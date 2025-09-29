B1 Inregistrari!
Ministrul Sănătății, noi declarații despre tragedia din Iași: Haos administrativ mai mare ca în acest spital eu n-am văzut. Aproape 10 zile, nimeni n-a aplicat niciun protocol (VIDEO)

Ministrul Sănătății, noi declarații despre tragedia din Iași: Haos administrativ mai mare ca în acest spital eu n-am văzut. Aproape 10 zile, nimeni n-a aplicat niciun protocol (VIDEO)

Traian Avarvarei
29 sept. 2025, 21:32
Ministrul Sănătății, noi declarații despre tragedia din Iași: Haos administrativ mai mare ca în acest spital eu n-am văzut. Aproape 10 zile, nimeni n-a aplicat niciun protocol (VIDEO)
Ministrul Alexandru Rogobete a vorbit, pe B1 TV, despre cazul copiilor care au decedat într-un spital din Iași, după ce au contractat o bacterie. Sursa foto: captură B1 TV
Cuprins
  1. Cum putea fi evitată tragedia din Iași
  2. De ce Rogobete arată cu degetul spre conducerea spitalului și DSP

Noi dezvăluiri despre tragedia din Iași. Alexandru Rogobete (PSD), ministrul Sănătății, a afirmat, pentru B1 TV, că de mulți ani nu a mai văzut atâta „haos” și nereguli administrative ca în Spitalul „Sfânta Maria” din Iași. Șapte copii internați în această unitate medicală au murit după ce au contractat o bacterie. Rogobete a dispus un control complet acolo. Potrivit ministrului, conducerea spitalului și DSP au o mare responsabilitate deoarece mai multe zile nu au aplicat protocoalele pentru ca infecția să nu se mai răspândească.

Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „News Pass”, moderată de Laura Chiriac pe B1 TV.

Cum putea fi evitată tragedia din Iași

„Eu am o funcție administrativă și nu vreau să interpretez medical nimic din ce s-a întâmplat acolo. Eu nu pot să speculez și să spun că această dramă e cauzată direct de aceste infecții asociate activității medicale. Se vor pronunța experții în medicină legală.

Din păcate, acești copii aveau și multe alte patologii grave asociate, alte comorbidități.

Nu spun că dacă ar fi respectat protocoalele, dacă conducerea spitalului ar fi intervenit la timp, dacă Direcția de Sănătate Publică ar fi intervenit la timp, am fi putut evita aceste drame, dar cu siguranță am fi evitat răspândirea infecțiilor la atât de mulți copii, iar aceste infecții cel mai probabil că au accelerat acest proces care ne-a adus în această dramă într-un timp atât de scurt”, a declarat Alexandru Rogobete.

De ce Rogobete arată cu degetul spre conducerea spitalului și DSP

Ministrul a afirmat apoi că a vizitat multe spitale de-a lungul timpului, dar „haos mai mare din punct de vedere administrativ, procedural ca în acest spital eu n-am văzut de mult în această țară”.

„Timp de aproape 10 zile nimeni n-a aplicat niciun protocol pentru reducerea extinderii infecțiilor nosocomiale în acest spital. Nu am nicio explicație….

Un spital nou. Discutăm despre investiții, despre nevoia de finanțare a sistemului, total de acord, dar acum vorbim de un spital renovat recent, dat în folosință cu un an – doi în urmă cu echipamente de ultima generație, care avea dezinfectanți, echipamente de protecție”, a mai afirmat Alexandru Rogobete.

Acesta a insistat apoi că nu personalul medical din Secția ATI a fost problema, ci conducerea spitalului și DSP, care „nu au testat la timp germenele patogen, nu au înștiințat la timp echipa medicală că e un focar acolo, că nu au creat circuite medicale noi conform protocolului, care nu au mărit concentrațiile pentru dezinfectanți decât la 10 zile după, care nu au respectat protocoalele pentru aceste situații. E motivul pentru care am demis conducerea DSP fără să discut cu ei. E inacceptabil ce s-a întâmplat acolo”.

