Ministrul Justiţiei, reacţie în cazul femeii ucise de soţ în Teleorman: „Trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea"

Ministrul Justiţiei, reacţie în cazul femeii ucise de soţ în Teleorman: „Trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea”

Ana Beatrice
09 nov. 2025, 23:06
Ministrul Justiţiei, reacţie în cazul femeii ucise de soţ în Teleorman: „Trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea”
Sursa Foto: Facebook -Radu Marinescu
Cuprins
  1. Cum reacţionează ministrul Justiţiei la crima din Teleorman
  2. Ce măsuri propune pentru combaterea crimelor bazate pe motive de gen
  3. Cum trebuie aplicată legislaţia pentru a preveni tragedii similare

Ministrul Justiţiei a transmis că va cere explicaţii în cazul crimei petrecute duminică în judeţul Teleorman.

Radu Marinescu a spus că este în dezbatere un proiect de lege cu pedepse drastice, inclusiv detenţia pe viaţă. Acesta vizează crimele comise din motive josnice. Oficialul a subliniat că, până la adoptarea noilor reglementări, legea actuală trebuie aplicată ferm.

Cum reacţionează ministrul Justiţiei la crima din Teleorman

Radu Marinescu a calificat incidentul drept un act de o gravitate şi atrocitate care nu pot fi tolerate într-o societate democratică.

„Este un caz de o gravitate și de o atrocitate care nu poate decât să ne oripileze. Așa ceva să se întâmple într-o societate democratică, într-un stat care se consideră a respecta drepturile și libertățile și a-și proteja cetățenii, este într-adevăr un lucru inadmisibil, inacceptabil. Și atunci bineînțeles că trebuie să existe fermitate maximă din partea organelor care aplică legea. Aici sunt două coordonate de discuție,” a spus ministrul Justitiei, notează digi24.ro.

Ce măsuri propune pentru combaterea crimelor bazate pe motive de gen

Ministrul Justiţiei a vorbit despre creşterea alarmantă a crimelor bazate pe motive de gen, comise de parteneri sau agresori. El a subliniat că aceste fapte sunt rezultatul unei mentalităţi periculoase, bazate pe un fals sentiment de superioritate.

Pentru a combate fenomenul, Ministerul Justiţiei a lansat în consultare publică un proiect de lege mai dur. Acesta introduce o formă calificată a omorului, pedepsită cu detenţie pe viaţă în cazurile motivate josnic, inclusiv cele de gen.

În acelaşi timp, Parlamentul dezbate o iniţiativă care propune incriminarea distinctă a femicidului în legislaţia penală românească.

Cum trebuie aplicată legislaţia pentru a preveni tragedii similare

Ministrul Justiţiei a declarat că există deja un cadru legal capabil să prevină crimele de acest tip. El a recunoscut că legislaţia poate fi îmbunătăţită, dar a subliniat importanţa aplicării ferme a instrumentelor existente.

„Există ordinul de protecție, a fost adoptat în cazul de față, încălcarea ordinului de protecție trebuie să fie atent monitorizată și imediat ce se întâmplă acest lucru, autoritățile statului trebuie să intervină pentru a bloca comportamentul de neconformare al agresorului și, în același timp, a-l trage la răspundere. Întrebarea este ce s-a întâmplat în acest caz. Într-adevăr, și aici trebuie verificat. Sigur, eu am perceput această situație din informațiile disponibile în spațiu public.

Voi solicita, în virtutea rolului constituțional și legal care îmi revine de autoritate asupra parchetelor, în sensul de a solicita informații cu privire la gestiunea de management a unor cazuri, în niciun caz conținutul ca atare al cazurilor. Voi solicita clarificări cu privire la modul în care drepturile și libertățile cetățenilor, ale doamnei care a fost ucisă într-un mod atâtde groaznic în zilele acestea, au fost respectate și protejate. Adică să știm dacă și-au făcut datorie autoritățile statului și inclusiv parchetele” a mai spus Radu Marinescu.

