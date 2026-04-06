Mircea Lucescu ar putea fi operat mâine. Medicii au amânat orice decizie pentru încă o zi. Între timp, apar acuzații grave la adresa FRF

Adrian A
06 apr. 2026, 18:41
Cuprins
  1. Cele mai noi date despre Mircea Lucescu
  2. Probleme mari pentru Il Luce
  3. Acuzații grave la adresa FRF

Mircea Lucescu este în stare foarte gravă, iar medicii încă nu au decis dacă să îl mai supună unei operații la inimă. O decizie va fi luată abia mâine. 

Cele mai noi date despre Mircea Lucescu

„În cursul zilei de astăzi a avut loc întrunirea echipelor medicale care îl îngrijesc pe dl Mircea Lucescu (cardiologie, ATI, chirurgie cardiacă, hematologie), împreună cu un medic cardiolog român care activează în Franța, la solicitarea familiei. La această întâlnire a participat și familia pacientului.

Pentru moment, decizia este că se va continua tratamentul inițiat, apreciindu-se corectitudinea acestuia.

În cursul zilei de mâine, starea pacientului va fi reevaluată și se va lua în calcul posibilitatea unei intervenții invazive, de montare a unui sistem de asistare mecanică cardiacă (ECMO).

Vom reveni prin comunicate ulterioare asupra situației medicale a pacientului.”, arată cel mai recent comunicat al Spitalului Universitar.

Probleme mari pentru Il Luce

Ministrul SănătățiiAlexandru Rogobete, a declarat că starea lui Mircea Lucescu este extrem de gravă și că în ultimele 24-48 de ore s-a produs o degradare semnificativă.

Din păcate, este în stare critică. Informațiile pe care le am și pe care le pot spune public, acestea sunt. Este la ATI, este în stare critică, s-a degradat în ultimele 24-48 de ore din punct de vedere medical. Este îngrijit la terapie intensivă. Mi-e greu să mă pronunț sau să speculez cu privire la prognosticul medical.”, a declarat Alexandru Rogobete.

Acuzații grave la adresa FRF

Între timp, apar acuzații grave la adresa FRF. Fostul doctor al echipei naționale, Pompiliu Popescu, este de părere că starea de sănătate a antrenorului de 80 de ani s-a agravat din cauza stresului la care a fost supus în mandatul său de selecționer.

„A avut o presiune foarte mare asupra lui. Extrem de mare. Echipa națională a României nu este una puternică și atunci s-a încercat aducerea unui mare antrenor ca să salveze ce nu avem.
Federația a pus presiune mare pe el și nu a putut să o suporte. Și-a dorit pentru că e sufletist și e cel mai bun antrenor. Iată că nu ai ce să faci dacă nu ai materie primă să o plămădești.
Meciul de baraj cu Turcia l-a afectat foarte mult. S-a pus presiune mare asupra lui din toate părțile, chiar dacă nu a fost explicită și directă. A rămas săracul cu această presiune pe umeri. „, a declarat Pompiliu Popescu, pentru Fanatik.
