Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC) anunță că populațiile de somon atlantic (Salmo salar) din Spania s-au redus cu peste 80% în perioada 2015–2024. Societatea solicită includerea speciei în Catalogul Spaniol al Speciilor Amenințate, la categoria specie în pericol de dispariție, precum și interzicerea imediată a pescuitului recreativ.

Cum s-a ajuns la această evaluare

În octombrie 2025, o echipă de cercetători și administratori din diferite comunități autonome, cu sprijinul Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC), a finalizat chestionarul oficial de evaluare a somonului atlantic în Spania folosind criteriile și categoriile Uniunii Internaționale pentru Conservarea Naturii (UICN).

Evaluarea a folosit o durată de generație de 3 ani și o perioadă de referință de 10 ani, 2015–2024, și a concluzionat că populațiile îndeplinesc criteriul A2 pentru categoria „În Pericol Critic”.

Rezultatul raportului indică un declin mediu estimat de 82,1% pentru intervalul 2015–2024, cu valori individuale între 61,7% și 94,8%, pe baza datelor privind întoarcerea adulților în cinci bazine monitorizate: Lérez și Ulla (Galicia) și Urumea, Oria și Bidasoa (împărțite între Navarra și Gipuzkoa). De asemenea, evaluarea UICN arată că peste 56% din habitatul istoric nu mai este accesibil din cauza barierelor fluviale.

Ce măsuri cer experții și autoritățile

Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC) cere clasificarea somonului ca specie în pericol de dispariție în Catalogul Spaniol al Speciilor Amenințate și instituirea unei moratorii imediate asupra recreativ, precum și încetarea capturării adulților reproducători și a repopulărilor. SIBIC solicită, totodată, elaborarea unor programe prioritare pentru eliminarea barierelor fluviale neutilizate și îmbunătățirea permeabilității celor existente, plus un sistem de monitorizare riguros, independent și armonizat în toate bazinele.

„Știința și-a făcut partea. Acum este rândul instituțiilor să acționeze cu aceeași determinare”, au transmis reprezentanții SIBIC, potrivit G4Media.

Reprezentanții Sociedad Ibérica de Ictiología (SIBIC) au transmis această declarație. Organizația de mediu Saxifraga a inițiat o solicitare similară, iar Guvernul a răspuns cerând comitetului științific care consiliază executivul central și comunitățile autonome să elaboreze un raport privind starea de conservare și nevoia de protecție, conform .

Care sunt cauzele declinului și cum este monitorizat

Declinul este atribuit cauzelor multiple:

supraexploatarea în zonele marine de hrănire;

fragmentarea râurilor prin baraje, stăvilare și infrastructuri hidroelectrice;

pescuitul recreativ (aproximativ 25% dintre adulții care revin sunt capturați în Spania);

mortalitatea în canalele de derivare ale centralelor hidroelectrice;

încălzirea și poluarea apelor;

repopulările cu material non-local care au afectat integritatea genetică.

Date din râul Bidasoa arată că, din 94 de exemplare care au început migrația spre mare după reproducere, doar 5 (5,1%) au ajuns în ocean, 24,2% din decese fiind atribuite intrării în canale de derivare, iar aproximativ 50% dintre somonii care migrează primăvara nu supraviețuiesc temperaturilor ridicate de vară.

Monitorizarea abundenței se bazează pe înregistrările capturilor din pescuitul recreativ și pe datele de monitorizare directă a revenirii adulților. Pescuitul comercial a fost interzis în în anii 1940, iar din 1949 se ține evidență riguroasă a capturilor în râurile cu activitate intensă. Un raport anterior pentru 17 bazine în perioada 1949–2023 a indicat un declin mediu de 87% față de 1949–1981. Populația istorică acoperea 53 de bazine hidrografice, redusă la 32 la începutul secolului XXI. Aria de distribuție a scăzut de la 24.400 km2 la 14.500 km2 (o reducere de 40%, care ajunge la 56% dacă se consideră fragmentarea râurilor).

Totodată, în Asturias au fost înregistrate doar 130 de somoni capturați în 2025, față de peste 3.000 la începutul anilor 2000, iar somonul a dispărut din râuri precum Umia (Pontevedra), Navia (Asturias) și Deba (Gipuzkoa). Comunități precum Galicia, Navarra și Țara Bascilor au decis deja să interzică pescuitul.