Acasa » Politică » Românii pot merge la specialist fără bilet de trimitere de la medicul de familie. Cine poate beneficia de acest lucru și ce a transmis ministrul Sănătății

Românii pot merge la specialist fără bilet de trimitere de la medicul de familie. Cine poate beneficia de acest lucru și ce a transmis ministrul Sănătății

Elena Boruz
07 aug. 2025, 09:34
Sursa foto: Freepik.com

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj prin care a anunțat că o anumită categorie de români va putea merge în cabinetul specialistului fără a avea nevoie de bilet de trimitere, emis de medicul de familie.

Acesta a menționat că măsurile au fost luate în parteneriat cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dr. Horațiu Moldovan.

Cuprins:

  • Ce categorie de români va beneficia de acest lucru
  • Ce a transmis Alexandru Rogobete

Ce categorie de români va beneficia de acest lucru

Potrivit ministrului Sănătății, pacienții cu afecțiuni cronice care sunt înrolați în anumite programe naționale de sănătate, nu mai au nevoie de bilet de trimitere. Persoanele care se încadrează în următoarele cazuri, se pot prezenta direct la medicul specialist, astfel va fi redus timpul de așteptare, va fi simplificat accesul la tratamente și pacienții vor putea să beneficieze mai repede de îngrijirile de care au nevoie. În aceste categorii, se încadrează persoanele care suferă de:

  • Diabet zaharat, nutriție și boli metabolice – la medicii de specialitate desemnați în programul național pentru prescrierea tratamentelor și materialelor sanitare specifice.
  •  Hemofilie și talasemie – la medicul hematolog desemnat pentru prescrierea tratamentelor în cadrul programului național.
  •  Boli rare – la specialiștii din diverse domenii (alergologie, cardiologie, endocrinologie, gastroenterologie, neurologie, oncologie, pneumologie și altele) pentru prescrierea tratamentelor dedicate acestor patologii rare.
  •  Tuberculoză – la medicul pneumolog pentru pacienții înrolați în Programul național de control al tuberculozei.
  •  HIV/SIDA – la medicul infecționist pentru pacienții înrolați în Programul național de prevenire și control al infecției HIV/SIDA.
  •  Sănătatea femeii și copilului – la medicii de specialitate în obstetrică-ginecologie și genetică medicală, pentru diagnostic pre- și postnatal, dar și pentru prevenirea sindromului de izoimunizare Rh.

Ce a transmis Alexandru Rogobete

„Debirocratizarea și facilitarea accesului pacienților la servicii medicale esențiale reprezintă o prioritate clară pentru noi. Ne-am angajat în fața oamenilor că vom reduce barierele inutile din sistem și că vom construi un traseu medical mai simplu, mai rapid și mai corect pentru pacienți. Venim cu un pas concret în această direcție.

Este vorba despre pacienți care oricum au nevoie de îngrijire constantă, iar această modificare elimină un pas birocratic inutil, care nu aducea niciun beneficiu real în traseul pacientului. Simplificăm procedurile pentru cei care au nevoie de continuitate în tratament”, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe pagina de Facebook.

