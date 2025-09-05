Mii de pensionari români au dispărut doar într-o singură lună. Ce anunț a făcut Casa de Pensii

Mii de români au dispărut, în numai o lună, din registrele . Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), la sfârșitul lunii august 2025 erau înregistrați 4.689.262 de pensionari. Numărul lor este cu 4.199 mai mic față de luna precedentă, ceea ce indică o ușoară scădere a populației aflate în sistemul public de pensii, potrivit .

Cuprins:

Care este pensia medie în România în 2025

Câte fonduri a alocat statul pentru plata pensiilor

Ce pensii primesc românii care au lucrat în agricultură

Care sunt principalele categorii de pensionari din România

Care este pensia medie în România în 2025

În august 2025, pensia medie în România a fost de 2.770 de lei, conform raportului oficial CNPP. Această valoare reflectă media generală a sumelor încasate de pensionari din toate categoriile.

Câte fonduri a alocat statul pentru plata pensiilor

Pentru luna august, suma totală plătită pentru pensii a fost de 12,99 miliarde de lei. Acești bani au fost distribuiți celor peste 4,6 milioane de pensionari înregistrați în evidențele Casei de Pensii.

Ce pensii primesc românii care au lucrat în agricultură

Un segment aparte îl reprezintă pensionarii proveniți din agricultură. În august 2025, 547.146 de persoane se încadrau în această categorie, cu o pensie medie de 716 lei, mult sub media națională.

Care sunt principalele categorii de pensionari din România

Cea mai mare categorie este reprezentată de pensionarii la limită de vârstă:

753.893 de persoane, dintre care 2.148.816 femei, cu o pensie medie de 3.097 lei.

Alte categorii includ: