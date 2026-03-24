După o perioadă dificilă marcată de probleme de sănătate, Celine Dion se pregătește să revină în fața publicului francez. Artista ar urma să susțină o serie de concerte la Paris în această toamnă, reluând legătura cu fanii după mai mulți ani de absență.

Cum a revenit Celine Dion în atenția publicului

Momentul care a readus-o pe artistă în prim-plan a avut loc la ceremonia de deschidere a Jocurilor Olimpice de la Paris din 2024. Interpretarea piesei „Hymne A L’Amour” a lui Edith Piaf, lângă Turnul Eiffel, a fost considerată un simbol al revenirii sale, scrie .

Ulterior, interesul public a fost alimentat și de o campanie vizuală desfășurată în capitala Franței. Afișe inspirate din titlurile unor piese celebre precum „Pour que tu m’aimes encore” și „Power of Love” au apărut în oraș, sugerând discret pregătirea unor concerte mult așteptate.

👀‼️ Annonce imminente du retour de ?? Les rues de Paris sont ornées ce matin de 250 panneaux publicitaires contenant des titres de chansons de Céline, „Pour Que tu M’aimes Encore” ou „Power Of Love” ont été aperçus .. ￼Affaire à suivre ‼️👀 — NewsCelineDion (@NewsDion)

Unde și când ar putea avea loc concertele

Potrivit informațiilor apărute în presa internațională, spectacolele ar urma să fie organizate la Paris La Défense Arena. Sala, una dintre cele mai mari din Europa, poate găzdui aproximativ 40.000 de spectatori.

Planul vizează organizarea a două pe săptămână, în lunile septembrie și octombrie. Totuși, reprezentanții artistei nu au confirmat oficial aceste detalii, ceea ce menține un grad de incertitudine în jurul evenimentelor.

De ce au fost amânate concertele inițiale

Aceste spectacole nu sunt o idee nouă, ci reluarea unui proiect început înainte de pandemie. Turneul „Courage” trebuia să includă concerte la Paris încă din 2020, însă contextul sanitar global a dus la amânări repetate.

Ulterior, situația s-a complicat din cauza problemelor medicale ale artistei. În 2022, a fost diagnosticată cu sindromul persoanei rigide (SPS), o afecțiune rară care i-a afectat mobilitatea și capacitatea de a cânta.

Povestea luptei sale cu boala a fost prezentată publicului în documentarul lansat în 2024 „I Am: Celine Dion”, regizat de Irene Taylor, care a oferit o perspectivă intimă asupra provocărilor întâmpinate. În paralel, artista a fost recent intervievată pentru un documentar difuzat pe canalul francez M6 despre colaborarea sa creativă cu cantautorul și producătorul Jean-Jacques Goldman, relatează G4Media.

Revenirea pe scenă, dacă va fi confirmată oficial, ar marca un moment important în cariera sa. Publicul francez rămâne unul dintre cele mai apropiate de artistă, iar așteptările sunt ridicate.