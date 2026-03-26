Miniștrii de externe ai statelor din G7 se întâlnesc joi și vineri în apropiere de pentru a analiza principalele crize globale, în special conflictul din Orientul Apropiat și Mijlociu, care continuă să se agraveze. Reuniunea are loc într-un context tensionat, marcat de respingerea planului american de către Iran și de riscuri majore pentru economia globală.

Tensiuni majore în Orientul Mijlociu

Conflictul din regiune rămâne principala temă pe agenda discuțiilor. Iranul a respins miercuri planul propus de Statele Unite pentru încheierea războiului, potrivit televiziunii de stat, în timp ce Casa Albă a transmis un avertisment dur, amenințând că va dezlănțui „iadul” asupra țării dacă negocierile eșuează, scrie Agerpres.

Situația este tensionată și în Liban, unde Israelul și-a extins „zona tampon”. În același timp, gruparea șiită pro-iraniană Hezbollah, care a târât Libanul în război la începutul lunii martie, refuză să negocieze „sub presiune”.

Reuniunea G7 începe fără șeful diplomației americane

Întâlnirea miniștrilor de externe va începe oficial joi după-amiază, însă fără participarea secretarului de stat american, Marco Rubio, care a rămas la Washington, potrivit unor surse diplomatice.

Acesta urmează să li se alăture vineri dimineață omologilor săi din Germania, Marea Britanie, Canada, Italia, Franța și Japonia, la Abbaye des Vaux-de-Cernay, lângă Rambouillet, la aproximativ 50 de kilometri de Paris.

Șeful diplomației franceze, Jean-Noël Barrot, a explicat că unul dintre obiectivele reuniunii este „abordarea marilor dezechilibre globale care explică, în multe privințe, nivelul de tensiune și rivalitate la care asistăm cu consecințe foarte concrete pentru cetățenii noștri”.

Apeluri la dezescaladare și riscuri economice

Majoritatea statelor G7, cu excepția Statelor Unite, susțin constant necesitatea dezescaladării în Orientul Mijlociu și evită implicarea militară directă într-un conflict cu impact economic global.

Franța, care deține baze militare în regiunea Golfului, încearcă să își mențină o poziție „pur defensivă”.

La rândul său, „diplomația italiană va reafirma angajamentul Italiei de a promova dezescaladarea, precum și disponibilitatea guvernului italian de a contribui la eforturile care vizează garantarea unei traversări sigure prin strâmtoarea Ormuz”, a declarat o sursă diplomatică italiană.

În acest context, Regatul Unit și Franța vor reuni aproximativ 30 de țări pentru a forma o coaliție care să participe la securizarea strâmtorii Ormuz, unde tranzitul comercial este grav afectat de la începutul conflictului, declanșat pe 28 februarie.

Sprijin pentru Ucraina și dialog strategic UE-Japonia

Pe lângă situația din Orientul Mijlociu, miniștrii de externe vor analiza și războiul din Ucraina. Aceștia ar urma să își reafirme sprijinul pentru Kiev și să continue presiunea asupra Rusiei.

Jean-Noël Barrot a declarat că sprijinul pentru „rezistența ucraineană” va continua, alături de eforturile diplomatice împotriva Moscovei.

La reuniune participă și șefa diplomației europene, Kaja Kallas, care va lua parte în special la un „dialog strategic între UE și Japonia”.

Mai mult, au fost invitați miniștri de externe din state emergente precum India și Brazilia, dar și reprezentanți din Ucraina, Arabia Saudită și Coreea de Sud.