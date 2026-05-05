Ramona Olaru a reacționat după posibila despărțire de Steve Ant. Vedeta a explicat cu subiect și predicat de ce nu acceptă bărbați care nu au o situație financiară stabilă.

Ramona Olaru a reacționat public de nu vrea „săraci”

pe care trebuie să le îndeplinească un bărbat pentru a-i fi alături. Vedeta consideră că efortul depus pentru a ajunge la nivelul actual de succes îi dă dreptul să aibă așteptări ridicate de la un partener.

„Eu am zis că n-aș accepta să stau cu un bărbat mai sărac decât mine și să trebuiască să îl întrețin eu. O susțin în continuare și nu o să iau unul sărac, ca să știți! Sub nicio formă! Să-l întrețin eu, să îi dau eu bani de țigări…Tu mă vrei pe mine la nivelul la care sunt, vii un mucea la mine și ai pretenții, nu? După, dacă nu sunt pentru tine, vii și zici du-te băi…”, a declarat Ramona Olaru la podcastul lui Cătălin Moroșanu.

Cum își alege partenerii

Ramona Olaru este una dintre cele mai dorite femei din România, însă viața ei amoroasă a trecut prin schimbări recente.

Deși părea fericită alături de artistul grec Steve Ant, cei doi s-ar fi despărțit deoarece lucrurile nu au mai funcționat. Vedeta a dat de înțeles că a ajuns într-un punct în care nu mai acceptă nimic din ce îi provoacă disconfort sau îi umbrește fericirea, scrie .

În cadrul emisiunii Neatza, asistenta a explicat cum gestionează situațiile sau persoanele care îi produc stres.

„Acum eu elimin stresul în fiecare zi. De fiecare dată când apare, îl elimin pe moment. Nu mai stau la discuții. Viața mea este prea roz ca să fie întunecată de chestiile astea nepotrivite”, a declarat Ramona Olaru pentru Antena 1.

Ce spune vedeta despre efortul depus în relații

Ramona a ținut să puncteze că standardele sale nu sunt întâmplătoare, ci vin în urma muncii pe care a depus-o. Ea susține că a ajuns la un nivel înalt prin forțe proprii și nu ar accepta ca cineva să profite de succesul sau de banii săi.