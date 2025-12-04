Ministerul Muncii pregătește un cadru legal pentru munca pe platforme digitale, după ce Inspecția Muncii a descoperit numeroase cazuri de muncă nedeclarată în urma unei campanii ample de control desfășurate la finalul lunii noiembrie. Autoritățile urmăresc să protejeze drepturile lucrătorilor și să prevină abuzurile în acest sector în continuă expansiune. Controalele au scos la iveală atât nereguli în relațiile de muncă, cât și deficiențe în securitatea și sănătatea la locul de muncă.

Ce spune ministrul despre munca nedeclarată

, Florin Manole, a subliniat că lipsa protecției legale expune lucrătorii la abuzuri și vulnerabilitate. „Munca fără protecție e abuz și vulnerabilitate! De aceea, pregătim un proiect de lege pentru a reglementa munca pe platforme. Pentru ca oamenii să aibă drepturi, pentru ca regulile să fie transparente și să nu mai poată fi ocolită legea”, a declarat ministrul.

În cadrul ultimei campanii, au fost identificate 1.071 de persoane care prestau muncă fără forme legale, majoritatea în domeniul ride-sharing, cu cele mai multe cazuri în județele Timiș și Cluj.

De ce sunt importante măsurile de securitate și sănătate în muncă

a realizat între 24 și 28 noiembrie 2.634 de controale, dintre care 1.617 în domeniul relațiilor de muncă și 1.017 în securitatea și sănătatea la locul de muncă (SSM). Obiectivul a fost identificarea muncii nedeclarate, a nerespectării timpului de muncă și a altor încălcări ale legislației muncii. Inspectorii au aplicat 1.628 de sancțiuni, constând în avertismente și amenzi, în valoare totală de 5.677.100 de lei, potrivit capital.ro.

În domeniul SSM, au fost constatate nereguli grave, printre care instruirea necorespunzătoare a angajaților, lipsa echipamentelor de protecție și neactualizarea documentației obligatorii. Inspectorii au oprit funcționarea a șapte echipamente de muncă și a unui loc de muncă, din cauza riscului iminent de accidentare. Echipamentele vizate includ instalații de ridicat, compresoare, cazane și motostivuitoare neconforme cu standardele ISCIR.

Ce măsuri au fost dispuse pentru remedierea deficiențelor

Pentru toate abaterile constatate, au fost impuse 3.130 de măsuri de remediere, dintre care 2.002 în relațiile de muncă și 1.128 în domeniul securității și sănătății. Mihai Uca, inspector general de stat adjunct, a precizat că aceste rezultate arată necesitatea continuării controalelor, în special în sectoarele cu risc ridicat. „Protejarea drepturilor lucrătorilor și asigurarea unui mediu de lucru sigur rămân obiectivele noastre principale, iar angajatorii care încalcă legea vor fi sancționați corespunzător”, a declarat Uca.