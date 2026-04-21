Vremea, 21 aprilie: răcire accentuată, ploi și ninsori la munte

Marți aduce o schimbare bruscă a vremii în , cu temperaturi în scădere și fenomene meteo variate în aproape toată țara. Meteorologii anunță ploi, lapoviță și ninsori la munte, dar și intensificări ale vântului, în special în vest și sud.

Temperaturile scad în toată țara

Valorile termice pornesc de la aproximativ 7 grade în depresiuni și ajung până la 19 grade în Oltenia, unde vremea rămâne ușor mai blândă comparativ cu restul regiunilor, conform ANM.

În majoritatea zonelor, însă, se resimte răcirea accentuată față de ziua precedentă, iar cerul rămâne predominant noros.

Ploi și precipitații mixte în mai multe regiuni

În Dobrogea și Bărăgan, norii persistă, iar ploile apar în reprize, mai ales în zonele de câmpie. Temperaturile se opresc la aproximativ 14 grade.

În Moldova și nordul Munteniei, vremea este de asemenea instabilă, cu ploi slabe și temperaturi în scădere. La munte, precipitațiile se transformă treptat în lapoviță și ninsoare.

În nordul Moldovei și în Bucovina, soarele apare timid printre nori, dar frigul se accentuează, cu maxime de cel mult 13 grade. La altitudini mari se anunță ninsori.

Vreme mohorâtă în vest și centru

În Maramureș și nordul Transilvaniei, cerul rămâne acoperit, iar ploile sunt mai consistente, în special în Transilvania. La munte ninge, iar vântul începe să se intensifice.

În vestul țării, vremea este mai variabilă, cu perioade de soare, dar și episoade de ploaie. Vântul poate atinge viteze de până la 50 km/h, iar maximele se opresc în jurul a 17 grade.

Sudul țării: ploi și vânt puternic la munte

În Oltenia, vremea este schimbătoare, cu ploi slabe și momente scurte de înseninare. La munte, ninsorile și lapovița sunt însoțite de rafale de vânt de până la 80 km/h. Maximele pot ajunge aici la 19 grade, cele mai ridicate din țară.

În Muntenia și sudul România, cerul rămâne închis, iar ploile pot acumula până la 20 l/mp. Temperaturile continuă să scadă.

Vreme rece și la București

În București, norii persistă, iar ploile slabe apar spre seară. Vântul se intensifică, iar maxima zilei nu depășește 15 grade. Noaptea aduce noi ploi slabe și o minimă de aproximativ 5 grade.

La munte: iarnă în toată regula

La altitudini mari, vremea devine deosebit de rece. Ninsorile se extind în masivele sudice și estice, iar stratul de zăpadă se depune treptat. Vântul rămâne puternic, accentuând senzația de frig în zonele înalte.