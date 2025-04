Ce spune Crin Antonescu despre dosarele lui Liviu Dragnea: „A fost condamnat pentru lucruri pe care în campania electorală le fac 90% din oamenii care fac campanie electorală”

Întrebat dacă Liviu Dragnea ar mai fi avut dosare politice dacă ar fi fost el președintele Românie, în ultimele 2 mandate, Crin Antonescu a răspuns în timpul dezbaterii electorale, organizate la Palatul Cotroceni, că “nu am fi fost în situația asta” și că “dosarele tuturor politicienilor și tuturor cetățenilor și subiecților de drept din țara asta trebuie făcute de organismele îndreptățite prin Constituție. Nu am cum să vă spun dacă ar fi avut sau nu domnul Dragnea dosar”.

Pe de altă parte, Crin Antonescu a precizat referitor la dosarele lui Liviu Dragnea că sunt dosare suspecte de conținut politic:

“Eu am spus ce am spus și țin minte ce am spus. E de datoria tuturor când cităm să cităm exact, că tot nu e domnul plagiator aici, care crede că se pun ghilimele din 2002. Deci, eu nu am spus că nu ar trebui să se facă dosare, eu nu am spus că era sau nu era vinovat Dragnea, eu nu am nerespectat cu nimic deciziile, eu am spus doar în legătură cu primul, și al doilea, dar mai ales în primul proces în care Liviu Dragnea a fost condamnat, fără să mai fiu de mult aliat politic cu el și fără să mai fim într-un fel apropiați că sunt dosare suspecte de conținut politic.

Pentru că Liviu Dragnea dacă vreți să discutăm în amănunt și nu e singurul caz, la primul dosar a fost condamnat din cât am văzut pentru lucruri pe care în campania electorală fără a fi ilegală le fac 90% din oamenii care fac campanie electorală. Iar în al doilea, fără ca el să fi semnat ceva pentru angajarea de către altcineva a două persoane, deci nu pentru jefuirea bugetului de stat sau pentru altceva. Asta a fost părerea mea. Nu am împiedicat cu nimic, nu am făcut-o și nu aș fi făcut-o când aveam funcții în statul român. Evident că de acum înainte nu aș face-o”.

De asemenea, Crin Antonescu a mai spus că într-un stat de drept, dosare face justiția:

“Că voi fi sau nu președinte, în țara asta și într-un stat de drept, apropo Doamna Lasconi, ca să nu mai fiți nevoită să ieșiți din nou în stardă fără să mai înțelegeți de ce, penal este cine spune legea că este penal, nu cine spune presa că e penal, cine spun adversarii politici sau colegii politici. Numai când spune justiția că este penal, la capătul unui proces corect, în conformitate cu Codul Penal, în rest dosare face justiția, nu președintele”.