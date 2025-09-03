B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Mucegaiul, inamicul care dă bătăi de cap gospodinelor. Cum poate fi prevăzută apariția ciupercii

Mucegaiul, inamicul care dă bătăi de cap gospodinelor. Cum poate fi prevăzută apariția ciupercii

Adrian Teampău
03 sept. 2025, 12:05
Mucegaiul, inamicul care dă bătăi de cap gospodinelor. Cum poate fi prevăzută apariția ciupercii
Pereți plini de mucegai. Foto: Facebook

Mucegaiul este unul dintre cei mai mari inamici ai gospodinelor care fac eforturi pentru a preveni apariția sa. Cu atât mai mult cu cât ciuperca, a cărei răspândire este favorizată de umezeală și proasta ventilație, poate provoca grave probleme de sănătate.

Cuprins:

  • Cum se poate preveni apariția mucegaiului
  • Umiditatea trebuie ținută sub control

Cum se poate preveni apariția mucegaiului

Apariția mucegaiului poate fi prevenită cu eforturi destul de reduse, cunoscând câteva informații despre cum apare și unde. În general, mucegaiul este favorizat de umezeală și de ventilația insuficientă. Sporii de mucegai sunt prezenți în aer în mod natural, însă se dezvoltă doar acolo unde găsesc un mediu favorabil.

Pe de altă parte, trebuie spus că, odată ce s-a instalat, mucegaiul este greu de îndepărtat dintr-o locuință și necesită o muncă susținută, dar și costuri foarte mari.

Pentru a evita apariția mucegaiului, acolo unde există infiltrații de apă, acestea trebuie remediate cât mai rapid. În caz contrar, mucegaiul se va instala și, indiferent de soluțiile folosite nu va putea fi eliminat. De asemenea, este recomandată aerisirea casei cel puțin de două ori pe zi, chiar și în perioada rece. Prin aerisirea locuinței cu regularitate, umezeala va fi scoasă din casă, iar aerul va fi împrospătat și cutat în permanență.

De asemenea, este important ca încălzirea în perioadele friguroase să fie constantă, pentru a evita apariția condensului.

Umiditatea trebuie ținută sub control

Aerisirea casei este foarte importantă pentru a ține umiditatea din locuință sub control. Totodată, este recomandată achiziția unui higrometru, aparat care măsoară constant nivelul umidității din interiorul casei. În mod normal, umiditatea ar trebui să fie undeva la maxim 30 – 50%, pentru a preveni apariția mucegaiului.

Dacă umiditatea trece de acest prag, este foarte important să achiziționăm un dezumidificator care să reducă nivelul de umiditate.

De asemenea, pentru a evita apariția mucegaiului, este important să vopsim pereții cu o vopsea lavabilă care să aibă și aditivi antimucegai. Astfel, este redus riscul de apariției a ciupercii.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
Eveniment
Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)
Eveniment
Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)
O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea unui spital
Eveniment
O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea unui spital
Italiancă, îngrozită din prețurile din magazinele românești
Eveniment
Italiancă, îngrozită din prețurile din magazinele românești
Studenții au început goana după chirii. Orașele din țară unde prețurile au înregistrat cele mai mari creșteri
Eveniment
Studenții au început goana după chirii. Orașele din țară unde prețurile au înregistrat cele mai mari creșteri
Dorești să te bucuri de un ambient modern și luxos la tine acasă? Binova îți oferă soluții complete de mobilare în stil italian
Eveniment
Dorești să te bucuri de un ambient modern și luxos la tine acasă? Binova îți oferă soluții complete de mobilare în stil italian
Cum Va Arata în Viitor un Echipament de Protecție a Muncii?
Eveniment
Cum Va Arata în Viitor un Echipament de Protecție a Muncii?
Cămătarii primesc o lovitură grea. Legea a trecut de Camera Deputaților
Eveniment
Cămătarii primesc o lovitură grea. Legea a trecut de Camera Deputaților
Un patron de cafenea a târât cu mașina un polițist care dirija circulația
Eveniment
Un patron de cafenea a târât cu mașina un polițist care dirija circulația
Tragedie în Mureș. O fetiță de 7 ani a murit strivită de un dulap, în timp ce se afla în grija fratelui ei
Eveniment
Tragedie în Mureș. O fetiță de 7 ani a murit strivită de un dulap, în timp ce se afla în grija fratelui ei
Ultima oră
15:26 - Un bărbat și-a ars soția de vie din cauza culorii pielii. Ce pedeapsă a primit
15:11 - China mulțumește foștilor premieri Năstase și Dăncilă pentru participarea la evenimentele de la Beijing. Mesajul ambasadei de la București
15:03 - Prahova: Femeia bătută și călcată cu mașina de amantul său a murit la spital. Ce a făcut bărbatul după atac
14:57 - Testul de inteligență pe care puțini îl rezolvă. Doar cei foarte atenți găsesc toate diferențele în 10 secunde (FOTO)
14:57 - O maşină de poliţie a lovit o fetiţă de 3 ani în curtea unui spital
14:54 - Nicușor Dan: „Ținând cont că sunt patru partide plus un grup parlamentar, coaliția asta funcționează bine în momentul ăsta”
14:50 - Epopeea Ianis Hagi s-a încheiat în Turcia. Românul a semnat cu o echipă de locul 12
14:36 - Adrian Câciu, după ce Năstase și Dăncilă s-au pozat lângă Vladimir Putin, Xi Jinping și Kim Jong-un, în China: „Nu le face bine o astfel de asociere. A fost decizia dânșilor. Puteau să decidă să nu se ducă” (VIDEO)
14:36 - Vlad Gherman și Oana Moșneagu, presați de familii să facă copii. Cum le-a răspuns actorul: „Le-am tăiat-o din scurt”
14:22 - Andreea Marin a slăbit 5 kilograme din cauza unei boli: „A fost mai neplăcut!”