Mihai Daraban: “A fost un populism ieftin pe care îl decontăm azi” / “Aproape 400.000 de firme nu depun bilanțul. Nu le bate nimeni la ușă, aici e paradoxul!” (VIDEO)

Președintele Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), , a declarat în emisiunea „Bună, România!”, moderată de Radu Buzăianu și Răzvan Zamfir, pe B1 TV, că declinul economic a început în timpul guvernărilor lui și a evidențiat problema măririlor nesustenabile, acuzând un populism ieftin care este acum decontat de români.

„Declinul a început de atunci, cu măriri nesustenabile, populisme ieftine”

De asemenea, a discutat despre impactul pandemiei și cum problemele economice s-au agravat în urma unor politici populiste implementate anterior.

“La noi, declinul a început în timpul guvernărilor Dragnea, ca să ne înțelegem, când s-au mărit salarii și pensii fără să le ceară nimeni. Nu era nimeni legat de garduri, de stâlpi că vrea salariul mare sau pensie mare.

Vă aduceți aminte taxele consulare, ca să se ridice el, să-și apropie diaspora, taxele consulare în afara României – zero, în țară – pe bani.

Deci acum sunt oameni din Satu Mare, care se duc la Debrețin, acolo pașaportul e gratis. După aceea, Registrul Comerțului avea niște taxe care îl făceau să funcționeze de sine stătător, acum e net bugetar. De ce le-a tăiat? Nu știu, că nu plângea nimeni de taxele alea.

Destabilizare a plecat de atunci. Era Anca Mireanu chiar aici în studio și îi spunea domnului Bușoi că președintele Camerei de comerț face mai multă opoziție decât toți ei la un loc. Eu nu făceam opoziție politică, că nu ne băgăm în politică, ridicam problemele din economie. Bineînțeles că a venit pandemia și s-a dus naibii tot. Dar declinul a început de atunci, cu măriri nesustenabile, populisme ieftine”, a declarat Mihai Daraban.

„400.000 aproape nu depun bilanțul, nu le bate nimeni la ușă. Aici e paradoxul”

Președintele CCIR a subliniat că, în prezent, există aproape 400,000 de firme care nu depun bilanțul la Registrul Comerțului, iar autoritățile nu le controlează eficient.

“A fost un populism ieftin pe care îl decontăm azi. N-avem cum să nu-l decontăm, deși sunt mai multe soluții pe care le pot lua înainte să se umble la taxe.

E o chestie care m-a obsedat în acești 11 ani. Acum 11 ani erau 140.000 de firme care nu depuneau bilanțul și figurau active și în funcțiune. Și-am ieșit an de an și am zis vedeți că s-au făcut 160.000, vedeți că sunt 190.000, că-s 220.000.

Azi sunt 400.000! Deci azi, la Registru, când avem această emisiune, sunt 1.265.000 de firme care figurează active și în funcțiune și au depus bilanțul 866.000.

400.000 aproape nu depun bilanțul, nu le bate nimeni la ușă. Aici e paradoxul, pentru că ANAF-ul nostru, el are baza lui de date a celor care depun bilanțul și pe ăia îi hingherește, dacă îmi permiteți expresia.

Ține de digitalizare administrativă. Deci domnii de la ANAF spun aia e baza de date a justiției, ce treabă avem noi.

Faptul că această cifră crește, că toți încercăm să ne explicăm acest mecanism, înseamnă că funcționează.

Și poți să ai marfă la negru pe care i-o facturezi unei firme care a depus bilanțul, i-o și dai…”, a mai precizat Mihai Daraban.