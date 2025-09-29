Bacteria ucigașă din cauza căreia au murit mai mulți copii internați la Spitalul „Sfânta Maria” din Iași a mai făcut o victimă. Cel de-al șaptelea copil, o fetiță, transferat la București, la Spitalul „Grigore Alexandrescu” a murit sâmbătă.

Bacteria ucigașă a mai făcut o victimă

Cel de-al șaptelea copil, de la spitalul din Iași, transferat la București, a murit în Spitalul „Grigore Alexandrescu”. Este vorba despre o fetiță care scăpase, inițial, de cu bacteria ucigașă, Serratia marcescens. Copilul, în vârstă de 3 luni, a fost internat pentru o malformație de esofag. În plus fetița, era infectată şi cu Candida guilliermondii.

Conform datelor oficiale transmise de Spitalul „Grigore Alexandescu”, decesul a survenit din următoarele cauze:

stop cardiac prin asistolă sub suport ventilator;

disfuncţie multiplă de organe (cardiocirculatore, respiratorie, hepatică, renală, hematologică şi metabolică);

atrezie esofagiană tip III multiplu operată;

infecţie asociată asistenţei medicale în altă unitate spitalicească.

Anunțul medicilor de la Spitalul „Grigore Alexandrescu”

Reprezentanţii Spitalului „Grigore Alexandrescu” au precizat, într-un comunicat, că fetița care a murit din cauza infecției cu bacteria ucigașă a fost internată pe 13.09.2025, în secţia ATI a unităţii sanitare. În data de 27.09.2025, ora 16:55, a fost înregistrat decesul.

„Încă de la internare, copilul prezenta stare generală extrem de gravă, cu tablou clinic şi paraclinic de disfuncţie multiplă de organe. Rezultatele secreening-ului microbian la admisie au evidenţiat: hemocultură (sânge): SERRATIA MARCESCENS multi-sensibilă; plagă şi urocultură: Candida guilliermondii”, se arată în comunicatul spitalului

Potrivit sursei citate, copilul a beneficiat de mai multe investigaţii complexe, imagistice şi biologice, dar și de tratament specializat.

Potrivit comunicatului, acest tratament, a inclus: „terapie antiinfecţioasă ţintită, conform antibiogramei, transfuzii, măsuri de izolare epidemiologică şi precauţii universale, la îngrijirea acestuia participând echipa multidisciplinară formată din specialişti: medici ATI, infecţionist, chirurg, cardiolog, radiolog, chirurg cardiovascular, neurolog, oftalmolog”.

Șase copii uciși de bacteria ucigașă

(MS) a anunţat, vineri, că, la , nouă cu vârsta sub un an au fost infectaţi cu bacteria Serratia Marcescens. În unitatea sanitară bacteria ucigașă a provocat șase decese. Ministerul Sănătății a derulat un control și a aplicat amenzi de 10.000 de lei pentru epidemiologul spitalului şi pentru un medic de la ATI. De asemenea, unitatea medicală a primit o amendă de 50.000 de lei.

Ulterior, ministrul Sănătăţii Alexandru Rogobete a cerut înlocuirea managerului spitalului şi a cerut demiterea conducerii Direcţiei Judeţene de Sănătate Publică. El a acuzat un haos administrativ şi procedural mai mare decât în alte spitale. Ministrul a precizat că nu se pune problema subfinanţării unităţii medicale ieşene, arătând că Spitalul Sfânta Maria are dotări de ultimă generaţie, iar verificările au arătat că nu există probleme în asigurarea materialelor sanitare şi a medicamentelor necesare.

„Nu discutăm de o lipsă a infrastructurii, nici de o lipsă a resurselor materiale. (…) Discutăm de o lipsă de aplicare a protocoalelor, de o lipsă de reacţie atât din partea DSP cât şi din partea spitalului. În momentul în care au fost identificate cele trei cazuri infectate cu acest germene patogen s-a reacţionat mult prea târziu, la distanţă de o săptămână şi aproape 10 nu am identificat, împreună cu echipa mea cum şi în ce mod au fost aplicate protocoalele pentru limitarea acestor infecţii, motiv pentru care solicit schimbarea din funcţie a managerului unităţii sanitare şi domnul preşedinte (al CJ Iaşi – n.r.) am avut o discuţie cu dânsul vizavi de acest lucru, iar eu voi demite fără nicio explicaţie şi fără nicio discuţie conducerea DSP din judeţul Iaşi”, a anunţat ministrul.