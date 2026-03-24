Iulia Petcu
24 mart. 2026, 23:53
Sursa Foto: Hepta.ro
Cuprins
  1. Cum a revenit Celine Dion în atenția publicului
  2. Unde și când ar putea avea loc concertele
  3. De ce au fost amânate concertele inițiale

După o perioadă dificilă marcată de probleme de sănătate, Celine Dion se pregătește să revină în fața publicului francez. Artista ar urma să susțină o serie de concerte la Paris în această toamnă, reluând legătura cu fanii după mai mulți ani de absență.

Cum a revenit Celine Dion în atenția publicului

Momentul care a readus-o pe artistă în prim-plan a avut loc la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Interpretarea piesei „Hymne A L’Amour” a lui Edith Piaf, lângă Turnul Eiffel, a fost considerată un simbol al revenirii sale, scrie Variety.

Ulterior, interesul public a fost alimentat și de o campanie vizuală desfășurată în capitala Franței. Afișe inspirate din titlurile unor piese celebre precum „Pour que tu m’aimes encore” și „Power of Love” au apărut în oraș, sugerând discret pregătirea unor concerte mult așteptate.

Unde și când ar putea avea loc concertele

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, spectacolele ar urma să fie organizate la Paris La Défense Arena. Sala, una dintre cele mai mari din Europa, poate găzdui aproximativ 40.000 de spectatori.

Planul vizează organizarea a două concerte pe săptămână, în lunile septembrie și octombrie. Totuși, reprezentanții artistei nu au confirmat oficial aceste detalii, ceea ce menține un grad de incertitudine în jurul evenimentelor.

De ce au fost amânate concertele inițiale

Aceste spectacole nu sunt o idee nouă, ci reluarea unui proiect început înainte de pandemie. Turneul „Courage” trebuia să includă concerte la Paris încă din 2020, însă contextul sanitar global a dus la amânări repetate.

Ulterior, situația s-a complicat din cauza problemelor medicale ale artistei. În 2022, Celine Dion a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide (SPS), o afecțiune rară care i-a afectat mobilitatea și capacitatea de a cânta.

Povestea luptei sale cu boala a fost prezentată publicului în documentarul lansat în 2024 „I Am: Celine Dion”, regizat de Irene Taylor, care a oferit o perspectivă intimă asupra provocărilor întâmpinate. În paralel, artista a fost recent intervievată pentru un documentar difuzat pe canalul francez M6 despre colaborarea sa creativă cu cantautorul și producătorul Jean-Jacques Goldman, relatează G4Media.

Revenirea pe scenă, dacă va fi confirmată oficial, ar marca un moment important în cariera sa. Publicul francez rămâne unul dintre cele mai apropiate de artistă, iar așteptările sunt ridicate.

Citește și...
Cristina Spătar, dată în judecată de soțul ei: „Habar nu am, întrebați-l pe el“
Monden
Cristina Spătar, dată în judecată de soțul ei: „Habar nu am, întrebați-l pe el“
Prin ce experiențe traumatizante a trecut Oana Zamfir de la Digi FM. Povestea ascunsă din spatele jurnalistei
Monden
Prin ce experiențe traumatizante a trecut Oana Zamfir de la Digi FM. Povestea ascunsă din spatele jurnalistei
Iulia Albu, verdict dur: „Aceste doamne, care au apărut la brațul președinților noștri, au fost foarte prost îmbrăcate. Toate!”. Ce spune despre Mirabela Grădinaru
Monden
Iulia Albu, verdict dur: „Aceste doamne, care au apărut la brațul președinților noștri, au fost foarte prost îmbrăcate. Toate!”. Ce spune despre Mirabela Grădinaru
Răsturnare de situație: Prima reacție a lui Valentin Sanfira după ce Codruța Filip a anunțat că s-au despărțit: „Eu de ce nu știam?!”
Monden
Răsturnare de situație: Prima reacție a lui Valentin Sanfira după ce Codruța Filip a anunțat că s-au despărțit: „Eu de ce nu știam?!”
Anul divorțurilor în showbizul românesc. Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au despărțit: „Nu mai formăm un cuplu”
Monden
Anul divorțurilor în showbizul românesc. Codruța Filip și Valentin Sanfira s-au despărțit: „Nu mai formăm un cuplu”
Romantism la universitate. Studenții, îndemnați să profite de primăvară și să se îndrăgostească
Monden
Romantism la universitate. Studenții, îndemnați să profite de primăvară și să se îndrăgostească
Cât costă o ciorbă la restaurantul lui Dani Oțil din Herăstrău. Prețul te va uimi
Monden
Cât costă o ciorbă la restaurantul lui Dani Oțil din Herăstrău. Prețul te va uimi
Adela Popescu revine la PRO TV: În ce serial va juca vedeta după o pauză lungă
Monden
Adela Popescu revine la PRO TV: În ce serial va juca vedeta după o pauză lungă
Angela Similea acuză Distrigaz și DSU că piesa “Casa mea” a fost folosită fără acordul ei într-o campanie
Monden
Angela Similea acuză Distrigaz și DSU că piesa “Casa mea” a fost folosită fără acordul ei într-o campanie
Soția lui Ilie Năstase, jefuită în vacanță, într-o destinație preferată de români: „A fost un șoc mare”. Cum s-a întâmplat
Monden
Soția lui Ilie Năstase, jefuită în vacanță, într-o destinație preferată de români: „A fost un șoc mare”. Cum s-a întâmplat
23:58 - Un cuplu a reușit să divorțeze la doar trei minute după cununie
23:53 - Vicepremierul Tanczos Barna (UDMR), exasperat de amenințările colegilor de coaliție cu ieșirea de la guvernare: „Noi când spunem că ieșim, a doua zi am ieșit”
23:39 - Ion Țiriac a dezvăluit marea lui pasiune ascunsă pentru care scoate din buzunar sume colosale
23:28 - Bolojan: PSD și PNL au o vină pentru deficitul de azi al României. PSD nu poate fugi de responsabilitate, pentru că a fost la guvernare foarte mult timp în ultimii 35 de ani
23:13 - Fostul președinte brazilian Jair Bolsonaro a fost scos de urgență din închisoare
23:10 - Ministerul Mediului lansează harta Inspectorul Balastierelor. Cum funcționează și ce informații pot accesa cetățenii
22:54 - Bolojan, despre măsurile în criza carburanţilor: Adoptăm Ordonanța miercuri sau joi. Orice măsuri am lua, nu putem anula această creștere de preț
22:30 - Cine este Ada Lupu Hausvater, prima femeie manager care va conduce Teatrul Național București
22:27 - Regele Charles va vizita Washingtonul pentru un discurs în Congres. Ce rol are această deplasare în relația cu SUA
22:21 - Accidentarea lui Kylian Mbappe, diagnosticată prost după ce medicii lui Real Madrid i-au scanat piciorul greșit