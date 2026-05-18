Puțini s-ar gândi la România când vine vorba despre explozia marilor averi, însă cifrele spun altceva. Țara noastră urcă surprinzător de rapid într-un clasament european al bogaților „ultra-premium”. Este vorba despre persoane cu averi nete de peste 30 de milioane de dolari. Acestea fac parte din categoria exclusivistă cunoscută la nivel internațional drept ultra-high-net-worth individuals, iar numărul lor a crescut accelerat în ultimii ani în România.
Diferențele față de statele occidentale rămân însă uriașe. Germania are peste 38.000 de persoane cu averi de peste 30 de milioane de dolari, Regatul Unit aproape 28.000, iar Franța peste 21.000. Comparativ, România este încă foarte departe ca volum, însă începe să atragă atenția prin dinamica accelerată a acumulării de capital.
Printre domeniile care au generat cele mai multe câștiguri se numără antreprenoriatul, imobiliarele, energia, tehnologia, retailul, serviciile financiare și tranzacțiile de business. Tot mai mulți antreprenori și investitori români au reușit să profite de dezvoltarea regională, de accesul la piețe externe și de oportunitățile create în ultimii ani.
Raportul Knight Frank vorbește și despre o schimbare importantă în comportamentul marilor averi. Persoanele foarte bogate nu mai sunt legate de o singură țară. Își mută investițiile, afacerile și chiar rezidența în funcție de taxe, stabilitate politică, infrastructură, oportunități economice și calitatea vieții. Averea a devenit mai mobilă ca niciodată.
Pentru România, acest lucru poate fi atât o oportunitate, cât și un risc. Dacă statul oferă predictibilitate fiscală, infrastructură modernă și un climat economic stabil, capitalul poate rămâne în țară sau chiar poate fi atras din exterior. Dacă aceste condiții lipsesc, banii se pot muta rapid către piețe considerate mai sigure și mai profitabile.
În același timp, această evoluție evidențiază și contrastul tot mai mare dintre diferitele categorii sociale. Pe de o parte, România produce tot mai mulți oameni cu averi impresionante și conexiuni internaționale. Pe de altă parte, pentru mulți români, discuția despre averi de zeci de milioane de dolari pare încă foarte departe de realitatea de zi cu zi.