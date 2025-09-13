a făcut un anunț, conform căruia, au fost realizate în perioada 8-12 septembrie.

Ambrozia dă bătăi de cap foarte multor oameni, iar în această perioadă situația a devenit din ce în ce mai greu de suportat. Astfel, autoritățile locale au luat măsuri în folosul comunității pentru a elimina, pe cât posibil, riscul unei îmbolnăviri.

Potrivit comunicatului transmis, în intervalul 8-12 septembrie, s-a acționat pe zece drumuri județene, în vederea tăierii ambroziei.

„În săptămâna 08 – 12.09.2025, echipele au acționat pe următoarele drumuri județene:

De asemenea, instituția a transmis că acțiunile de combatere și distrugere a ambroziei au fost demarate încă de la jumătatea lunii mai.

„Consiliul Județean Ilfov, prin Direcția de Dezinsecție și Ecologizare Mediu Ilfov a demarat din data de 12 mai o amplă acțiune de combatere și distrugere a ambroziei – o plantă sălbatică, invazivă, periculoasă pentru sănătatea omului.

Ambrozia crește frecvent pe marginea șoselelor, în zonele agricole sau pe terenuri neutilizate. Este important să acționăm acum pentru a limita răspândirea ei, deoarece înflorirea acestei plante poate provoca alergii puternice și poate afecta negativ recoltele”, a adăugat CJ Ilfov.

Ce este ambrozia și ce simptome indică alergia la această plantă

Ambrozia este una dintre cele mai răspândite plante invazive din România, având o capacitate extraordinară de adaptare la soluri sărace și condiții climatice nefavorabile. Se înmulțește extrem de rapid prin semințe, o singură plantă matură poate produce zeci de mii de semințe, și este foarte rezistentă la secetă. Temperaturile ridicate din ultimii ani au contribuit semnificativ la extinderea ei.

Această buruiană se întâlnește aproape în toate regiunile țării. Crește în special pe terenurile neîngrijite din interiorul și din apropierea orașelor, în parcuri și grădini abandonate, pe marginea drumurilor, dar și pe terenuri agricole, unde poate afecta grav culturile.

Polenul de ambrozie, transportat cu ușurință de vânt, pătrunde în căile respiratorii și declanșează reacții alergice. Sistemul imunitar identifică polenul ca pe un „intrus” și reacționează pentru a-l elimina. Este suficient un nivel de 30 de grăunciori de polen/m³ pentru a provoca alergii, iar la persoanele sensibile chiar 1-2 grăunciori/m³ pot declanșa simptome, informează

Alergia la ambrozie apare, de regulă, după expuneri repetate timp de mai mulți ani la polenul acestei plante. Nu există date clare privind legătura dintre durata expunerii și severitatea reacțiilor, însă reducerea contactului cu alergenii poate ameliora considerabil manifestările. Cele mai multe cazuri apar în lunile august–septembrie, imediat după sezonul de polenizare al gramineelor.

Simptome frecvente ale alergiei la ambrozie: