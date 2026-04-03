B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Ministrul Sănătății propune ca suma datorată Pfizer să aducă terapii moderne în sistemul public

Ministrul Sănătății propune ca suma datorată Pfizer să aducă terapii moderne în sistemul public

Selen Osmanoglu
03 apr. 2026, 09:54
Ministrul Sănătății propune ca suma datorată Pfizer să aducă terapii moderne în sistemul public
Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății. Sursa foto: Alexandru Rogobete / Facebook
Cuprins
  1. Datoria României către Pfizer
  2. Scenariul negociat: bani transformați în medicamente
  3. Decizie complexă și responsabilă

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat vineri că autoritățile române iau în calcul deschiderea unei negocieri directe cu Pfizer, astfel încât suma de 600 de milioane de euro datorată companiei să fie transformată în beneficii concrete pentru pacienți, prin acces mai rapid la medicamente inovative și introducerea unor terapii moderne în sistemul public de sănătate.

Datoria României către Pfizer

Un tribunal din Bruxelles a condamnat miercuri, în primă instanță, Polonia și România să plătească soldurile restante pentru vaccinurile anti-COVID comandate de la Pfizer/BioNTech, în valoare de 1,3 miliarde de euro și, respectiv, 600 de milioane de euro. Decizia vine după ce, în toamna anului 2023, cele două țări au refuzat să execute integral contractele de achiziție, încheiate în timpul pandemiei, scrie Agerpres.

„Atunci când primești o factură și ești pus în fața unui fapt împlinit, primul impuls este să cauți vinovați. (…) Decizia instanței din Tribunalul de Primă Instanță Francofon din Bruxelles, în procesul privind contractele cu Pfizer, pune România în fața unei obligații financiare majore”, a explicat Alexandru Rogobete pe Facebook.

Scenariul negociat: bani transformați în medicamente

Ministrul a subliniat că România nu discută aici despre vaccinare sau pandemie, ci despre efectele unor decizii administrative care apasă direct pe bugetul public. În urma discuțiilor, unul dintre scenariile analizate este deschiderea unei negocieri directe cu Pfizer, astfel încât suma datorată să fie convertită în:

  • Acces mai rapid la medicamente inovative
  • Introducerea terapiilor moderne în sistemul public
  • Extinderea tratamentelor pentru pacienții care până acum nu aveau alternative

„Inacțiunea înseamnă pierdere dublă: bani plătiți și oportunități ratate pentru pacienți”, a adăugat Rogobete.

Decizie complexă și responsabilă

Ministrul a precizat că soluția nu este una simplă și nu poate fi implementată peste noapte.

Totuși, negocierea directă ar reprezenta o abordare responsabilă, transformând o obligație financiară într-un câștig concret pentru sistemul de sănătate și pentru pacienți.

Tags:
Ultima oră
23:58 - Haos total în Giulești! Scandal după meciul Rapid – U Cluj. Jucătorii, înjurați și loviți din tribună: „Ole, ole, mai scumpiți biletele”
23:18 - Avertismentul consilierului onorific al premierului despre prețurile la pompă: Revenirea la nivelurile de dinainte este o iluzie
22:25 - Ministrul Sănătăţii recunoaște: „La 4 ani aproape de când s-a terminat pandemia, încă ducem lupte importante şi canalizăm multă energie şi proiecte în zona de vaccinare”
21:54 - După 8 luni de tăcere, Mihaela Rădulescu face dezvăluiri sfâșietoare despre pierderea lui Felix Baumgartner: „Cea mai întunecată perioadă din viața mea”
21:11 - Rețelele sociale, tot mai contestate în România. Se cer restricții dure pentru adolescenți: „Părinții trebuie să înţeleagă că social media e la fel de dăunătoare ca şi fumatul”
20:21 - Clima planetei, în dezechilibru. Încălzirea globală accelerează mai rapid ca niciodată. Ce arată datele oficiale
19:37 - Dragoș Pîslaru, critici la adresa Partidului Social Democrat: „Avem prea mulți farisei care nu mai pot de grija oamenilor și de fapt își numără cutiile de pantofi”
19:02 - Oana Ioniță dă cărțile pe față despre relația cu Cove: „Am avut o aventură”. Mărturisirea neașteptată despre cum s-a îndrăgostit de prezentator
18:27 - De la tradiție la compromis: mielul dispare de pe masa de Paște și este înlocuit cu carne de pui
17:51 - Vești alarmante! Mircea Lucescu luptă pentru viață. Ce dezvăluiri face Mihai Stoichiță despre starea lui: „Să dea Dumnezeu să aibă zile”