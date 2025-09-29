B1 Inregistrari!
Acasa » Eveniment » Directoarea spitalului din Iași, unde au murit 6 copii, reacție tulburătoare: „Am făcut ce trebuia făcut”

Directoarea spitalului din Iași, unde au murit 6 copii, reacție tulburătoare: „Am făcut ce trebuia făcut”

Elena Boruz
29 sept. 2025, 09:42
Directoarea spitalului din Iași, unde au murit 6 copii, reacție tulburătoare: „Am făcut ce trebuia făcut”
Sursă foto: captură video/antena 3 CNN
  1. Ce a declarat managerul spitalului din Iași
  2. Ce nereguli a găsit Alexandru Rogobete în spital

Directoarea Spitalului „Sfânta Maria”, din Iași, a venit cu reacție, după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, i-a cerut demisia. Solicitarea ministrului a venit în urma unor nereguli găsite în unitatea medicală în care, în ultimele săptămâni, șase copii și-au pierdut viața din cauza infectării cu o bacterie.

Cătălina Ionescu, managerul interimar al spitalului a oferit declarații, cu privire la incidentul care o vizează în mod direct, iar reacția pe care a avut-o a scandalizat multă lume.

Ce a declarat managerul spitalului din Iași

Cătălina Ionescu a precizat că, în cadrul unității medicale, s-a acționat corect, „cel puțin” din punct de vedere comportamental.

„În momentul acesta pot să spun că, noi, cel puțin, comportamentul, am făcut ceea ce trebuia făcut”, a afirmat Cătălina Ionescu, manager interimar al Spitalului Sf. Maria pentru Antena 3 CNN.

„(n.r. – este justă alegerea domnului ministru de a vă demite?) Este alegerea … şi eu o respect”, a adăugat aceasta.

Ce nereguli a găsit Alexandru Rogobete în spital

Alexandru Rogobete a făcut o vizită la Spitalul „Sfânta Maria” pentru a vedea ce se întâmplă. În urma controlului, ministrul Sănătății a declarat că au fost identificate nereguli majore, făcând referire la indici de tipul neglijenței în serviciu.

„Este inadmisibil ceea ce s-a întâmplat, dar încă o dată, aș vrea să subliniez acest lucru, pentru a nu arunca pe tot sistemul de sănătate o pată neagră. Nu vreau să se înțeleagă că în toate spitalele din România se întâmplă astfel de fenomene, nu vreau să se înțeleagă că toți medicii și tot personalul medical ascund sau nu respectă protocoalele. Dacă se vor identifica date de natură penală, și am indicii, nu vreau să intru în detalii în momentul de față, dar sigur că sunt în contact permanent cu șeful Corpului de Control. În momentul de față, astăzi, au fost identificate inclusiv indicii din zona penalului, motiv pentru care vă asigur că voi transmite la Parchetul General raportul, atunci când el va fi finalizat, săptămâna viitoare”, a spus el, conform aceleiași surse.

Întrebat despre ce indicii este vorba, ministrul a răspuns: „Se referă la neglijență în serviciu, în principal, nu vreau să mă antepronunț până nu am raportul finalizat, dar principalele acuzații în această zonă se duc”.

