Acasa » Eveniment » Mihai Morar, reacție dură după demiterea lui Ilie Bolojan: „Astăzi, în România s-a stins din nou lumina”

Ana Beatrice
05 mai 2026, 19:54
Sursă foto: Facebook - Mihai Morar﻿
Cuprins
  1. Ce mesaj a transmis Mihai Morar după demiterea lui Ilie Bolojan
  2. Guvernul Bolojan a căzut

Mihai Morar reacționează dur după plecarea lui Ilie Bolojan din funcție. Într-o postare pe Facebook, realizatorul matinalului de la Radio ZU îi ia apărarea premierului demis.

Ce mesaj a transmis Mihai Morar după demiterea lui Ilie Bolojan

„Mai bine bolojenist decât pesedist. Mai bine Bolojan decât PeseDAN. Mă uit la fotografia asta și știu că nici peste 10 ani nu îmi va fi rușine cu ea. Pentru că m-am văzut și o să continui să mă văd în public, cu lumina aprinsă, cu un om pe care îl admir. Un om care face ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine. Un om care nu s-a compromis. Mai bine Bolojan decât șobolan. Astăzi, în România s-a stins din nou lumina. E vremea șobolanilor. Dar nu a murit și speranța. În cei care vor aprinde din nou lumina.”, se arată în mesajul postat de Mihai Morar.

Guvernul Bolojan a căzut

Pe 5 mai 2026, scena politică din România a fost zguduită de căderea Guvernului condus de Ilie Bolojan. Moțiunea de cenzură depusă în Parlament a fost adoptată cu 281 de voturi.

Această decizie a venit pe fondul unor tensiuni politice majore. Partidul Social Democrat s-a retras din coaliție și a votat alături de opoziție, nemulțumit de măsurile economice dure promovate de guvern.

În urma votului, executivul a fost demis, iar Bolojan rămâne premier interimar, cu atribuții limitate, până la formarea unui nou guvern, într-un context marcat de incertitudine politică și economică.

