B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Bacteria ucigașă de la Spitalul din Iași mai face o victimă. Al șaptelea copil a murit la București

Bacteria ucigașă de la Spitalul din Iași mai face o victimă. Al șaptelea copil a murit la București

Adrian Teampău
29 sept. 2025, 12:34
Bacteria ucigașă de la Spitalul din Iași mai face o victimă. Al șaptelea copil a murit la București
Sursa foto: Facebook / @Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii Sfanta Maria Iasi

Bacteria ucigașă din cauza căreia au murit mai mulți copii internați la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași a mai făcut o victimă. Cel de-al șaptelea copil, o fetiță, transferat la București, la Spitalul „Grigore Alexandrescu” a murit sâmbătă.

Bacteria ucigașă a mai făcut o victimă

Cel de-al șaptelea copil, de la spitalul din Iași, transferat la București, a murit în Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Este vorba despre o fetiță care scăpase, inițial, de infecția cu bacteria ucigașă, Serratia marcescens. Copilul, în vârstă de 3 luni, a fost internat pentru o malformație de esofag. În plus fetița, era infectată şi cu Candida guilliermondii.

Conform datelor oficiale transmise de Spitalul „Grigore Alexandescu”, decesul a survenit din următoarele cauze:

  • stop cardiac prin asistolă sub suport ventilator;
  • disfuncţie multiplă de organe (cardiocirculatore, respiratorie, hepatică, renală, hematologică şi metabolică);
  • atrezie esofagiană tip III multiplu operată;
  • infecţie asociată asistenţei medicale în altă unitate spitalicească.

Anunțul medicilor de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”

Reprezentanţii Spitalului „Grigore Alexandrescu” au precizat, într-un comunicat, că fetița care a murit din cauza infecției cu bacteria ucigașă a fost internată  pe 13.09.2025, în secţia ATI a unităţii sanitare. În data de 27.09.2025, ora 16:55, a fost înregistrat decesul.

„Încă de la internare, copilul prezenta stare generală extrem de gravă, cu tablou clinic şi paraclinic de disfuncţie multiplă de organe. Rezultatele secreening-ului microbian la admisie au evidenţiat: hemocultură (sânge): SERRATIA MARCESCENS multi-sensibilă; plagă şi urocultură: Candida guilliermondii”, se arată în comunicatul spitalului

Potrivit sursei citate, copilul a beneficiat de mai multe investigaţii complexe, imagistice şi biologice, dar și de tratament specializat.

Potrivit comunicatului, acest tratament, a inclus: „terapie antiinfecţioasă ţintită, conform antibiogramei, transfuzii, măsuri de izolare epidemiologică şi precauţii universale, la îngrijirea acestuia participând echipa multidisciplinară formată din specialişti:  medici ATI, infecţionist, chirurg, cardiolog, radiolog, chirurg cardiovascular, neurolog, oftalmolog”.

Șase copii uciși de bacteria ucigașă

Ministerul Sănătăţii (MS) a anunţat, vineri, că, la Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii „Sfânta Maria” din Iaşi, nouă pacienţi cu vârsta sub un an au fost infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens. În unitatea sanitară bacteria ucigașă a provocat șase decese. Ministerul Sănătății a derulat un control și a aplicat amenzi de 10.000 de lei pentru epidemiologul spitalului şi pentru un medic de la ATI. De asemenea, unitatea medicală a primit o amendă de 50.000 de lei.

Ulterior, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a cerut înlocuirea managerului spitalului şi a cerut demiterea conducerii Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică. El a acuzat un haos administrativ şi procedural mai mare decât în alte spitale. Ministrul a precizat că nu se pune problema subfinanţării unităţii medicale ieşene, arătând că Spitalul Sfânta Maria are dotări de ultimă generaţie, iar verificările au arătat că nu există probleme în asigurarea materialelor sanitare şi a medicamentelor necesare.

„Nu discutăm de o lipsă a infrastructurii, nici de o lipsă a resurselor materiale. (…) Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, de o lipsă de reacţie atât din partea DSP cât şi din partea spitalului. În momentul în care au fost identificate cele trei cazuri infectate cu acest germene patogen s-a reacţionat mult prea târziu, la distanţă de o săptămână şi aproape 10 nu am identificat, împreună cu echipa mea cum şi în ce mod au fost aplicate protocoalele pentru limitarea acestor infecţii, motiv pentru care solicit schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi domnul preşedinte (al CJ Iaşi – n.r.) am avut o discuţie cu dânsul vizavi de acest lucru, iar eu voi demite fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie conducerea DSP din judeţul Iaşi”, a anunţat ministrul.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși și demni”
Eveniment
Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși și demni”
Criza apei calde, departe de final. Alte 800 de blocuri din București vor fi afectate
Eveniment
Criza apei calde, departe de final. Alte 800 de blocuri din București vor fi afectate
Recomandările unui medic celebru: ce alimente să consumăm la fiecare masă?
Eveniment
Recomandările unui medic celebru: ce alimente să consumăm la fiecare masă?
De la dorință la realitate: elevii unei școli din Galați au parte de o sală de clasă reamenajată, după câștigarea unei competiții Novakid
Eveniment
De la dorință la realitate: elevii unei școli din Galați au parte de o sală de clasă reamenajată, după câștigarea unei competiții Novakid
Newsweek: Se șterg urme la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. Informații publice dispar peste noapte
Eveniment
Newsweek: Se șterg urme la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. Informații publice dispar peste noapte
Cartea electronică de identitate. Autoritățile au rezolvat o problemă importantă reclamată de utilizatori
Eveniment
Cartea electronică de identitate. Autoritățile au rezolvat o problemă importantă reclamată de utilizatori
Magneziu bisglicinat: Beneficii, mecanisme și dovezi științifice
Eveniment
Magneziu bisglicinat: Beneficii, mecanisme și dovezi științifice
Ce fruct să nu îi dai câinelui tău? Iată avertismentul unui medic veterinar
Eveniment
Ce fruct să nu îi dai câinelui tău? Iată avertismentul unui medic veterinar
Maria Ghiorghiu, previziuni despre destrămarea Europei. Ce spune despre viitorul Uniunii Europene
Eveniment
Maria Ghiorghiu, previziuni despre destrămarea Europei. Ce spune despre viitorul Uniunii Europene
Prima ninsoare la munte în România. Toamna s-a transformat în iarnă (VIDEO)
Eveniment
Prima ninsoare la munte în România. Toamna s-a transformat în iarnă (VIDEO)
Ultima oră
14:37 - Maia Sandu, după alegerile parlamentare: „Am demonstrat lumii că suntem curajoși și demni”
14:26 - Criza apei calde, departe de final. Alte 800 de blocuri din București vor fi afectate
14:24 - Emmanuel Macron, mesaj în limba română pentru moldoveni: „Franța este alături de Republica Moldova”
14:23 - Recomandările unui medic celebru: ce alimente să consumăm la fiecare masă?
14:21 - De la dorință la realitate: elevii unei școli din Galați au parte de o sală de clasă reamenajată, după câștigarea unei competiții Novakid
14:00 - Alina Ceușan și-a botezat fiica. Cum a arătat petrecerea micuței Perla (FOTO)
13:58 - Newsweek: Se șterg urme la Spitalul din Iași unde au murit 6 copii. Informații publice dispar peste noapte
13:47 - Cartea electronică de identitate. Autoritățile au rezolvat o problemă importantă reclamată de utilizatori
13:42 - Cristina Ich a primit amenințări cu moartea: „Cum îți permiți să-i scrii unui om astfel de lucruri?”
13:39 - Mesajul lui Mircea Abrudean pentru moldoveni: „Ați făcut un PAS important spre consolidarea democrației”