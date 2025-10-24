Într-o lume în care stresul și alimentația dezechilibrată domină viețile multor oameni, tot mai mulți specialiști își dedică activitatea descoperirii secretelor longevității. Printre aceștia se numără și dr. Suzanne Ferree, expertă în longevitate, care a transformat cercetarea de peste un deceniu într-un mod de viață. Prin exemple proprii și sfaturi practice, Ferree le oferă pacienților săi instrumente concrete pentru a-și menține sănătatea și vitalitatea cât mai mult timp.

Ce înseamnă vârsta mijlocie pentru sănătate

Dr. Suzanne Ferree, care a început să studieze longevitatea acum zece ani, consideră că perioada cuprinsă între 45 și 65 de ani este esențială pentru schimbări pozitive. „Vârsta mijlocie este momentul în care pacienții, dacă fac unele schimbări, pot avea cel mai mare impact”, a declarat aceasta pentru .

Ea le oferă pacienților săi metode prin care își pot crește șansele de a trăi mai mult și mai bine. La rândul ei, Ferree, în vârstă de 53 de ani, aplică aceleași principii în viața personală. Rutina ei zilnică combină mișcarea, relaxarea și o alimentație echilibrată.

Cum arată rutina unei specialiste în longevitate

Pentru Ferree, mișcarea este o formă de echilibru mental. Participă la cursuri de dans salsa pentru a-și menține mintea activă și merge frecvent la retreat-uri de meditație împreună cu prietenii. Aceste activități îi oferă un echilibru între corp și minte, esențial pentru o stare de bine durabilă.

De asemenea, alimentația are un rol central în modul său de viață. „Când vine vorba de mese, urmăresc să includ cât mai multe culori posibil,” spune ea. sa se bazează pe alimente integrale, evitând pe cât posibil produsele procesate. „Îmi place să mănânc lucruri precum sparanghel și cartofi dulci. Unul dintre cartofii dulci preferați este acest cartof dulce mov și este delicios,” adaugă Ferree.

De ce contează culorile în alimentație

Conform Harvard Health Publishing, fructele și legumele colorate oferă beneficii importante datorită fitonutrienților, „compuși care dau plantelor culorile lor bogate, dar și gusturile și aromele distinctive”. Consumul regulat de astfel de poate reduce riscul de afecțiuni grave, precum bolile cardiovasculare sau cancerul.

Harvard subliniază, de asemenea, că un grup de fitonutrienți numiți flavonoide contribuie la menținerea sănătății creierului. Studiile arată că aceștia pot scădea riscul de demență și declin cognitiv, scrie Ziare.com.

Cum influențează ordinea alimentelor sănătatea

Pe lângă calitatea alimentelor, dr. Ferree atrage atenția asupra modului în care sunt consumate. „Ordinea în care mănânci este importantă, așa că este recomandat să mănânci mai întâi legumele, apoi proteinele, iar carbohidrații, inclusiv băuturile, la final,” explică specialista.

Această strategie are un rol metabolic semnificativ. „Ajută la încetinirea absorbției glucozei, astfel încât să nu apară creșteri mari ale nivelului de zahăr din sânge,” adaugă Ferree.

Dieteticianul Jessica Hernandez confirmă beneficiile acestei practici într-un articol publicat pe blogul de sănătate al Universității de Stat din Ohio. Ea explică faptul că ordinea corectă a alimentelor poate fi deosebit de utilă pentru persoanele care suferă de diabet sau prediabet, contribuind la un control mai bun al glicemiei.