat pe cavoul lui Mircea Lucescu, potrivit Sport.ro.

Dispariția sa lasă un gol uriaș în fotbalul românesc și internațional, iar moștenirea sa sportivă rămâne una impresionantă.

Tags:
Ultima oră
12:14 - Cum sărbătoreau bucureștenii Paștele în urmă cu 200 de ani? Tradiții, mese și obiceiuri
12:08 - Ce a văzut un român pe Muntele Athos. Experiența care i-a schimbat viața: „Nu credeam că e posibil”
12:04 - Scandal cu jigniri și înjurături în plenul Parlamentului. Dan Tanasă de la AUR: Nu știu dacă sunteți boală venerică sau mintală! (VIDEO)
11:56 - Protest în fața CNA, după închiderea Realitatea Plus. Moderatoarea spune că e un „protest uriaș”, însă la fața locului sunt doar câțiva oameni
11:36 - (FOTO) Ford la preț de ocazie de la ANAF. Mașina care costă cât un telefon, dar are ușile blocate
11:32 - Urmărire de 25 km în Argeș. Un tânăr a fost prins conducând fără permis și sub influența alcoolului
11:23 - Newsweek: Casa de pensii a anunțat ora la care virează, azi, pensia pe card. Cine primește 2.700 lei în plus?
11:17 - Armistițiul din Iran ieftinește gazele pe piața europeană. Cotația petrolului a scăzut sub 100 dolari pe baril
11:02 - Sfinții Apostoli Irodion, Agav, Ruf, Flegon, Asincrit și Ermis, pomeniți pe 8 aprilie. Ce trebuie sa știi despre martirii care au răspândit credința
10:59 - Cât timp vom mai plăti prețuri uriașe la pompă. Anunțul făcut de ministrul Energiei