Mihaela Gurău lansează o piesă plină de emoție: „Ia-mă la dans, iubirea mea”

Mihaela Gurău, una dintre cele mai apreciate și talentate artiste ale folclorului românesc, este un nume de referință în din Moldova. Originară din Onești, orașul natal al unor personalități celebre precum Loredana și Nadia Comăneci, Mihaela a cucerit publicul cu vocea sa distinctivă și cu prezența sa elegantă la evenimentele de mare amploare din zonă. Astăzi, lansează o piesă specială, „Ia-mă la dans, iubirea mea”, o adevărată dedicație de dragoste, perfectă pentru evenimentele private.

O minune din copilărie care i-a schimbat viața

Artistă de succes, Mihaela a trăit și o experiență miraculoasă în copilărie care i-a marcat profund viața. La vârsta de 2 ani, părinții ei s-au confruntat cu o situație extrem de dificilă, fiind îngrijorați din cauza stării de sănătate a fetiței lor. În ciuda vizitelor la mai mulți medici, nu a fost clar, iar părinții ei au primit vestea că nu mai pot face nimic pentru ea. Totuși, o minune s-a întâmplat când mama a dus-o pe Mihaela la biserică, unde a primit rugăciuni. După acea zi, starea sa de sănătate s-a îmbunătățit miraculos.

„când m-am trezit a doua zi dimineață, eram pur și simplu o altă persoană, eram vioaie, am început să râd, am început să vorbesc și am început să mănânc .Practic, mi-am revenit complet. Asta chiar a fost o minune pe care doar Dumnezeu o putea face. Cred că fiecare zi din viața noastră ar trebui să o începem și să o încheiem cu recunoștință pentru tot ceea ce avem și pentru tot ceea ce ne este dat să trăim.”, spune Mihaela într-un interviu pentru .

O carieră de succes și un nou single plin de emoție

Mihaela Gurău continuă să își construiască cariera în muzica populară, dar a simțit nevoia să diversifice repertoriul său. Astfel, piesa „Ia-mă la dans, iubirea mea” reprezintă o întoarcere la rădăcinile sale, la dragostea de muzică ușoară din copilărie, atunci când cânta la pian și participa la festivalurile de muzică ușoară din Onești. Deși muzica populară rămâne în continuare cea care o reprezintă, această piesă este un dar special pentru îndrăgostiți și o completare emoționantă a repertoriului său.

Mihaela a renunțat temporar la costumul popular și a optat pentru ținute elegante, care îi pun în valoare silueta și îi subliniază farmecul. „Ținutele din clip au fost o mare plăcere să le port. Eu ador ținutele elegante, feminine, și chiar a fost o mare plăcere să le îmbrac, mă reprezintă”, spune artista.

Tradițiile de Paște și legătura cu familia

De Paște, Mihaela Gurău își păstrează tradițiile din copilărie, petrecând sărbătoarea alături de familie. Artista este extrem de apropiată de valorile tradiționale din Moldova și nu uită de obiceiurile de Paște, precum mersul la biserică în noaptea de Înviere și purtarea hainelor noi. „În dimineața de Paște, pun un ou roșu și niște monezi într-un bol cu apă și mă clătesc cu acea apă pentru a atrage sănătatea și abundența”, povestește Mihaela despre tradițiile pe care le respectă cu sfințenie.

Mihaela a avut ocazia să își încarce sufletul cu energie divină în timpul unui pelerinaj la locurile sfinte din Ierusalim, în timpul postului Paștelui. „Mi-am încărcat sufletul cu o energie aparte, așa cum numai pășind pe urmele Mântuitorului poți simți”, adaugă artista.

Un mesaj de Paște pentru români

Mihaela Gurău le urează românilor un Paște fericit și binecuvântat, mulțumindu-le pentru susținerea lor constantă pe rețelele de socializare. De asemenea, îi invită să asculte cu drag noua sa piesă, „Ia-mă la dans, iubirea mea”, care este o adevărată declarație de dragoste în pași de dans.