Pensionarii care nu depun acest document, până la finalul lunii, pot rămâne fără pensie. Ce pași trebuie să urmeze

pentru pensionari nu este o simplă formalitate, ci o condiție esențială pentru continuarea plăților. Până la 30 septembrie 2025, fiecare trebuie să depună documentul, astfel încât pensia să fie virată fără întreruperi.

Cuprins:

Ce este certificatul de viață și de ce este obligatoriu

Cine trebuie să depună certificatul de viață

Care este termenul-limită pentru 2025

Cum se depune certificatul de viață pas cu pas

Ce se întâmplă, dacă nu respecți termenul

Ce variante au pensionarii din străinătate

Ce este certificatul de viață și de ce este obligatoriu

Certificatul de viață pentru pensionari este un document esențial, folosit pentru a preveni fraudele în sistemul public de pensii. El confirmă că beneficiarul este în viață și împiedică transferul banilor către conturi fără titular real.

„Consecința nedepunerii certificatului de viață este suspendarea plății pensiei. Pensiile sunt reținute de la plată”, au transmis reprezentanții Casei Naționale de Pensii.

Cine trebuie să depună certificatul de viață

Obligația vizează mai multe categorii de beneficiari, potrivit :

Pensionarii din România, indiferent de tipul pensiei (limită de vârstă, invaliditate, anticipată sau de urmaș).

Pensionarii din străinătate care primesc pensie din România și nu au desemnat un mandatar prin procură specială.

Noii beneficiari nerezidenți – prima plată se face doar după depunerea certificatului completat și validat.

E important de reținut faptul că, în cazul pensiilor de urmaș, lipsa documentului duce la suspendarea întregului dosar, fiind afectați toți beneficiarii.

Care este termenul-limită pentru 2025

Casele de Pensii au stabilit două termene în fiecare an. Pentru 2025, al doilea este 30 septembrie. Pensionarii care nu trimit documentul până la această dată riscă suspendarea pensiei, reluarea plăților fiind posibilă doar după ce certificatul este înregistrat și validat, informează .

Cum se depune certificatul de viață pas cu pas

Depunerea documentului este simplă, dar necesită atenție:

Ridicarea documentului – se obține de la Casa de Pensii, prin poștă sau, în unele cazuri, online. Completarea corectă – nume, CNP, adresă, semnătură. Certificarea – în România, validarea se face la primărie, notar sau autoritate locală; în străinătate, la ambasade/consulate. Transmiterea documentului – prin depunere la ghișeu, prin poștă cu confirmare de primire sau online. Confirmarea – plata pensiei continuă normal după ce actul este înregistrat.

Ce se întâmplă, dacă nu respecți termenul

Consecințele sunt imediate:

suspendarea automată a pensiei;

întârzieri de câteva săptămâni sau chiar luni la reluarea plăților;

în cazul pensiilor de urmaș, toți beneficiarii dosarului rămân temporar fără bani.

Ce variante au pensionarii din străinătate

Pentru cei care locuiesc în afara țării, există mai multe opțiuni:

autentificarea documentului la ambasada sau consulatul României;

transmiterea prin poștă sau curier rapid;

depunerea electronică, acolo unde este disponibilă platforma digitală.

Dacă există un mandatar desemnat prin procură specială, acesta este obligat să anunțe Casa de Pensii despre orice schimbare în situația beneficiarului.

De ce este important să nu amâni depunerea documentului

Amânarea depunerii poate provoca probleme financiare serioase, mai ales pentru cei care trăiesc exclusiv din pensie. Chiar și o întârziere de câteva zile poate duce la blocarea plăților pentru o perioadă mai lungă.