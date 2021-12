Mihai Culeafă (ANPC), pe B1 TV: Acolo unde există respect zero față de consumatori, răspundem cu toleranță zero. Vom intensifica controalele, mai ales că vom începe și Comandamentul de iarnă (VIDEO)

Comercianții sancționați cu măsuri de suspendare a activității nu vor putea deschide până nu se conformează, a subliniat Mihai Culeafă, președintele ANPC, vineri, la Știrile B1 TV prezentate de Luiza Cergan, unde a promis intensificarea controalelor și toleranță zero pentru cei care nu respectă legea.

Emisia video va porni imediat. Daca aveti un ad blocker activ va rugam dezactivati-l.

Președintele ANPC, pe B1 TV. Mihai Culeafă: „Acolo unde nu se respectă legea, toleranța va fi zero”

„Ceea ce mă surprinde pe mine este faptul că unii operatori economici nu au înțeles că am început să intensificăm controalele în această perioadă. Este inadmisibil ca unii comercianți să își clădească fericirea pe sănătatea oamenilor. Acolo unde există respect zero față de consumatori, răspundem cu toleranță zero. Așa cum i-am obișnuit pe consumatori, suntem în slujba lor. Acolo unde operatorii economici respectă legea, vor fi partenerii noștri. Acolo unde nu se respectă legea, toleranța va fi zero și măsurile, așa cum ați prezentat și dumneavoastră, vor fi de la sancțiune până la măsuri complementare de suspendare a activității până la șase luni”, a declarat oficialul.

Întrebat dacă au fost aplicate multe sancțiuni de suspendare a activității, el a adăugat: „În nenumărate locații au fost aplicate asemenea măsuri. Să știți că nu sunt importante măsurile, nici amenzile. Importante sunt măsurile pe care le dăm noi pentru prevenție și pentru consiliere. Cei care nu înțeleg vor primi și amenzi”.

„Am început aceste verificări intense în urmă cu două luni. Văd că unii comercianți nu au înțeles mesajul nostru, care este foarte clar – înainte de toate, igiena și curățenia. Dacă nu au înțeles, suportă consecințele, din păcate. (…) Cei care nu respectă legea, în afară de faptul că vor fi amendați și vom lua și măsuri de suspendare a activității, nu pot deschide până nu se conformează – până nu schimbă vitrinele, igienizează spațiile ș.a.m.d. Acolo unde abaterile sunt repetate, suspendarea activității nu mai este de la zero la șase luni, ci poate ajunge de la șase luni la un an”, a punctat Mihai Culeafă.

Întrebat dacă vor fi intensificate controalele în perioada următoare, având în vedere că se apropie și perioada sărbătorilor, președintele ANPC a confirmat: „Da, vom intensifica controalele, mai ales că vom începe și Comandamentul de iarnă, campania de monitorizare a pieței pregătitoare sărbătorilor de iarnă și multe altele. Comandamentul de iarnă vizează în speță trei mari categorii – serviciile de cazare, alimentație publică și cele de divertisment. Vom fi prezenți și în piețe, și în târguri, și în marile lanțuri hoteliere”.