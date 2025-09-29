Mirabela Dumitrache (CJ Ilfov): 38 de localități din 40 au obținut bani europeni prin aplicarea la proiectul PNRR pentru a dota toate școlile (VIDEO)

, purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean (CJ) Ilfov, a discutat în cadrul Podcastului B1, moderat de Andreea Moraru, despre nevoia urgentă de investiții în infrastructura educațională din județul , determinată de creșterea demografică, și succesul atragerii de fonduri europene pentru dotarea școlilor.

Purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean Ilfov a menționat că Ilfovul se confruntă cu o suprapopulare semnificativă, generând o cerere crescută pentru drumuri și, în special, pentru noi unități de învățământ (școli, grădinițe, creșe) pentru copii.

Ce spune Mirabela Dumitrache despre sălile de învățământ din Ilfov

Mirabela Dumitrache a subliniat că este esențial să nu se oprească investițiile în construcția și modernizarea infrastructurii școlare pentru a face față afluxului constant de elevi.

Ea a dat ca exemplu Școala Gimnazială din Pantelimon. A menționat că această școală a înregistrat o creștere de peste 100 de elevi față de anul precedent, ceea ce necesită noi săli, laboratoare, pupitre și echipamente.

“În momentul de față, dacă ne punem la masă și ne uităm puțin pe date, ce constatăm? Că avem o suprapopulare în Ilfov. Dacă avem o suprapopulare, cu siguranță vorbim de foarte mulți oameni care au nevoie de drumuri, de exemplu, dar foarte mulți oameni care au nevoie de noi unități de învățământ pentru a-și duce copiii la școală, la grădință, la creșă.

Trebuie să construim în continuare, trebuie să investim în continuare. De-asta tot punctam ideea de a nu opri investițiile. În imagini, avem acum o unitate de învățământ din orașul Pantelimon. Este școala gimnazială din orașul Pantelimon și sunt imagini recente, chiar dinainte să înceapă copiii școala. Doamna director de acolo ne spunea că anul acesta, față de anul trecut, are undeva la peste 100 de elevi în plus. Asta ce înseamnă? Că are nevoie de noi săli, de noi laboratoare, de noi pupitre, de noi echipamente”, a declarat Mirabela Dumitrache.

Câte localități din Ilfov au obținut bani europeni prin PNRR pentru a dota toate școlile

“În momentul de față, școala gimnazială din orașul Pantelimon este în reabilitare. Termenul pentru finalizarea acestor lucrări este undeva în luna noiembrie. Atenție, copiii au unde învăța în momentul de față. Ce vedem aici este o extindere a corpului gimnazial, care va arăta impecabil la final. Ce vedem? Vedem că s-a schimbat, momentan, pardoseala, se vor monta aparate video, aparate de aer condiționat, noi pupitre, noi pupitre pentru catedră, noi scaune, alte echipamente, cum ar fi laptop-urile de care copiii au nevoie pentru a-și desfășura anumite clase în laboratoare și așa mai departe. Aici avem, dacă nu mă înșel, tot în cadrul școlii din Pantelimon, mobilierul nou, mobilierul venit. Și acum atingem un alt proiect, care are succes în județul Ilfov. Vorbim despre dotările școlilor din județul Ilfov.

Atenție, 38 de localități din 40, practic, aproape tot județul, au obținut bani europeni prin aplicarea la proiectul PNRR pentru a dota toate școlile. Ce înseamnă a le dota? Vedeți în imagini cum arată pupitrele, cum arată sălile în care profesorii își desfășoară orele”, a mai adăugat purtătoarea de cuvânt a Consiliului Județean Ilfov.