Directorul INSCOP: „În 3 săptămâni de blitzkrieg politic, Ilie Bolojan a crescut cu 8 puncte în clasamentul încrederii”

Ana Beatrice
05 mai 2026, 19:22
Sursa Foto: Inquam Photos / Alexandru Nechez
Cuprins
  1. Ce spune șeful INSCOP despre raportul real de forțe politice
  2. Cum vede Remus Ștefureac perioada de după moțiune

Remus Ștefureac, directorul INSCOP, a transmis pe Facebook un mesaj care schimbă perspectiva asupra momentului politic. Cu doar o săptămână înainte de moțiune, PNL depășea PSD cu 4 puncte în intenția de vot în rândul alegătorilor mobilizați.

În același timp, într-un interval de doar trei săptămâni marcate de un adevărat „blitzkrieg” politic, Ilie Bolojan a reușit o creștere spectaculoasă de 8 puncte în topul încrederii.

Ce spune șeful INSCOP despre raportul real de forțe politice

„În săptămâna de dinaintea moțiunii, PNL avea 4 puncte peste PSD în clasamentul intenției de vot pe alegatorii mobilizați, iar în 3 săptămâni de blitzkrieg politic, Ilie Bolojan a crescut cu 8 puncte în clasamentul încrederii.

Nu am publicat cifre zilele acestea pentru ca nu suntem implicați în jocul politic și nici nu acționăm ca instrumente de reglaj. Pentru ca nu acesta este rolul sondajelor de opinie. Cel puțin nu al sondajelor INSCOP.”, a spus Remus Ștefureac, marți seara.

Cum vede Remus Ștefureac perioada de după moțiune

Remus Ștefureac atrage atenția că evoluțiile de după moțiune rămân deschise și trebuie privite fără grabă sau speculații.

„Rămâne de văzut cum vor arăta lucrurile după moțiune. Nu ne aruncăm în speculații, ci măsurăm obiectiv, cu instrumente solide. Opinia publică e întotdeauna fluidă în perioade de criză politică, în funcție de intensitatea evenimentelor politice si a consecințelor economice-sociale. De aceea, lucrurile trebuie să se așeze puțin după emoția acestor zile. Invitația la calm este bună.”, a mai precizat acesta.
