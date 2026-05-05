B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cum a acționat rețeaua de români care a furat cosmetice de lux de aproape 1 milion de euro din Franța

Cum a acționat rețeaua de români care a furat cosmetice de lux de aproape 1 milion de euro din Franța

Flavia Codreanu
05 mai 2026, 18:15
Cum a acționat rețeaua de români care a furat cosmetice de lux de aproape 1 milion de euro din Franța
Cuprins
  1. Cine face parte din această o rețea de hoți
  2. Cum au reușit hoții să sustragă marfă de aproape un milion de euro
  3. Ce au declarat oficialii despre modul au deturnat gruparea

O rețea de hoți formată din cetățeni români a fost descoperită după ce a furat produse cosmetice de lux în valoare de aproape un milion de euro din Franța.

Cine face parte din această o rețea de hoți

Patru cetățeni români au format o grupare organizată pentru a fura mărfuri din camioane. Aceștia urmăreau să obțină sume mari de bani prin deturnarea transporturilor.

În urma unor percheziții recente în Cluj și Maramureș, un membru a fost arestat preventiv. Alți doi suspecți au primit mandate de arestare la domiciliu de la magistrații francezi. Al patrulea membru al grupului este cercetat într-un alt dosar penal în România.

Cum au reușit hoții să sustragă marfă de aproape un milion de euro

Jaful a avut loc în septembrie 2024, când un camion românesc plin cu cosmetice a parcat pe o autostradă din Franța.

Șoferul a observat a doua zi că o mare parte din încărcătură a dispărut. Marfa a fost găsită ulterior în Italia, în timp ce era mutată dintr-un vehicul în altul. Ambele camioane folosite la transportare aparțineau aceleiași firme din România.

La prinderea suspecților au participat polițiști români, jandarmi francezi și ofițeri de legătură.

Ce au declarat oficialii despre modul au deturnat gruparea

Anchetatorii au explicat că suspecții s-au unit special pentru a fura bunuri de valoare din transporturile de marfă:

„Din probatoriul administrat de Tribunalul Judiciar din Rodez a reieșit faptul că, patru inculpați, cetățeni români, au constituit o grupare de criminalitate organizată în scopul obținerii unor importante sume de bani din deturnarea unor transporturi de mărfuri și însușirea în mod fraudulos a bunurilor aflate în acestea”.

Produsele sustrase au o valoare uriașă și au fost identificate în afara Franței, chiar în timpul operațiunilor de mutare a mărfii:

Ulterior, marfa sustrasă, în valoare de aproximativ 975.000 euro, a fost identificată pe teritoriul Italiei, în timp ce era transbordată, de doi dintre membrii grupului infracțional organizat, între două mijloace de transport, aparținând aceleași firme din România”, precizează DIICOT.

Tags:
Citește și...
Declin alarmant: somonul atlantic din Spania este pe cale de dispariție. Ce măsuri cer experții
Eveniment
Declin alarmant: somonul atlantic din Spania este pe cale de dispariție. Ce măsuri cer experții
Mihai Morar, reacție dură după demiterea lui Ilie Bolojan: „Astăzi, în România s-a stins din nou lumina”
Eveniment
Mihai Morar, reacție dură după demiterea lui Ilie Bolojan: „Astăzi, în România s-a stins din nou lumina”
Directorul INSCOP: „În 3 săptămâni de blitzkrieg politic, Ilie Bolojan a crescut cu 8 puncte în clasamentul încrederii”
Eveniment
Directorul INSCOP: „În 3 săptămâni de blitzkrieg politic, Ilie Bolojan a crescut cu 8 puncte în clasamentul încrederii”
Cinci proiecte strategice trec oficial în portofoliul CNIR. Când ar putea începe lucrările la noile drumuri de mare viteză
Eveniment
Cinci proiecte strategice trec oficial în portofoliul CNIR. Când ar putea începe lucrările la noile drumuri de mare viteză
Dosarul de corupție al lui Piedone intră oficial în judecată. Ce au găsit procurorii în stenogramele fostului șef ANPC
Eveniment
Dosarul de corupție al lui Piedone intră oficial în judecată. Ce au găsit procurorii în stenogramele fostului șef ANPC
Un deținut din Craiova condamnat pentru viol a evadat de la punctul de lucru
Eveniment
Un deținut din Craiova condamnat pentru viol a evadat de la punctul de lucru
Cantitatea de pesticide din produsele de import, de trei ori mai mare față de cele din UE
Eveniment
Cantitatea de pesticide din produsele de import, de trei ori mai mare față de cele din UE
Director de la Garda Forestieră București, scos în cătușe din instituție. Ce acuzații i se aduc lui Mirel Idorași (VIDEO)
Eveniment
Director de la Garda Forestieră București, scos în cătușe din instituție. Ce acuzații i se aduc lui Mirel Idorași (VIDEO)
Un bucureștean a mers cu Uber până în Vama Veche. Suma plătită pentru 267 km te va surprinde
Eveniment
Un bucureștean a mers cu Uber până în Vama Veche. Suma plătită pentru 267 km te va surprinde
Un spital din București a rămas fără electricitate în plină zi. Ce a provocat avaria care a pus în alertă personalul medical
Eveniment
Un spital din București a rămas fără electricitate în plină zi. Ce a provocat avaria care a pus în alertă personalul medical
Ultima oră
20:44 - Nu cursul valutar este problema. Adevăratul pericol pentru România în 2026, explicat de Daniel Dăianu: „Ar fi o catastrofă”
20:42 - Declin alarmant: somonul atlantic din Spania este pe cale de dispariție. Ce măsuri cer experții
20:39 - Simion: „Ne putem asuma o guvernare atât timp cât AUR e acceptat să desemneze premierul”. Ce condiții are pentru a merge la consultările de la Cotroceni (VIDEO)
20:39 - Ce spun Andrei Aradits despre revenirea la „Te cunosc de undeva” după zvonurile privind anularea show-ului
20:15 - Fritz: Nu vom negocia cu PSD / Ne vom coordona foarte strâns cu PNL în această criză, bineînțeles dacă PNL acceptă invitația noastră (VIDEO)
20:10 - Planurile hackerilor au fost date peste cap de barierele de siguranță ale inteligenței artificiale
20:05 - Curtea de Apel obligă Guvernul să achite restanțele din Justiție. Când trebuie plătiți banii către magistrați
19:54 - Mihai Morar, reacție dură după demiterea lui Ilie Bolojan: „Astăzi, în România s-a stins din nou lumina”
19:45 - CTP: „România nu este pe picioarele ei acum. Este la mâna străinătății, stimați suveraniști, care tocmai l-ați dat jos pe Ilie Bolojan!” (VIDEO)
19:38 - Ce este Hantavirus și cum se poate lua infecția care nu are tratament