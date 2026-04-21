Ce spune Politico despre planul PSD de a-l înlătura pe premierul Ilie Bolojan: „România se afundă din nou în turbulenţe politice"

Ana Beatrice
21 apr. 2026, 09:35
Cuprins
  1. De ce a ajuns premierul Ilie Bolojan în centrul unei noi crize politice
  2. Cât de fragilă este, de fapt, stabilitatea politică a României

România traversează din nou un moment tensionat pe scena politică. Social-democrații au inițiat procedura de demitere a premierului Ilie Bolojan.

Situația este semnalată de Politico. Publicația vorbește despre o nouă rundă de turbulențe într-o țară deja marcată de instabilitate politică.

De ce a ajuns premierul Ilie Bolojan în centrul unei noi crize politice

Într-un articol publicat de Politico, intitulat „România se afundă din nou în turbulenţe politice, în contextul în care social-democraţii iau măsuri pentru a-l demite pe premier”, sunt evidențiate tensiunile majore din coaliția de guvernare. Acestea au explodat după ce partenerii social-democrați l-au acuzat pe premierul Ilie Bolojan că subminează „baza socială”. Criticile vizează măsurile de austeritate promovate de acesta.

Într-un gest fără echivoc, partidul a votat, cu o majoritate covârșitoare, retragerea sprijinului politic. Deși face parte din aceeași guvernare, acesta deține și cea mai mare pondere de voturi în Parlament. Liderul Sorin Grindeanu susține că politicile economice recente au afectat serios nivelul de trai și au dus la creșteri accelerate ale prețurilor. Acesta avertizează că PSD nu poate rămâne pasiv în fața acestor efecte.

În paralel, sute de oameni s-au adunat în București pentru un miting de seară în sprijinul lui Ilie Bolojan. Acesta a declarat într-un comunicat de presă că nu va demisiona.

În plus, acesta a reacționat ferm, acuzând social-democrații că fug de responsabilitate și că riscă să destabilizeze financiar și politic țara. Totul se întâmplă într-un context extern deja complicat de conflicte și stagnare economică la nivel european.

Cât de fragilă este, de fapt, stabilitatea politică a României

Sursa menționată subliniază că actuala criză are rădăcini mai vechi. România a fost aruncată în haos politic în 2024, pe fondul anulării controversate a alegerilor prezidențiale din cauza suspiciunilor de interferență străină.

Deși social-democrații au obținut cele mai multe mandate în Parlament, sondajele recente arată o creștere vizibilă a sprijinului pentru AUR, partidul de opoziție de dreapta clasat pe locul doi la alegeri. Liderul formațiunii, George Simion, a cerut deja organizarea de alegeri anticipate, chiar înainte ca tensiunile din coaliție să atingă punctul critic.

Guvernul format la începutul lui 2025 de social-democrați și liberali, alături de alte două partide, s-a dovedit fragil încă de la început. Acesta a fost măcinat de conflicte interne și de neînțelegeri legate de măsurile de austeritate.

Situația economică complică și mai mult lucrurile. România a înregistrat cel mai mare deficit bugetar din Uniunea Europeană în 2025, în jur de 9% din PIB. În acest context tensionat, Bolojan urmează să se confrunte cu o moțiune de cenzură în Parlament. Social-democrații iau în calcul retragerea miniștrilor din Guvern, ceea ce ar putea duce la prăbușirea completă a actualei coaliții.

