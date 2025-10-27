Mihaela Bilic nu este doar unul dintre cei mai apreciați specialiști în nutriție, ci și o prezență activă pe rețelele de socializare. În mediul online, ea îi ajută pe internauți cu sfaturi despre cum să slăbească și să aibă o dietă mai sănătoasă, fără mari compromisuri. Într-o postare recentă, Mihaela Bilic a dezvăluit care este desertul de toamnă ideal, atât din punct de vedere al caloriilor, cât și a conținutului de zahăr.

Care este desertul recomandat de Mihaela Bilic, toamna

Mihaela Bilic cunoaște dificultățile cu care se confruntă cei mai mulți oameni atunci când vor să țină o : pofta de dulce. Mâncărurile dulci nu trebuie să lipsească complet din dietă, însă, ar fi indicat ca produsele procesate din supermarketuri să fie înlocuite cu unele naturale.

În acest sens, Mihaela Bilic recomandă consumul de dovleac. Nu doar că are extrem de puține calorii, dar fructoza pe care o conține nu reprezintă un pericol pentru siluetă.

„Care e dulcele de sezon? Dovleacul!

O felie de dovleac de 200g are 80 cal, la fel ca o felie de pâine! Chiar dacă pare dulce, nu îngrașă și nici fructoză care să ne pună în pericol silueta nu conține”, a scris Mihaela Bilic într-o .

Ce beneficii are dovleacul

Calitățile dovleacului nu constau doar în număr mic de calorii, ci și în conținutul său de vitamine, potasiu, fier, fibre și magneziu.

„Într-o felie de dovleac avem 4mg provitamina A, adică dublu rației zilnice, 450mg potasiu, 2mg fier și 3g fibre. Are mult magneziu care ameliorează dispoziția și dă stare de bine prin conținutul de acid folic, vitamine din grupul B și glucide cu absorbție lentă.

O felie de dovleac copt cu un strop de scorțișoară satisface nevoia de dulce și este desertul ideal pentru cei cu diabet sau la cură de slăbire. Iar conținutul mare de fibre contribuie la echilibrul intestinal și ne ajută să ne săturăm!”, a mai scris specialista.