B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Cinci proiecte strategice trec oficial în portofoliul CNIR. Când ar putea începe lucrările la noile drumuri de mare viteză

Cinci proiecte strategice trec oficial în portofoliul CNIR. Când ar putea începe lucrările la noile drumuri de mare viteză

Iulia Petcu
05 mai 2026, 19:19
Cinci proiecte strategice trec oficial în portofoliul CNIR. Când ar putea începe lucrările la noile drumuri de mare viteză
sursa foto: Facebook/ CNIR
Cuprins
  1. Ce proiecte majore intră acum în portofoliul CNIR
  2. Autostrada București–Alexandria, o prioritate
  3. Cum poate schimba podul Giurgiu–Ruse 2 conexiunile regionale
  4. Ce promite CNIR pentru vestul și litoralul țării

Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat preluarea a cinci obiective considerate strategice. Este vorba despre aproape 300 de kilometri de infrastructură, de la autostrăzi și drumuri expres până la un nou pod peste Dunăre, proiecte care ar putea influența direct transportul de marfă, mobilitatea regională și atragerea investițiilor.

Ce proiecte majore intră acum în portofoliul CNIR

Potrivit anunțului făcut marți de companie, transferul vizează cinci investiții de anvergură: autostrada Făgăraș–Brașov, drumul expres Arad–Oradea, autostrada București–Alexandria, „alternativa Techirghiol” și podul peste Dunăre Giurgiu–Ruse 2. În total, aceste proiecte însumează aproximativ 300 de kilometri de infrastructură nouă.

Reprezentanții CNIR susțin că mutarea are rolul de a accelera etapele administrative și de a aduce o coordonare mai clară între costuri, documentații și procedurile de licitație. Transferul este realizat în baza cadrului legal deja existent și urmărește sincronizarea acestor investiții cu alte proiecte gestionate deja de companie.

Autostrada București–Alexandria, o prioritate

Una dintre cele mai importante preluări este traseul de mare viteză dintre București și Alexandria, proiect care vizează decongestionarea traficului de pe DN 6, una dintre cele mai circulate și periculoase artere din sudul țării.

CNIR spune că noua autostradă va funcționa integrat cu viitorul drum de mare viteză București–Giurgiu, aflat încă în faza studiului de fezabilitate. Compania mizează pe impact economic direct în regiune și pe dezvoltarea unor noi centre logistice.

„Sunt obiective care vor deservi un bazin semnificativ de populație, inclusiv transporturile de marfă, și vor aduce noi investiții în sudul țării”, transmite compania.

Cum poate schimba podul Giurgiu–Ruse 2 conexiunile regionale

Un alt proiect strategic este noul pod peste Dunăre dintre Giurgiu și Ruse, gândit ca o soluție pentru una dintre cele mai aglomerate legături rutiere dintre România și Bulgaria, mai ales în sezonul turistic.

CNIR susține că viitoarea construcție poate deveni o verigă importantă între București, Sofia și Atena, trei capitale care încă nu sunt conectate integral prin infrastructură de mare viteză. Pentru etapa de execuție, compania ia în calcul inclusiv o finanțare prin parteneriat public–privat,.

Ce promite CNIR pentru vestul și litoralul țării

În vest, drumul expres Arad–Oradea este văzut ca o componentă strategică a coridorului Via Carpathia, iar compania spune că lucrările ar putea începe chiar în acest an.

„Vom avea nu doar o legătură modernă între cele două municipii sau între Autostrăzile A1 și A3, ci una între nordul și sudul Europei, de la Marea Baltică la Marea Neagră și Mediterană”, arată compania.

În paralel, CNIR promite accelerarea documentației pentru autostrada Făgăraș–Brașov și pentru „alternativa Techirghiol”, proiect prezentat ca o piesă importantă pentru dezvoltarea litoralului și a zonei Portul Constanța.

„Prin realizarea «Autostrăzii Litoralului», asigurăm o infrastructură modernă, pentru timp redus de deplasare, siguranță în trafic și încurajarea unor noi investiții”, precizează CNIR.

Tags:
Citește și...
Declin alarmant: somonul atlantic din Spania este pe cale de dispariție. Ce măsuri cer experții
Eveniment
Declin alarmant: somonul atlantic din Spania este pe cale de dispariție. Ce măsuri cer experții
Mihai Morar, reacție dură după demiterea lui Ilie Bolojan: „Astăzi, în România s-a stins din nou lumina”
Eveniment
Mihai Morar, reacție dură după demiterea lui Ilie Bolojan: „Astăzi, în România s-a stins din nou lumina”
Directorul INSCOP: „În 3 săptămâni de blitzkrieg politic, Ilie Bolojan a crescut cu 8 puncte în clasamentul încrederii”
Eveniment
Directorul INSCOP: „În 3 săptămâni de blitzkrieg politic, Ilie Bolojan a crescut cu 8 puncte în clasamentul încrederii”
Dosarul de corupție al lui Piedone intră oficial în judecată. Ce au găsit procurorii în stenogramele fostului șef ANPC
Eveniment
Dosarul de corupție al lui Piedone intră oficial în judecată. Ce au găsit procurorii în stenogramele fostului șef ANPC
Cum a acționat rețeaua de români care a furat cosmetice de lux de aproape 1 milion de euro din Franța
Eveniment
Cum a acționat rețeaua de români care a furat cosmetice de lux de aproape 1 milion de euro din Franța
Un deținut din Craiova condamnat pentru viol a evadat de la punctul de lucru
Eveniment
Un deținut din Craiova condamnat pentru viol a evadat de la punctul de lucru
Cantitatea de pesticide din produsele de import, de trei ori mai mare față de cele din UE
Eveniment
Cantitatea de pesticide din produsele de import, de trei ori mai mare față de cele din UE
Director de la Garda Forestieră București, scos în cătușe din instituție. Ce acuzații i se aduc lui Mirel Idorași (VIDEO)
Eveniment
Director de la Garda Forestieră București, scos în cătușe din instituție. Ce acuzații i se aduc lui Mirel Idorași (VIDEO)
Un bucureștean a mers cu Uber până în Vama Veche. Suma plătită pentru 267 km te va surprinde
Eveniment
Un bucureștean a mers cu Uber până în Vama Veche. Suma plătită pentru 267 km te va surprinde
Un spital din București a rămas fără electricitate în plină zi. Ce a provocat avaria care a pus în alertă personalul medical
Eveniment
Un spital din București a rămas fără electricitate în plină zi. Ce a provocat avaria care a pus în alertă personalul medical
Ultima oră
20:44 - Nu cursul valutar este problema. Adevăratul pericol pentru România în 2026, explicat de Daniel Dăianu: „Ar fi o catastrofă”
20:42 - Declin alarmant: somonul atlantic din Spania este pe cale de dispariție. Ce măsuri cer experții
20:39 - Simion: „Ne putem asuma o guvernare atât timp cât AUR e acceptat să desemneze premierul”. Ce condiții are pentru a merge la consultările de la Cotroceni (VIDEO)
20:39 - Ce spun Andrei Aradits despre revenirea la „Te cunosc de undeva” după zvonurile privind anularea show-ului
20:15 - Fritz: Nu vom negocia cu PSD / Ne vom coordona foarte strâns cu PNL în această criză, bineînțeles dacă PNL acceptă invitația noastră (VIDEO)
20:10 - Planurile hackerilor au fost date peste cap de barierele de siguranță ale inteligenței artificiale
20:05 - Curtea de Apel obligă Guvernul să achite restanțele din Justiție. Când trebuie plătiți banii către magistrați
19:54 - Mihai Morar, reacție dură după demiterea lui Ilie Bolojan: „Astăzi, în România s-a stins din nou lumina”
19:45 - CTP: „România nu este pe picioarele ei acum. Este la mâna străinătății, stimați suveraniști, care tocmai l-ați dat jos pe Ilie Bolojan!” (VIDEO)
19:38 - Ce este Hantavirus și cum se poate lua infecția care nu are tratament