Mesajul secret pe care Tudor Duma l-ar fi avut scris pe unghii, când a intrat în Spitalul Floreasca. Psiholog: „Au creierul aproape prăjit”

, în vârstă de 19 ani, este cercetat pentru intrarea prin efracție în farmacia spitalului Floreasca, unde a furat ser fiziologic și a vandalizat ușile, pereții și diverse obiecte. El este un tânăr cu antecedente în problemele cu legea, fiind recunoscut pentru comportamentul său problematic, inclusiv consumul de substanțe interzise și alcool.

Mesajele cifrate pe care Maru le avea scrise pe unghii

Până la vârsta de nici 20 de ani, are 6 dosare penale deschise. A fost asociat ca , responsabilul pentru accidentul mortal din 2 Mai, unde și el era sub influența substanțelor interzise și alcoolului. În timpul în care se afla în Spitalul Floreasca, Tudor Duma a filmat și distribuit furtul de medicamente pe rețelele de socializare.

În imagini, el a arătat inclusiv că are unghiile desenate, iar pe fiecare avea scrise câte un număr, care formau codul 1312, care ar corespunde, de fapt, literelor ACAB, prescurtare a expresiei „All Cops Are Bastards”, care ar însemna „Toți polițiștii sunt niște nenorociți”, conform .

Dan Antonescu: „Copiii ăştia nu mai gândesc normal”

Psihologul criminalist Dan Antonescu a constatat că tot mai mulți tineri, precum Vlad Pascu și Tudor Duma, manifestă comportamente problematice. Acești tineri adesea scapă de sub autoritatea părintească și recurg la consumul de substanțe interzise, ceea ce îi face să piardă contactul cu realitatea și să dezvolte o încredere exagerată în propria lor importanță. Această atitudine este însoțită de disfuncții cognitive.

„Avem de-a face cu un teribilism, cumva exacerbat de consumul de droguri. Copiii ăștia nu mai gândesc normal. Au creierul aproape prăjit. Ei au nevoie în permanență de ceva: trebuie să epateze, trebuie să impresioneze membrii grupului din care fac parte, și fiecare vrea să vină cu ceva nou. (…) Toate acestea sunt rezultatul unei lipse de educație, de supraveghere, de a înțelege ce înseamnă drogurile în realitate, pentru că puțini sunt cei care reușesc să scape de această nenorocire”, a declarat Dan Antonescu, conform sursei citate anterior.