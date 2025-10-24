B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » De ce miroase subsolul a mucegai? Ce soluții recomandă experții pentru a elimina cauza reală a problemei

De ce miroase subsolul a mucegai? Ce soluții recomandă experții pentru a elimina cauza reală a problemei

Iulia Petcu
24 oct. 2025, 21:54
De ce miroase subsolul a mucegai? Ce soluții recomandă experții pentru a elimina cauza reală a problemei
sursa foto: pixabay
Cuprins
  1. De ce apar mirosurile de mucegai în subsoluri
  2. Cum influențează umiditatea apariția mirosului
  3. Cum recunoști mucegaiul și cum îl elimini corect
  4. Când este necesară intervenția unui specialist

Un miros de mucegai în subsol este adesea ignorat sau considerat firesc, însă el poate indica o problemă mai gravă. Umiditatea ascunsă, lipsa ventilației sau apariția mucegaiului pot transforma spațiul într-un mediu nesănătos. Specialiștii avertizează că identificarea rapidă a cauzei este esențială pentru prevenirea daunelor și protejarea sănătății.

De ce apar mirosurile de mucegai în subsoluri

Subsolurile tind să acumuleze praf, murdărie și dezordine, factori care pot reține mirosurile. „Curățenia profundă și eliminarea dezordinii, în special spălarea sau îndepărtarea țesăturilor și tapițeriei, ajută la reducerea surselor de miros,” explică Isabella Flores, expert în curățenie la Sparkly Maid San Diego. Ea recomandă și folosirea „cărbunelui activ sau bicarbonatului de sodiu” pentru absorbția mirosurilor persistente.

Printre zonele care merită verificate se numără covoarele vechi, hainele depozitate, tapițeria nefolosită și filtrele de aer murdare. Alicia Sokolowski, co-CEO AspenClean, spune că este important „să curățați și uscați temeinic materialele afectate, să înlocuiți sau să reparați obiectele deteriorate de apă, să  mențineți și să  curățați regulat sistemele HVAC (ansamblul tehnic dintr-o clădire care asigură confortul termic, calitatea aerului și circulația acestuia) și să  inspectați eventualele scurgeri ascunse cât mai curând posibil pentru a preveni acumularea de umiditate.”

Cum influențează umiditatea apariția mirosului

Un nivel ridicat de umiditate favorizează dezvoltarea bacteriilor și a fungilor. „Când aceste microorganisme descompun materiale organice, eliberează compuși organici volatili microbieni (MVOC), care produc miros de mucegai sau pământ,” explică Sokolowski. Chiar și umiditatea ascunsă sub covoare ori în pereți poate genera disconfort olfactiv în timp, scrie Ziare.com.

Expertul în combaterea mucegaiului Michael Rubino recomandă măsuri concrete: folosirea unui dezumidificator, repararea rapidă a scurgerilor și verificarea frecventă a țevilor și pereților. Totodată, o izolație corectă și curățarea periodică a jgheaburilor pot preveni acumularea apei în fundație.

Cum recunoști mucegaiul și cum îl elimini corect

Mucegaiul este adesea un semnal de avertizare al unei probleme mai mari. „Crește rapid pe materiale organice când aerul rămâne umed. Este semnalul de avertizare înainte de o problemă reală de mucegai,” explică Matt Gorbacz, proprietar Clean Air Technologies. Soluțiile clasice cu apă și înălbitor pot funcționa temporar, însă dacă mirosul revine, sursa este încă activă.

Rubino recomandă curățarea frecventă a spațiilor, reducerea dezordinii și utilizarea filtrelor HVAC performante. De asemenea, un purificator de aer și verificarea profesională a sistemului HVAC de două ori pe an pot preveni reapariția mucegaiului.

Când este necesară intervenția unui specialist

Mirosul persistent de mucegai poate ascunde o contaminare extinsă. „Datorită capacității sale de a rămâne ascuns, este important să testezi pentru mucegai și să identifici atât locația, cât și sursa umidității care îl provoacă,” afirmă Robert Weitz, fondator RTK Environmental Group. El subliniază că testarea independentă este singura metodă de a descoperi cauza exactă și de a planifica o remediere corectă.

Weitz avertizează că „mucegaiul și cauza sa sunt ascunse și pot fi detectate doar de un profesionist cu aparate de măsurare a umidității, camere termice etc.” Mirosul de mucegai din subsol nu este doar neplăcut, ci și potențial dăunător, avertizează marthastewart.com.

Tags:
Citește și...
Banca Națională lansează prima monedă colorată din România, în onoarea lui Lucian Blaga. Vezi designul și valoarea acesteia (FOTO)
Eveniment
Banca Națională lansează prima monedă colorată din România, în onoarea lui Lucian Blaga. Vezi designul și valoarea acesteia (FOTO)
Incident grav într-un spital prahovean. Pacient în comă după ce a fost scăpat de pe targă
Eveniment
Incident grav într-un spital prahovean. Pacient în comă după ce a fost scăpat de pe targă
Kendama revine spectaculos în atenția copiilor, dar stârnește controverse în școli. Profesorii vor să o interzică în timpul orelor
Eveniment
Kendama revine spectaculos în atenția copiilor, dar stârnește controverse în școli. Profesorii vor să o interzică în timpul orelor
Cum influențează ordinea alimentelor sănătatea? Care este dieta unei experte în longevitate cu experiență de zece ani
Eveniment
Cum influențează ordinea alimentelor sănătatea? Care este dieta unei experte în longevitate cu experiență de zece ani
Lista cu evenimentele care vor avea loc în weekendul 24–26 octombrie în București, dar și în alte orașe din România. Tu unde alegi să mergi?
Eveniment
Lista cu evenimentele care vor avea loc în weekendul 24–26 octombrie în București, dar și în alte orașe din România. Tu unde alegi să mergi?
Banca Națională prezintă istoricul Tezaurului României. Cum arată și cum decurg eforturile de repatriere de la Moscova (FOTO)
Eveniment
Banca Națională prezintă istoricul Tezaurului României. Cum arată și cum decurg eforturile de repatriere de la Moscova (FOTO)
Nivelul veniturilor determină speranța de viață. Legătura dintre avere, sănătate și longevitate. Care este situația din România. Studiu
Eveniment
Nivelul veniturilor determină speranța de viață. Legătura dintre avere, sănătate și longevitate. Care este situația din România. Studiu
Accident grav pe E85, la granița dintre Suceava și Iași. Cum s-a produs tragedia de la Drăgușeni ( VIDEO, FOTO)
Eveniment
Accident grav pe E85, la granița dintre Suceava și Iași. Cum s-a produs tragedia de la Drăgușeni ( VIDEO, FOTO)
Singurele condiții în care se mai eliberează vechea carte de identitate, model 1997. Clarificările aduse de MAI
Eveniment
Singurele condiții în care se mai eliberează vechea carte de identitate, model 1997. Clarificările aduse de MAI
Final de săptămână cu restricții de circulație în București. Poliția Capitalei prezintă rutele alternative
Eveniment
Final de săptămână cu restricții de circulație în București. Poliția Capitalei prezintă rutele alternative
Ultima oră
21:32 - Banca Națională lansează prima monedă colorată din România, în onoarea lui Lucian Blaga. Vezi designul și valoarea acesteia (FOTO)
21:20 - Joburile la fast-food, între cele mai căutate de studenți. Ce salarii se câștigă în restaurante
21:17 - Lovitură pentru Simona Halep. Ar fi pierdut milioane de euro în doar câteva luni. Ce s-a întâmplat
21:01 - Meta și TikTok, sub lupa Comisiei Europene. Giganții social media riscă amenzi de miliarde de euro
20:44 - Carmen Șerban a uimit pe toată lumea! Puțini știu câte diplome are și în câte domenii este specializată: „Am o pregătire educațională foarte vastă!”
20:43 - Adrian Zuckerman: „Mă întreb dacă doamna Șoșoacă s-a dus la Moscova, cumva, să candideze și ea împotriva lui Putin” / „Mi se pare ca un fel de trădare” (VIDEO)
20:38 - Incident grav într-un spital prahovean. Pacient în comă după ce a fost scăpat de pe targă
20:14 - Criză economică în Franța. Parlamentul vrea să-i taxeze pe bogații care pleacă din țară
20:08 - Kendama revine spectaculos în atenția copiilor, dar stârnește controverse în școli. Profesorii vor să o interzică în timpul orelor
20:01 - Gest neașteptat al lui Sorin Grindeanu pentru Titus Corlățean, după ce acesta s-a retras din cursa pentru șefia PSD: „Am avut o discuție”