Ambrozia este una dintre cele mai răspândite plante invazive din România, având o capacitate extraordinară de adaptare la soluri sărace și condiții climatice nefavorabile. Se înmulțește extrem de rapid prin semințe, o singură plantă matură poate produce zeci de mii de semințe, și este foarte rezistentă la secetă. Temperaturile ridicate din ultimii ani au contribuit semnificativ la extinderea ei.
Această buruiană se întâlnește aproape în toate regiunile țării. Crește în special pe terenurile neîngrijite din interiorul și din apropierea orașelor, în parcuri și grădini abandonate, pe marginea drumurilor, dar și pe terenuri agricole, unde poate afecta grav culturile.
Polenul de ambrozie, transportat cu ușurință de vânt, pătrunde în căile respiratorii și declanșează reacții alergice. Sistemul imunitar identifică polenul ca pe un „intrus” și reacționează pentru a-l elimina. Este suficient un nivel de 30 de grăunciori de polen/m³ pentru a provoca alergii, iar la persoanele sensibile chiar 1-2 grăunciori/m³ pot declanșa simptome, informează medicover.ro.
Alergia la ambrozie apare, de regulă, după expuneri repetate timp de mai mulți ani la polenul acestei plante. Nu există date clare privind legătura dintre durata expunerii și severitatea reacțiilor, însă reducerea contactului cu alergenii poate ameliora considerabil manifestările. Cele mai multe cazuri apar în lunile august–septembrie, imediat după sezonul de polenizare al gramineelor.
Simptome frecvente ale alergiei la ambrozie:
strănut repetat;
mâncărimi la nivelul nasului și al ochilor;
nas înfundat și secreții nazale apoase;
pierderea mirosului (anosmie);
dureri de cap;
oboseală și somnolență;
ochi roșii, iritați și lăcrimare abundentă.