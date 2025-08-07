Românii pot merge la specialist fără bilet de trimitere de la medicul de familie. Cine poate beneficia de acest lucru și ce a transmis ministrul Sănătății

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a transmis un mesaj prin care a anunțat că o anumită categorie de români va putea merge în cabinetul specialistului fără a avea nevoie de bilet de trimitere, emis de medicul de familie.
Acesta a menționat că măsurile au fost luate în parteneriat cu președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, dr. Horațiu Moldovan.
Potrivit ministrului Sănătății, pacienții cu afecțiuni cronice care sunt înrolați în anumite programe naționale de sănătate, nu mai au nevoie de bilet de trimitere. Persoanele care se încadrează în următoarele cazuri, se pot prezenta direct la medicul specialist, astfel va fi redus timpul de așteptare, va fi simplificat accesul la tratamente și pacienții vor putea să beneficieze mai repede de îngrijirile de care au nevoie. În aceste categorii, se încadrează persoanele care suferă de:
„Debirocratizarea și facilitarea accesului pacienților la servicii medicale esențiale reprezintă o prioritate clară pentru noi. Ne-am angajat în fața oamenilor că vom reduce barierele inutile din sistem și că vom construi un traseu medical mai simplu, mai rapid și mai corect pentru pacienți. Venim cu un pas concret în această direcție.
Este vorba despre pacienți care oricum au nevoie de îngrijire constantă, iar această modificare elimină un pas birocratic inutil, care nu aducea niciun beneficiu real în traseul pacientului. Simplificăm procedurile pentru cei care au nevoie de continuitate în tratament”, a transmis ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, pe pagina de Facebook.