B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mii de pensionari români au dispărut doar într-o singură lună. Ce anunț a făcut Casa de Pensii

Mii de pensionari români au dispărut doar într-o singură lună. Ce anunț a făcut Casa de Pensii

Ana Maria
05 sept. 2025, 21:36
Mii de pensionari români au dispărut doar într-o singură lună. Ce anunț a făcut Casa de Pensii
Sursa foto: Captură Video Digi24

Mii de pensionari români au dispărut, în numai o lună, din registrele Casei de Pensii. Potrivit datelor furnizate de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), la sfârșitul lunii august 2025 erau înregistrați 4.689.262 de pensionari. Numărul lor este cu 4.199 mai mic față de luna precedentă, ceea ce indică o ușoară scădere a populației aflate în sistemul public de pensii, potrivit Libertatea.

Cuprins:

  • Care este pensia medie în România în 2025
  • Câte fonduri a alocat statul pentru plata pensiilor
  • Ce pensii primesc românii care au lucrat în agricultură
  • Care sunt principalele categorii de pensionari din România

Care este pensia medie în România în 2025

În august 2025, pensia medie în România a fost de 2.770 de lei, conform raportului oficial CNPP. Această valoare reflectă media generală a sumelor încasate de pensionari din toate categoriile.

Câte fonduri a alocat statul pentru plata pensiilor

Pentru luna august, suma totală plătită pentru pensii a fost de 12,99 miliarde de lei. Acești bani au fost distribuiți celor peste 4,6 milioane de pensionari înregistrați în evidențele Casei de Pensii.

Ce pensii primesc românii care au lucrat în agricultură

Un segment aparte îl reprezintă pensionarii proveniți din agricultură. În august 2025, 547.146 de persoane se încadrau în această categorie, cu o pensie medie de 716 lei, mult sub media națională.

Care sunt principalele categorii de pensionari din România

Cea mai mare categorie este reprezentată de pensionarii la limită de vârstă:

  • 753.893 de persoane, dintre care 2.148.816 femei, cu o pensie medie de 3.097 lei.

Alte categorii includ:

  • Pensie anticipată – 3.488 persoane (pensie medie: 938 lei)
  • Pensie anticipată parțială – 85.276 persoane (pensie medie: 760 lei)
  • Pensie de invaliditate – 404.271 persoane (pensie medie: 113 lei)
  • Pensie de urmaș – 442.235 persoane (pensie medie: 497 lei)
Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Bărbat din Gura Humorului, arestat după ce și-a atacat soția cu un arzător. De la ce a izbucnit conflictul
Eveniment
Bărbat din Gura Humorului, arestat după ce și-a atacat soția cu un arzător. De la ce a izbucnit conflictul
Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
Externe
Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
Un organizator de barbut a reclamat că un hoț l-a lăsat fără 22.000 de euro. Poliția i-a reținut pe amândoi
Eveniment
Un organizator de barbut a reclamat că un hoț l-a lăsat fără 22.000 de euro. Poliția i-a reținut pe amândoi
Ungaria rămâne singurul stat care blochează negocierile. Zelenski: „Poziția Budapestei pare ciudată, chiar și Putin nu se mai opune”
Externe
Ungaria rămâne singurul stat care blochează negocierile. Zelenski: „Poziția Budapestei pare ciudată, chiar și Putin nu se mai opune”
Doar control judiciar pentru bărbatul de 55 de ani bănuit că a agresat sexual o fată de 15 ani, în Gara de Nord din București
Eveniment
Doar control judiciar pentru bărbatul de 55 de ani bănuit că a agresat sexual o fată de 15 ani, în Gara de Nord din București
Accident grav într-o comună ieșeană, între o căruță și o autoutilitară. Cinci persoane au fost rănite
Eveniment
Accident grav într-o comună ieșeană, între o căruță și o autoutilitară. Cinci persoane au fost rănite
Incertitudinile planează asupra noului început de an școlar. Când se vor putea întoarce elevii în bănci
Eveniment
Incertitudinile planează asupra noului început de an școlar. Când se vor putea întoarce elevii în bănci
MAE a deschis porțile pentru public, la Ziua Diplomației Române. Vizitatorii au descoperit culisele activității diplomatice și consulare
Eveniment
MAE a deschis porțile pentru public, la Ziua Diplomației Române. Vizitatorii au descoperit culisele activității diplomatice și consulare
Ceaiurile naturale care reduc balonarea și ajută digestia. Cinci variante care pot contribui și la o siluetă mai suplă
Eveniment
Ceaiurile naturale care reduc balonarea și ajută digestia. Cinci variante care pot contribui și la o siluetă mai suplă
Veste bună pentru iubitorii de animale din Cluj-Napoca. Patrupezii își pot însoți stăpânii în instituțiile publice, cu câteva condiții
Eveniment
Veste bună pentru iubitorii de animale din Cluj-Napoca. Patrupezii își pot însoți stăpânii în instituțiile publice, cu câteva condiții
Ultima oră
23:35 - Gică Popescu, uluit de prestația echipei naționale în meciul cu Canada: „De mult nu am văzut așa ceva”
23:26 - Bărbat din Gura Humorului, arestat după ce și-a atacat soția cu un arzător. De la ce a izbucnit conflictul
23:20 - Un zbor spre Turcia a fost deviat de urgență din cauza unui britanic agresiv. Pasagerul ar fi lovit cu pumnii un alt călător după o dispută legată de scaune
23:03 - România, învinsă categoric de Canada. Eșec umilitor în amicalul de pe Arena Națională
23:00 - Țara care devine tot mai puțin accesibilă pentru români. Cheltuielile unui turist au crescut cu 20% în ultimul an
22:50 - Un organizator de barbut a reclamat că un hoț l-a lăsat fără 22.000 de euro. Poliția i-a reținut pe amândoi
22:41 - Taylor Swift și Travis Kelce au stabilit locul și data nunții. Singurul obstacol rămâne dimensiunea evenimentului
22:24 - Fanii s-au întrecut în glume la postarea lui David Popovici. Cum s-a fotografiat sportivul
22:23 - Ilie Năstase, reacție după ce Ianis Hagi a semnat cu Alanyaspor: „Dacă a negociat tăticul lui…”
22:02 - Florian Bodog (PSD): În situația în care cei de la ASF nu își fac treaba, trebuie schimbați. Eu cred că nu există oameni de neînlocuit în România (VIDEO)