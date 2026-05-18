Puțini s-ar gândi la România când vine vorba despre explozia marilor averi, însă cifrele spun altceva. urcă surprinzător de rapid într-un clasament european al bogaților „ultra-premium”. Este vorba despre persoane cu averi nete de peste 30 de milioane de dolari. Acestea fac parte din categoria exclusivistă cunoscută la nivel internațional drept ultra-high-net-worth individuals, iar numărul lor a crescut accelerat în ultimii ani în România.

Cum se compară România cu restul Europei

Țara noastră se află printre statele în care averile foarte mari s-au multiplicat cel mai rapid în ultimii ani. Potrivit datelor analizate de Profit.ro , pe baza realizat de Knight Frank , în România există în prezent 749 de persoane cu averi nete de peste 30 de milioane de dolari.

Creșterea este una spectaculoasă. În perioada 2021–2026, numărul acestor multimilionari a avansat cu 93%. Practic, în doar cinci ani, „clubul” românilor cu averi uriașe aproape s-a dublat. La nivel european, doar două țări au depășit România la ritmul de creștere al marilor averi: Polonia și Turcia. Polonia ocupă primul loc în clasament, cu un avans de 109% în ultimii cinci ani. Turcia urmează foarte aproape, cu o creștere de 94%.

România se află pe locul trei în Europa, cu un avans de 93% al numărului de persoane care dețin averi de peste 30 de milioane de dolari. Asta nu înseamnă că România are mai mulți multimilionari decât marile economii europene. În schimb, arată că ritmul în care apar averi foarte mari este printre cele mai accelerate de pe continent.

Diferențele față de statele occidentale rămân însă uriașe. Germania are peste 38.000 de persoane cu averi de peste 30 de milioane de dolari, Regatul Unit aproape 28.000, iar Franța peste 21.000. Comparativ, România este încă foarte departe ca volum, însă începe să atragă atenția prin dinamica accelerată a acumulării de capital.

Marile averi au crescut semnificativ în toată Europa în ultimii ani. Numărul persoanelor cu averi de peste 30 de milioane de dolari a ajuns la aproape 184.000, după un avans de 26% în perioada 2021–2026. Potrivit datelor din raportul Knight Frank, continentul european a câștigat peste 37.000 de noi multimilionari în doar cinci an.

Ce factori contribuie la creșterea multimilionarilor în România

Creșterea rapidă a numărului de nu înseamnă automat că întreaga economie a României s-a transformat spectaculos. De asemenea, asta nu înseamnă nici că nivelul de trai al tuturor românilor a crescut în același ritm. Fenomenul arată mai degrabă că, în anumite sectoare ale economiei, s-au acumulat averi foarte mari într-un timp relativ scurt.

Printre domeniile care au generat cele mai multe câștiguri se numără antreprenoriatul, imobiliarele, energia, tehnologia, retailul, serviciile financiare și tranzacțiile de business. Tot mai mulți antreprenori și investitori români au reușit să profite de dezvoltarea regională, de accesul la piețe externe și de oportunitățile create în ultimii ani.

Raportul Knight Frank vorbește și despre o schimbare importantă în comportamentul marilor averi. Persoanele foarte bogate nu mai sunt legate de o singură țară. Își mută investițiile, și chiar rezidența în funcție de taxe, stabilitate politică, infrastructură, oportunități economice și calitatea vieții. Averea a devenit mai mobilă ca niciodată.

Pentru România, acest lucru poate fi atât o oportunitate, cât și un risc. Dacă statul oferă predictibilitate fiscală, infrastructură modernă și un climat economic stabil, capitalul poate rămâne în țară sau chiar poate fi atras din exterior. Dacă aceste condiții lipsesc, banii se pot muta rapid către piețe considerate mai sigure și mai profitabile.

În același timp, această evoluție evidențiază și contrastul tot mai mare dintre diferitele categorii sociale. Pe de o parte, România produce tot mai mulți oameni cu averi impresionante și conexiuni internaționale. Pe de altă parte, pentru mulți români, discuția despre averi de zeci de milioane de dolari pare încă foarte departe de realitatea de zi cu zi.