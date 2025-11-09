B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Semnal de alarmă tras de Alina Gorghiu! După crima din Teleorman, cere monitorizarea electronică a agresorilor: „Nu mai vrem femei ucise”

Semnal de alarmă tras de Alina Gorghiu! După crima din Teleorman, cere monitorizarea electronică a agresorilor: „Nu mai vrem femei ucise”

Ana Beatrice
09 nov. 2025, 18:40
Semnal de alarmă tras de Alina Gorghiu! După crima din Teleorman, cere monitorizarea electronică a agresorilor: „Nu mai vrem femei ucise”
Sursa Foto: Facebook - Alina Gorghiu
Cuprins
  1. De ce nu este suficient un ordin de protecție fără monitorizare electronică
  2. Ce schimbări propune proiectul legislativ anti-femicid

Semnal de alarmă după crima din Teleorman! O femeie a fost ucisă cu 15 lovituri de cuțit de fostul partener, chiar în timp ce își ținea copilul în brațe. Cazul a stârnit reacții puternice, iar Alina Gorghiu, deputat PNL, a transmis un mesaj dur pe rețelele sociale. Aceasta cere măsuri concrete pentru protejarea victimelor violenței domestice.

De ce nu este suficient un ordin de protecție fără monitorizare electronică

Alina Gorghiu a subliniat că actualul sistem este ineficient dacă nu este însoțit de monitorizare electronică. În cazul acestei femei, deși exista un ordin de protecție, agresorul îl încălcase de mai multe ori, iar victima apelase în repetate rânduri la 112.

„Aceasta este realitatea. Un ordin de protecție fără monitorizare nu oprește un agresor hotărât. Nu îl limitează și nu îi ține pe femei în siguranță”, a transmis deputatul PNL într-o postare pe Facebook.

Ce schimbări propune proiectul legislativ anti-femicid

Alina Gorghiu trage un semnal de alarmă puternic: „Femei românce, cereți monitorizarea electronică. Brățara este singura măsură care îl ține pe agresor la distanță și alertează imediat poliția. Este diferența dintre viață și moarte.”

Aceasta afirmă că susține proiectul legislativ anti-femicid, inițiat pentru ca astfel de crime să fie recunoscute și pedepsite exemplar.

„Avem nevoie de măsuri reale, nu simbolice. Nu mai vrem femei ucise. Nu mai vrem copii care rămân fără mamă. Protejați-vă. Informați-vă. Acționați cât timp se poate ajutor”, a mai precizat ea.
