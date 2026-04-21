Guvernul Bolojan, în aer după votul PSD. România traversează o criză politică profundă, iar finalul acesteia este, deocamdată, imposibil de anticipat. După retragerea sprijinului politic din partea PSD, calculele din Parlament arată clar că actualul Executiv nu mai are majoritate.

Fără social-democrați, partidele rămase la guvernare nu strâng suficiente voturi pentru a-l susține pe premier în funcție. În același timp, nici PSD nu poate trece o fără sprijinul altor formațiuni.

Guvernul Bolojan, în aer după votul PSD. Va demisiona Ilie Bolojan?

PSD mizează pe o eventuală demisie a premierului, însă aceasta pare puțin probabilă. Ilie Bolojan a transmis ferm că nu intenționează să renunțe la funcție, reiterând acest lucru și după votul social-democraților.

„Având în vedere responsabilitatea pe care o am şi o avem faţă de ţara noastră, vom continua să asigurăm guvernarea ţării noastre, în aşa fel încât să trecem cu bine peste această perioadă complicată pentru ţara noastră”, a spus premierul.

Premierul este susținut în continuare de partenerii din coaliție, respectiv USR și UDMR, care au anunțat că nu își vor retrage miniștrii și nici nu vor vota o eventuală moțiune de cenzură.

„Noi nu avem niciun motiv ca noi să ne retragem din Guvern”, a spus Kelemen Hunor, potrivit .

„Nu ne putem întoarce la negocieri cu PSD dacă inițiază moțiune de cenzură și provoacă demiterea acestui guvern. Ce garanție am avea că PSD nu trădează din nou și din nou? Deocamdată acest guvern este încă în picioare și PSD trebuie să ne explice cum vor să guverneze România. Noi rămânem pe baricade”, a precizat luni seara Dominic Fritz.

Ce va face PSD, dacă premierul nu va demisiona

În lipsa unei demisii, PSD este pregătit să treacă la următorul pas: retragerea miniștrilor din Guvern. Potrivit surselor politice, această mișcare ar putea avea loc în zilele următoare.

Chiar și în acest scenariu, Executivul nu devine automat unul minoritar, ci continuă să funcționeze cu puteri depline pentru o perioadă limitată. Premierul poate numi miniștri interimari, care pot rămâne în funcție cel mult 45 de zile.

Cine îi va înlocui pe miniștrii PSD

Varianta unor tehnocrați a fost vehiculată în spațiul public, însă este puțin probabilă fără votul Parlamentului. Surse politice explică faptul că numirile interimare vor veni din rândul miniștrilor rămași în Guvern, respectiv cei ai PNL, USR și UDMR, conform prevederilor constituționale.

Guvernul Bolojan, în aer după votul PSD. Ce rol are președintele Nicușor Dan

Șeful statului joacă un rol esențial în această criză, cel puțin din punct de vedere procedural. Demisiile miniștrilor PSD și numirea interimarilor nu pot fi oficializate fără decretul prezidențial.

„Vom avea câte runde de negocieri sunt necesare pentru a găsi o soluție stabilă”, a declarat Nicușor Dan.

Întrebat despre susținerea pentru premier, acesta a evitat un răspuns direct, subliniind că își dorește să rămână mediator într-un context tensionat.

Guvernul Bolojan, în aer după votul PSD. Se va ajunge la o moțiune de cenzură?

Deși este intens discutată, moțiunea de cenzură rămâne, pentru moment, incertă. PSD nu a luat o decizie clară, iar liderii partidului așteaptă evoluțiile din perioada următoare.

„Haideți să ajungem până acolo (…). Depunerea unei moțiuni de cenzură de către PSD e un fapt posibil”, a menționat Daniel Zamfir.

În paralel, AUR a anunțat că va depune propria moțiune, însă o eventuală colaborare între cele două partide este complicată politic.

„PSD nu poate vota o moțiune a AUR, fiindcă în momentul ăla e sfârșitul PSD definitiv și irevocabil”, a spus Alexandru Muraru.

Cum se împart voturile, în acest moment, în Parlament

În acest moment, voturile se împart astfel în Parlament:

PSD – 129

AUR – 90

PNL – 73

USR – 59

UDMR – 32

Minorități – 17

S.O.S. România – 15

POT – 14

Pace Întâi România – 12

Neafiliați – 22

Ce riscă România, în acest context

Instabilitatea politică riscă să se transforme rapid într-o problemă economică majoră. Lipsa unei majorități stabile poate bloca reforme, investiții și proiecte importante, inclusiv cele finanțate din fonduri europene.

„Răspunderea pentru această criză este tot la PSD. Vor să dea peste cap totul. Mica fărâmâ de stabilitate care s-a creat, care ne-a ajutat și pe partea economică… Dacă PSD nu găsește în aceste câteva ore un dram de responsabilitate să nu arunce țara în aer, factura o vor plăti tot românii: vom vedea scumpiri în lanț”, a precizat deputata USR, Diana Stoica.

Ce urmează? Scenariile posibile

Situația din Parlament arată un echilibru fragil. PSD și AUR se apropie de numărul necesar pentru a trece o moțiune, însă depind de alianțe politice dificile.

În cazul în care Guvernul cade, premierul rămâne interimar până la formarea unei noi majorități. Dacă nu, există inclusiv posibilitatea unei intervenții a Curții Constituționale, care ar putea obliga Executivul să ceară un nou vot de încredere.

În paralel, se discută și despre scenariul unei noi majorități, însă calculele arată că acesta este greu de realizat în actuala configurație parlamentară.