Ministrul Sănătății: „Am găsit resurse financiare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate inițial în PNRR”. Câte spitale vor fi construite prin acest program (VIDEO)

Ministrul Sănătăţii, Alexandru , a fost întrebat în cadrul emisiunii Talk B1, moderată de Alex Vlădescu, pe B1 TV, câte spitale vom mai construi prin Planul Național de Redresare și Reziliență al României ( ) din cele 24. Ministrul a ținut să menționeze că a găsit „resurse financiare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate inițial în PNRR”.

Câte spitale se mai construiesc în România prin PNRR

„Aș vrea să vă explic acest program pentru construcția de spitale noi. De la începutul lui, din 2022, și până astăzi, în prezent. Și aș începe cu o mențiune importantă și anume, vă rog, nu uitați că este pentru prima dată în ultimele 3 decenii, când în România se construiesc spitale noi.

Este o realitate, nu este teza mea. Pentru prima dată în ultimii 35 de ani, în România se construiesc spitale noi.

Da, normal, ne lăudăm cu asta pentru că este o mare realizare. Este o mare realizare, pentru prima dată în ultimii 35 de ani. Le veți vedea. De exemplu, anul acesta veți vedea Cluj, Bistrița, Centrul de Arși de la Timișoara – primele spitale noi construite în ultimii 35 de ani.

În Planul Național de Redresare și Reziliență, indicatorul Comisiei Europene era de a construi minim 19 unități sanitare sau corpuri noi de clădiri în cadrul spitalelor existente.

Noi am aprobat spre finanțare 24 de astfel de obiective, pentru că ne-am așteptat la acea perioadă ca o parte din ele să se blocheze din N motive”, a precizat ministrul.

De ce s-au semnat mai multe contracte decât indicatorul

Ministrul a explicat și motivul pentru care s-a decis să fie semnate mai multe contracte decât indicatorul.

„Am pus mai multe pentru că, ținând cont de legislația achizițiilor publice, ținând cont de blocajele birocratice, de cele mai multe ori, ținând cont de faptul că responsabil pentru construcția acestor spitale nu este Ministerul Sănătății, este autoritatea locală care a semnat contractul de finanțare. Nu uitați, vă rog. Ministerul Sănătății este finanțatorul.

Implementatorul este cel care a câștigat proiectul și care a primit sursa de finanțare de la Ministerul Sănătății. Ori, ținând cont de toate aceste aspecte, am gândit în acel moment să semnăm mai multe contracte de finanțare, și anume, 24, pentru că în cazul în care există blocaje sau clasicele contestații din achizițiile publice, s-a dovedit că legea achizițiilor publice, din punctul meu de vedere, trebuie schimbată mâine pentru a nu mai pierde bani europeni.

Din acest motiv s-a supracontractat. Practic s-au semnat mai multe contracte decât indicatorul.

În momentul de față sunt 15 șantiere, nu 12. N-am spus 12 niciodată. Sunt 15 șantiere aflate în construcție, din care 12 se află în termenul din PNRR, adică au contractul de execuție semnat până în iulie 2026.

Celelalte 3 au termenul de execuție depășit de termenul din PNRR”, a mai precizat Rogobete.

Ce a discutat ministrul Sănătății cu ministrul Fondurilor Europene

„Ieri am avut o întâlnire bună, foarte constructivă, spun eu, cu ministrul Fondurilor Europene, căruia îi mulțumesc pentru colaborarea excelentă pe care o avem în ultima perioadă, de când am preluat portofoliile, și am găsit soluții pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate în PNRR.

Este o informație extraordinar de importantă, pentru că, până la urmă, sigur este important să discutăm și tehnic, și să evaluăm progresul PNRR, dar eu cred că pentru oameni și pentru pacienți, și pentru întreg sistemul, mai important decât orice este faptul că am găsit resurse financiare pentru continuarea tuturor proiectelor aprobate inițial în PNRR.

În PNRR vor rămâne în limita bugetului estimat, aprobat, cred că negocierea este încă în curs, nu știu dacă s-a finalizat, dacă s-a finalizat la Comisia Europeană, atunci vorbim despre 8 unități sanitare, care se construiesc cu bani 100% din PNRR, după care, diferența pentru următoarele unități sanitare și aici mă refer pentru cele aflate deja în construcție, intenționăm să le finanțăm cu bani din programul operațional Sănătate, unde, atenție, discutăm despre fonduri europene nerambursabile.

Deci nu discutăm despre niciun împrumut suplimentar, urmând ca diferența de la 19 până la 24 să fie finanțate din Programul Național pentru Investiții în Infrastructura de Sănătate, unde, într-adevăr, există în spatele acestui program național aprobat în anul 2024 o sursă de finanțare credit de la Banca Europeană de Investiții.

Dar, una peste alta, discutăm despre continuarea unor proiecte. Mă bucur că am reușit să găsim soluții pentru acoperirea acestor costuri și continuăm, până la urmă, proiectele care vor aduce pentru prima dată în ultimii 35 de ani pentru construcția de spitale noi”, a conchis ministrul Sănătății.