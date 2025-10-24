B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum influențează ordinea alimentelor sănătatea? Care este dieta unei experte în longevitate cu experiență de zece ani

Cum influențează ordinea alimentelor sănătatea? Care este dieta unei experte în longevitate cu experiență de zece ani

Iulia Petcu
24 oct. 2025, 19:59
Cum influențează ordinea alimentelor sănătatea? Care este dieta unei experte în longevitate cu experiență de zece ani
Sursa Foto: Freepik
Cuprins
  1. Ce înseamnă vârsta mijlocie pentru sănătate
  2. Cum arată rutina unei specialiste în longevitate
  3. De ce contează culorile în alimentație
  4. Cum influențează ordinea alimentelor sănătatea

Într-o lume în care stresul și alimentația dezechilibrată domină viețile multor oameni, tot mai mulți specialiști își dedică activitatea descoperirii secretelor longevității. Printre aceștia se numără și dr. Suzanne Ferree, expertă în longevitate, care a transformat cercetarea de peste un deceniu într-un mod de viață. Prin exemple proprii și sfaturi practice, Ferree le oferă pacienților săi instrumente concrete pentru a-și menține sănătatea și vitalitatea cât mai mult timp.

Ce înseamnă vârsta mijlocie pentru sănătate

Dr. Suzanne Ferree, care a început să studieze longevitatea acum zece ani, consideră că perioada cuprinsă între 45 și 65 de ani este esențială pentru schimbări pozitive. „Vârsta mijlocie este momentul în care pacienții, dacă fac unele schimbări, pot avea cel mai mare impact”, a declarat aceasta pentru CNBC.

Ea le oferă pacienților săi metode prin care își pot crește șansele de a trăi mai mult și mai bine. La rândul ei, Ferree, în vârstă de 53 de ani, aplică aceleași principii în viața personală. Rutina ei zilnică combină mișcarea, relaxarea și o alimentație echilibrată.

Cum arată rutina unei specialiste în longevitate

Pentru Ferree, mișcarea este o formă de echilibru mental. Participă la cursuri de dans salsa pentru a-și menține mintea activă și merge frecvent la retreat-uri de meditație împreună cu prietenii. Aceste activități îi oferă un echilibru între corp și minte, esențial pentru o stare de bine durabilă.

De asemenea, alimentația are un rol central în modul său de viață. „Când vine vorba de mese, urmăresc să includ cât mai multe culori posibil,” spune ea. Dieta sa se bazează pe alimente integrale, evitând pe cât posibil produsele procesate. „Îmi place să mănânc lucruri precum sparanghel și cartofi dulci. Unul dintre cartofii dulci preferați este acest cartof dulce mov și este delicios,” adaugă Ferree.

De ce contează culorile în alimentație

Conform Harvard Health Publishing, fructele și legumele colorate oferă beneficii importante datorită fitonutrienților, „compuși care dau plantelor culorile lor bogate, dar și gusturile și aromele distinctive”. Consumul regulat de astfel de alimente poate reduce riscul de afecțiuni grave, precum bolile cardiovasculare sau cancerul.

Harvard subliniază, de asemenea, că un grup de fitonutrienți numiți flavonoide contribuie la menținerea sănătății creierului. Studiile arată că aceștia pot scădea riscul de demență și declin cognitiv, scrie Ziare.com.

Cum influențează ordinea alimentelor sănătatea

Pe lângă calitatea alimentelor, dr. Ferree atrage atenția asupra modului în care sunt consumate. „Ordinea în care mănânci este importantă, așa că este recomandat să mănânci mai întâi legumele, apoi proteinele, iar carbohidrații, inclusiv băuturile, la final,” explică specialista.

Această strategie are un rol metabolic semnificativ. „Ajută la încetinirea absorbției glucozei, astfel încât să nu apară creșteri mari ale nivelului de zahăr din sânge,” adaugă Ferree.

Dieteticianul Jessica Hernandez confirmă beneficiile acestei practici într-un articol publicat pe blogul de sănătate al Universității de Stat din Ohio. Ea explică faptul că ordinea corectă a alimentelor poate fi deosebit de utilă pentru persoanele care suferă de diabet sau prediabet, contribuind la un control mai bun al glicemiei.

Tags:
Citește și...
De ce miroase subsolul a mucegai? Ce soluții recomandă experții pentru a elimina cauza reală a problemei
Eveniment
De ce miroase subsolul a mucegai? Ce soluții recomandă experții pentru a elimina cauza reală a problemei
Banca Națională lansează prima monedă colorată din România, în onoarea lui Lucian Blaga. Vezi designul și valoarea acesteia (FOTO)
Eveniment
Banca Națională lansează prima monedă colorată din România, în onoarea lui Lucian Blaga. Vezi designul și valoarea acesteia (FOTO)
Incident grav într-un spital prahovean. Pacient în comă după ce a fost scăpat de pe targă
Eveniment
Incident grav într-un spital prahovean. Pacient în comă după ce a fost scăpat de pe targă
Kendama revine spectaculos în atenția copiilor, dar stârnește controverse în școli. Profesorii vor să o interzică în timpul orelor
Eveniment
Kendama revine spectaculos în atenția copiilor, dar stârnește controverse în școli. Profesorii vor să o interzică în timpul orelor
Lista cu evenimentele care vor avea loc în weekendul 24–26 octombrie în București, dar și în alte orașe din România. Tu unde alegi să mergi?
Eveniment
Lista cu evenimentele care vor avea loc în weekendul 24–26 octombrie în București, dar și în alte orașe din România. Tu unde alegi să mergi?
Banca Națională prezintă istoricul Tezaurului României. Cum arată și cum decurg eforturile de repatriere de la Moscova (FOTO)
Eveniment
Banca Națională prezintă istoricul Tezaurului României. Cum arată și cum decurg eforturile de repatriere de la Moscova (FOTO)
Nivelul veniturilor determină speranța de viață. Legătura dintre avere, sănătate și longevitate. Care este situația din România. Studiu
Eveniment
Nivelul veniturilor determină speranța de viață. Legătura dintre avere, sănătate și longevitate. Care este situația din România. Studiu
Accident grav pe E85, la granița dintre Suceava și Iași. Cum s-a produs tragedia de la Drăgușeni ( VIDEO, FOTO)
Eveniment
Accident grav pe E85, la granița dintre Suceava și Iași. Cum s-a produs tragedia de la Drăgușeni ( VIDEO, FOTO)
Singurele condiții în care se mai eliberează vechea carte de identitate, model 1997. Clarificările aduse de MAI
Eveniment
Singurele condiții în care se mai eliberează vechea carte de identitate, model 1997. Clarificările aduse de MAI
Final de săptămână cu restricții de circulație în București. Poliția Capitalei prezintă rutele alternative
Eveniment
Final de săptămână cu restricții de circulație în București. Poliția Capitalei prezintă rutele alternative
Ultima oră
21:54 - De ce miroase subsolul a mucegai? Ce soluții recomandă experții pentru a elimina cauza reală a problemei
21:32 - Banca Națională lansează prima monedă colorată din România, în onoarea lui Lucian Blaga. Vezi designul și valoarea acesteia (FOTO)
21:20 - Joburile la fast-food, între cele mai căutate de studenți. Ce salarii se câștigă în restaurante
21:17 - Lovitură pentru Simona Halep. Ar fi pierdut milioane de euro în doar câteva luni. Ce s-a întâmplat
21:01 - Meta și TikTok, sub lupa Comisiei Europene. Giganții social media riscă amenzi de miliarde de euro
20:44 - Carmen Șerban a uimit pe toată lumea! Puțini știu câte diplome are și în câte domenii este specializată: „Am o pregătire educațională foarte vastă!”
20:43 - Adrian Zuckerman: „Mă întreb dacă doamna Șoșoacă s-a dus la Moscova, cumva, să candideze și ea împotriva lui Putin” / „Mi se pare ca un fel de trădare” (VIDEO)
20:38 - Incident grav într-un spital prahovean. Pacient în comă după ce a fost scăpat de pe targă
20:14 - Criză economică în Franța. Parlamentul vrea să-i taxeze pe bogații care pleacă din țară
20:08 - Kendama revine spectaculos în atenția copiilor, dar stârnește controverse în școli. Profesorii vor să o interzică în timpul orelor