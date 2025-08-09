B1 Inregistrari!
Ministrul Sănătății: „Prin PNRR, dotăm 2.500 de cabinete de medicină de familie și finanțăm reabilitarea a peste 800 dintre ele. Și nu ne oprim aici" (FOTO)

Traian Avarvarei
09 aug. 2025, 18:27
Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook

Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a declarat, sâmbătă, că intenționează să extindă proiectul de dotare şi reabilitare a cabinetelor de medicină de familie cu noi fonduri europene.

Cuprins

  • Ce a spus Rogobete despre investițiile în medicina de familie
  • Ce exemplu a dat Rogobete de investiții în sistemul de sănătate

Ce a spus Rogobete despre investițiile în medicina de familie

„📍 În vizita din județul Galați, am ajuns la două cabinete de medicină de familie modernizate prin PNRR.

Aici, am întâlnit medici dedicați care, cu ajutorul fondurilor europene, și-au dotat cabinetele cu ecografe moderne, aparate EKG, monitoare pentru funcții vitale, spirometre și multe alte echipamente esențiale pentru îngrijirea pacienților.

💬 Medicina de familie este baza sistemului de sănătate. Este primul loc unde oamenii vin pentru ajutor, sfat și îngrijire. Iar atunci când medicii de familie au instrumentele necesare, întreaga comunitate câștigă.

Prin PNRR, dotăm 2.500 de cabinete și finanțăm reabilitarea a peste 800 dintre ele. Și nu ne oprim aici – vrem să extindem acest proiect cu noi fonduri europene, pentru ca fiecare român să aibă acces la servicii medicale de calitate, aproape de casă.

❤️ Mulțumesc tuturor medicilor de familie pentru munca lor, pentru grija și respectul pe care îl arată pacienților zi de zi!”, a transmis ministrul Sănătății, pe Facebook.

Ce exemplu a dat Rogobete de investiții în sistemul de sănătate

De altfel, Alexandru Rogobete a lăudat investițiile în sistemul sanitar din județul Galați:

„România transformă în bine spitalele cu bani din PNRR – iar Galațiul este un exemplu de performanță, ambiție și angajament față de viitor.

La Galați, ceea ce altădată părea imposibil devine realitate: spitale renovate, echipamente medicale moderne, secții digitalizate și cabinete de medicină de familie aduse la cele mai înalte standarde. Toate acestea – prin peste 150 de milioane de lei din fonduri PNRR, fonduri locale și o viziune clară, cu respect pentru oameni.

Sunt finanțate ambulatorii moderne, echipamente de înaltă performanță, secții de terapie intensivă neonatală, infrastructură pentru reducerea infecțiilor nosocomiale și digitalizarea completă a sistemului sanitar.

Fapte, nu vorbe:
✔️ La Spitalul Județean „Sf. Apostol Andrei” – dotări moderne și lucrări pentru reducerea riscului infecțiilor nosocomiale.
✔️ La Spitalul de Boli Infecțioase și la Spitalul pentru Copii „Sf. Ioan” – investițiile sunt aproape finalizate.
✔️ La Spitalul Municipal „Anton Cincu” Tecuci – lucrări pentru reducerea infecțiilor și digitalizare, iar Ministerul Sănătății va sprijini dotarea cu echipamente medicale moderne.
✔️ Cabinetele de medicină de familie – dotate sau renovate, sprijin direct pentru medici și pacienți.
✔️ Toate spitalele importante din județ – de la Galați la Tecuci și Târgu Bujor – incluse în valul de modernizare”, a mai transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete.

