Ministerul Culturii, după incendiul de la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni: Se evaluează pagubele și măsurile de protejare a patrimoniului

Selen Osmanoglu
15 mart. 2026, 13:49
Sursa foto: ISU PRAHOVA
Cuprins
  1. Biserica are statut de monument istoric
  2. Cauza probabilă a incendiului
  3. Evaluarea pagubelor continuă

Ministerul Culturii a anunțat că se află în legătură cu Direcția Județeană pentru Cultură Prahova pentru evaluarea situației apărute după incendiul izbucnit, duminică, la biserica monument istoric din Puchenii Moșneni. Autoritățile analizează pagubele și stabilesc măsurile necesare pentru protejarea patrimoniului cultural.

Biserica are statut de monument istoric

Potrivit unui comunicat publicat de Ministerul Culturii, lăcașul de cult afectat de incendiu are o importanță istorică deosebită și face parte din patrimoniul cultural al României, scrie Agerpres.

„Biserica cu hramul ‘Sfântul Nicolae’ este monument istoric, grupă valorica A și este localizată în centrul satului Puchenii Moșneni, pe Șoseaua Națională București – Ploiești. Lăcașul de cult a fost construit în anul 1884 din contribuția locuitorilor și a altor donatori. Clădirea a fost refăcută în anul 1935, iar pictura a fost realizată de Anton Serafim. Ministerul Culturii se află în legătură cu Direcția Județeană pentru Cultură Prahova pentru evaluarea situației și pentru stabilirea măsurilor necesare de protejare a patrimoniului cultural”, se precizează în comunicatul instituției.

Biserica reprezintă un reper important pentru comunitatea locală, fiind ridicată la sfârșitul secolului al XIX-lea cu sprijinul locuitorilor din zonă. De-a lungul timpului, clădirea a fost restaurată și întreținută pentru a-și păstra valoarea arhitecturală și spirituală.

Cauza probabilă a incendiului

Autoritățile au început deja cercetările pentru a stabili exact circumstanțele în care a izbucnit incendiul.

„Din primele cercetări efectuate de autoritățile competente, cauza probabilă a incendiului este un scurtcircuit electric. În această perioadă de tranziție între sezonul rece și începutul primăverii, când instalațiile de încălzire și rețelele electrice sunt utilizate intens, verificarea și întreținerea acestora reduc riscul producerii unor incendii”, mai transmite Ministerul Culturii.

Reprezentanții instituției subliniază importanța verificării periodice a instalațiilor electrice și a sistemelor de încălzire, mai ales în cazul clădirilor istorice sau al celor frecvent utilizate de comunități.

Evaluarea pagubelor continuă

În perioada următoare, specialiștii în patrimoniu vor analiza starea monumentului și vor decide ce intervenții sunt necesare pentru conservarea și restaurarea acestuia.

Autoritățile locale și centrale colaborează pentru a limita efectele incendiului și pentru a proteja elementele de patrimoniu care pot fi salvate, astfel încât biserica să poată fi restaurată și redată comunității.

