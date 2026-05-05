Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat preluarea a cinci obiective considerate strategice. Este vorba despre aproape 300 de kilometri de infrastructură, de la autostrăzi și drumuri expres până la un nou pod peste Dunăre, proiecte care ar putea influența direct transportul de marfă, mobilitatea regională și atragerea investițiilor.

Ce proiecte majore intră acum în portofoliul CNIR

Potrivit anunțului făcut marți de companie, transferul vizează cinci investiții de anvergură: autostrada Făgăraș–Brașov, drumul expres Arad–Oradea, autostrada București–Alexandria, „alternativa Techirghiol” și podul peste Dunăre Giurgiu–Ruse 2. În total, aceste proiecte însumează aproximativ 300 de kilometri de infrastructură nouă.

Reprezentanții susțin că mutarea are rolul de a accelera etapele administrative și de a aduce o coordonare mai clară între costuri, documentații și procedurile de licitație. Transferul este realizat în baza cadrului legal deja existent și urmărește sincronizarea acestor investiții cu alte proiecte gestionate deja de companie.

Autostrada București–Alexandria, o prioritate

Una dintre cele mai importante preluări este traseul de mare viteză dintre București și Alexandria, proiect care vizează decongestionarea traficului de pe DN 6, una dintre cele mai circulate și periculoase artere din sudul țării.

CNIR spune că noua va funcționa integrat cu viitorul drum de mare viteză București–Giurgiu, aflat încă în faza studiului de fezabilitate. Compania mizează pe impact economic direct în regiune și pe dezvoltarea unor noi centre logistice.

„Sunt obiective care vor deservi un bazin semnificativ de populație, inclusiv transporturile de marfă, și vor aduce noi investiții în sudul țării”, transmite compania.

Cum poate schimba podul Giurgiu–Ruse 2 conexiunile regionale

Un alt proiect strategic este noul pod peste Dunăre dintre Giurgiu și Ruse, gândit ca o soluție pentru una dintre cele mai aglomerate legături rutiere dintre România și Bulgaria, mai ales în sezonul turistic.

CNIR susține că viitoarea construcție poate deveni o verigă importantă între București, Sofia și Atena, trei capitale care încă nu sunt conectate integral prin infrastructură de mare viteză. Pentru etapa de execuție, compania ia în calcul inclusiv o finanțare prin parteneriat public–privat,.

Ce promite CNIR pentru vestul și litoralul țării

În vest, drumul expres Arad–Oradea este văzut ca o componentă strategică a coridorului Via Carpathia, iar compania spune că lucrările ar putea începe chiar în acest an.

„Vom avea nu doar o legătură modernă între cele două municipii sau între Autostrăzile A1 și A3, ci una între nordul și sudul Europei, de la Marea Baltică la Marea Neagră și Mediterană”, arată compania.

În paralel, promite accelerarea documentației pentru autostrada Făgăraș–Brașov și pentru „alternativa Techirghiol”, proiect prezentat ca o piesă importantă pentru dezvoltarea litoralului și a zonei Portul Constanța.

„Prin realizarea «Autostrăzii Litoralului», asigurăm o infrastructură modernă, pentru timp redus de deplasare, siguranță în trafic și încurajarea unor noi investiții”, precizează CNIR.