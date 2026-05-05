Mihai Morar reacționează dur după plecarea lui Ilie Bolojan din funcție. Într-o , realizatorul matinalului de la Radio ZU îi ia apărarea premierului demis.

„Mai bine bolojenist decât pesedist. Mai bine Bolojan decât PeseDAN. Mă uit la fotografia asta și știu că nici peste 10 ani nu îmi va fi rușine cu ea. Pentru că m-am văzut și o să continui să mă văd în public, cu lumina aprinsă, cu un om pe care îl admir. Un om care face ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine. Un om care nu s-a compromis. Mai bine Bolojan decât șobolan. Astăzi, în România s-a stins din nou lumina. E vremea șobolanilor. Dar nu a murit și speranța. În cei care vor aprinde din nou lumina.”, se arată în mesajul postat de Mihai Morar.

Guvernul Bolojan a căzut

Pe 5 mai 2026, scena politică din România a fost zguduită de . Moțiunea de cenzură depusă în Parlament a fost adoptată cu 281 de voturi.