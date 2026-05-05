Scumpirea carburanților pare tot mai inevitabilă, pe fondul . Aceste conflicte pun în pericol rutele-cheie de transport al petrolului și alimentează instabilitatea pieței globale.

Analiștii avertizează că prețul ar putea urca spre 120 de dolari pe baril, ceea ce s-ar traduce rapid în scumpiri la benzină și motorină în România.

Cât au ajuns să plătească șoferii pentru carburant în România

Scumpirile nu mai sunt o surpriză, ci o realitate vizibilă în benzinării, unde motorina standard se apropie de 10 lei pe litru. Diferențele dintre prețuri arată cât de rapid reacționează piața la evoluția petrolului.

În București, pe 5 mai, motorina premium a trecut deja de pragul de 10 lei, ajungând până la 10,64 lei. Varianta standard se menține foarte aproape de acest nivel, cu valori între 9,73 și 9,82 lei pe litru. Nici benzina premium nu este departe, urcând până la 9,82 lei. Benzina standard a depășit și ea pragul de 9 lei, situându-se între 9,02 și 9,12 lei.

Pentru mulți șoferi, aceste prețuri devin greu de suportat, iar perspectivele indică noi scumpiri în perioada următoare.

Până unde poate urca prețul motorinei și ce îl influențează

Creșterea prețurilor la carburanți nu este determinată doar de cotațiile petrolului. Evoluția cursului valutar, în special relația dintre dolar și leu, are un rol important, explică expertul în energie Dumitru Chisăliță.

„ poate ajunge la 11 lei dacă prețul țițeiului va fi de 120 – 124 dolari pe baril și cursul leu-dolari rămâne la nivelul actual”, a spus acesta. Riscurile cresc însă dacă moneda națională continuă să se deprecieze. „Prețul motorinei poate fi însă și mai mare dacă leul se depreciază și mai mult în raport cu dolarul. Dacă dolarul ajunge 6 lei, mai adăugăm 1 sau 1,5 lei, adică un litru de motorină poate ajunge la 12,5 lei”, a transmis specialistul, notează Playtech.

În acest context, un simplu plin de combustibil riscă să devină o cheltuială serioasă pentru tot mai mulți șoferi.

Impactul direct în buzunar: cât costă un plin în funcție de preț

Un calcul simplu arată cât de rapid cresc cheltuielile odată cu scumpirea carburanților. Pentru un rezervor obișnuit de 50 de litri, la un preț de 9,8 lei pe litru, un plin ajunge la aproximativ 490 de lei. Dacă prețul urcă la 10,5 lei, costul crește la 525 de lei, iar la 11 lei pe litru ajunge deja la 550 de lei.

În scenariul în care carburantul atinge 12,5 lei pe litru, un plin poate costa chiar 625 de lei. Diferențele nu sunt deloc mici și se adună rapid de la o alimentare la alta. În mod real, aceste creșteri vor pune presiune directă pe bugetele familiilor.