Un miros de mucegai în subsol este adesea ignorat sau considerat firesc, însă el poate indica o problemă mai gravă. Umiditatea ascunsă, lipsa ventilației sau apariția mucegaiului pot transforma spațiul într-un mediu nesănătos. Specialiștii avertizează că identificarea rapidă a cauzei este esențială pentru prevenirea daunelor și protejarea sănătății.

De ce apar mirosurile de mucegai în subsoluri

Subsolurile tind să acumuleze praf, murdărie și dezordine, factori care pot reține mirosurile. „Curățenia profundă și eliminarea dezordinii, în special spălarea sau îndepărtarea țesăturilor și tapițeriei, ajută la reducerea surselor de miros,” explică Isabella Flores, expert în curățenie la Sparkly Maid San Diego. Ea recomandă și folosirea „cărbunelui activ sau bicarbonatului de sodiu” pentru absorbția mirosurilor persistente.

Printre zonele care merită verificate se numără covoarele vechi, hainele depozitate, tapițeria nefolosită și filtrele de aer murdare. Alicia Sokolowski, co-CEO AspenClean, spune că este important „să curățați și uscați temeinic materialele afectate, să înlocuiți sau să reparați obiectele deteriorate de apă, să mențineți și să curățați regulat sistemele HVAC (ansamblul tehnic dintr-o clădire care asigură confortul termic, calitatea aerului și circulația acestuia) și să inspectați eventualele scurgeri ascunse cât mai curând posibil pentru a preveni acumularea de umiditate.”

Cum influențează umiditatea apariția mirosului

Un nivel ridicat de favorizează dezvoltarea bacteriilor și a fungilor. „Când aceste microorganisme descompun materiale organice, eliberează compuși organici volatili microbieni (MVOC), care produc miros de mucegai sau pământ,” explică Sokolowski. Chiar și umiditatea ascunsă sub covoare ori în pereți poate genera disconfort olfactiv în timp, scrie Ziare.com.

Expertul în combaterea Michael Rubino recomandă măsuri concrete: folosirea unui dezumidificator, repararea rapidă a scurgerilor și verificarea frecventă a țevilor și pereților. Totodată, o izolație corectă și curățarea periodică a jgheaburilor pot preveni acumularea apei în fundație.

Cum recunoști mucegaiul și cum îl elimini corect

Mucegaiul este adesea un semnal de avertizare al unei probleme mai mari. „Crește rapid pe materiale organice când aerul rămâne umed. Este semnalul de avertizare înainte de o problemă reală de mucegai,” explică Matt Gorbacz, proprietar Clean Air Technologies. Soluțiile clasice cu apă și înălbitor pot funcționa temporar, însă dacă mirosul revine, sursa este încă activă.

Rubino recomandă curățarea frecventă a spațiilor, reducerea dezordinii și utilizarea filtrelor HVAC performante. De asemenea, un purificator de aer și verificarea profesională a sistemului HVAC de două ori pe an pot preveni reapariția mucegaiului.

Când este necesară intervenția unui specialist

Mirosul persistent de mucegai poate ascunde o contaminare extinsă. „Datorită capacității sale de a rămâne ascuns, este important să testezi pentru mucegai și să identifici atât locația, cât și sursa umidității care îl provoacă,” afirmă Robert Weitz, fondator RTK Environmental Group. El subliniază că testarea independentă este singura metodă de a descoperi cauza exactă și de a planifica o remediere corectă.

Weitz avertizează că „mucegaiul și cauza sa sunt ascunse și pot fi detectate doar de un profesionist cu aparate de măsurare a umidității, camere termice etc.” Mirosul de mucegai din subsol nu este doar neplăcut, ci și potențial dăunător, avertizează .