Ministrul Justiţiei a transmis că va cere explicaţii în judeţul Teleorman.

Radu Marinescu a spus că este în dezbatere un proiect de lege cu pedepse drastice, inclusiv detenţia pe viaţă. Acesta vizează crimele comise din motive josnice. Oficialul a subliniat că, până la adoptarea noilor reglementări, legea actuală trebuie aplicată ferm.

Cum reacţionează ministrul Justiţiei la crima din Teleorman

Radu Marinescu a calificat incidentul drept un act de o gravitate şi atrocitate care nu pot fi tolerate într-o societate democratică.

„Este un caz de o gravitate și de o atrocitate care nu poate decât să ne oripileze. Așa ceva să se întâmple într-o societate democratică, într-un stat care se consideră a respecta drepturile și libertățile și a-și proteja cetățenii, este într-adevăr un lucru inadmisibil, inacceptabil. Și atunci bineînțeles că trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea. Aici sunt două coordonate de discuție,” a spus ministrul Justitiei, notează digi24.ro.

Ce măsuri propune pentru combaterea crimelor bazate pe motive de gen

Ministrul Justiţiei a vorbit despre creşterea alarmantă a crimelor bazate pe motive de gen, comise de parteneri sau agresori. El a subliniat că aceste fapte sunt rezultatul unei mentalităţi periculoase, bazate pe un fals sentiment de superioritate.

Pentru a combate fenomenul, a lansat în consultare publică un proiect de lege mai dur. Acesta introduce o formă calificată a omorului, pedepsită cu detenţie pe viaţă în cazurile motivate josnic, inclusiv cele de gen.

În acelaşi timp, Parlamentul dezbate o iniţiativă care propune incriminarea distinctă a femicidului în legislaţia penală românească.