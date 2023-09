Prietena lui Vlad Pascu, declarații halucinante: „Se droga cu mai multe feluri de droguri, fuma cannabis, trăgea pe nas cocaină”

Prietena lui Vlad Pascu, conducătorul auto în vârstă de 19 ani implicat în tragedia din localitatea 2 Mai, a dezvăluit procurorilor că în cadrul adunărilor găzduite în locuința acestuia, se făcea uz de o cantitate semnificativă de substanțe narcotice și medicamente, după care tinerii se aventurau într-o plimbare cu Buggy Car-ul pe calea ferată.

Prietena lui Vlad Pascu, denunț la DIICOT

Conform declarației fetei, și cocaină, iar după aceea se urca pe acoperiș și plângea. Informațiile provin din referatul DIICOT, în care procurorii solicită arestarea preventivă a , Miruna, fiind acuzată pentru infracțiuni legate de obstrucționarea justiției.

În conformitate cu referatul, la începutul lunii septembrie, o sesizare a fost depusă la DIICOT de către o tânără și mama sa. Această sesizare menționa că Miruna Pascu ar fi furnizat substanțe interzise fiului lor, potrivit .

„În fapt, la data de 06.09.2023, a fost înregistrat la DIICOT, Structura Centrală, denunţul formulat de numitele (…), prin care sesizau faptul că în urmă cu trei luni, numitul Vlad Pascu, cu domiciliul în Bucureşti, str. Tipografilor, organiza la domiciliul său petreceri unde punea la dispoziţia participanţilor diferite droguri de risc (cannabis şi xanax) şi de mare risc (de exemplu cocaină), iar o parte din aceste droguri erau furnizate de mama numitului Vlad Pascu”, se arată în documentul procurorilor.

Vlad Pascu se droga cu mai multe feluri de droguri

„În vara anului 2020, imediat după ridicarea restricţiilor generate de pandemie, l-am cunoscut pe Vlad Pascu, într-un anturaj din care mai făceau parte Rareş Ion, Tudor zis ‘Maru’ şi mai mulţi băieţi şi fete ale căror nume nu mi le amintesc. Ştiu că la acel moment Vlad Pascu se droga cu mai multe feluri de droguri, respectiv fuma cannabis, trăgea pe nas cocaină, de obicei acasă la Pascu, într-o casă, pe str. Tipografilor, nr. 29, unde până la un punct, Vlad a locuit cu tatăl lui şi soţia acestuia, precum şi cu sora lui vitregă, iar din primăvara acestui an tatăl lui a început să se mute treptat de acasă şi să îl lase să stea singur. Din ce ştiu, partajul între părinţii lui a fost făcut în primăvara acestui an, iar mama lui Vlad i-a cedat dreptul ei de proprietate unei jumătăţi din casa din Tipografilor lui Vlad. Acest lucru îl cunosc de la Vlad. Începând cu luna martie 2023, cam de când a rămas Vlad singur în casă, ne-am întâlnit de mai multe ori la el acasă, pe str. Tipografilor, şi am participat la petreceri, unde se consumau şi droguri pe care le aducea Vlad”, spune fata.