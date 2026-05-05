Mihai Morar reacționează dur după plecarea lui Ilie Bolojan din funcție. Într-o postare pe Facebook, realizatorul matinalului de la Radio ZU îi ia apărarea premierului demis.
Pe 5 mai 2026, scena politică din România a fost zguduită de căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură depusă în Parlament a fost adoptată cu 281 de voturi.
Această decizie a venit pe fondul unor tensiuni politice majore. Partidul Social Democrat s-a retras din coaliție și a votat alături de opoziție, nemulțumit de măsurile economice dure promovate de guvern.
În urma votului, executivul a fost demis, iar Bolojan rămâne premier interimar, cu atribuții limitate, până la formarea unui nou guvern, într-un context marcat de incertitudine politică și economică.