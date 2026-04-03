Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri că autoritățile române iau în calcul deschiderea unei negocieri directe cu , astfel încât suma de 600 de milioane de euro datorată companiei să fie transformată în beneficii concrete pentru pacienți, prin acces mai rapid la medicamente inovative și introducerea unor terapii moderne în sistemul public de sănătate.

Datoria României către Pfizer

Un tribunal din Bruxelles a condamnat miercuri, în primă instanță, Polonia și România să plătească soldurile restante pentru vaccinurile anti-COVID comandate de la Pfizer/BioNTech, în valoare de 1,3 miliarde de euro și, respectiv, 600 de milioane de euro. Decizia vine după ce, în toamna anului 2023, cele două țări au refuzat să execute integral contractele de achiziție, încheiate în timpul pandemiei, scrie Agerpres.

„Atunci când primești o factură și ești pus în fața unui fapt împlinit, primul impuls este să cauți vinovați. (…) Decizia instanței din Tribunalul de Primă Instanță Francofon din Bruxelles, în procesul privind contractele cu Pfizer, pune România în fața unei obligații financiare majore”, a explicat Alexandru Rogobete pe Facebook.

Scenariul negociat: bani transformați în medicamente

Ministrul a subliniat că România nu discută aici despre vaccinare sau pandemie, ci despre efectele unor decizii administrative care apasă direct pe bugetul public. În urma discuțiilor, unul dintre scenariile analizate este deschiderea unei negocieri directe cu Pfizer, astfel încât suma datorată să fie convertită în:

Acces mai rapid la medicamente inovative

Introducerea terapiilor moderne în sistemul public

Extinderea tratamentelor pentru pacienții care până acum nu aveau alternative

„Inacțiunea înseamnă pierdere dublă: bani plătiți și oportunități ratate pentru pacienți”, a adăugat Rogobete.

Decizie complexă și responsabilă

Ministrul a precizat că soluția nu este una simplă și nu poate fi implementată peste noapte.

Totuși, negocierea directă ar reprezenta o abordare responsabilă, transformând o obligație financiară într-un câștig concret pentru sistemul de sănătate și pentru pacienți.