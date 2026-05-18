Netanyahu trage de timp în dosarul de corupție. Premierul cere anularea depoziției din fața instanței

Adrian Teampău
18 mai 2026, 09:36
Cuprins
  1. Benjamin Netanyahu a cerut anularea depoziției
  2. Premierul israelian acuzat de corupție

Benjamin Netanyahu a cerut instanței, care îl judecă pentru corupție, anularea mărturiei sale programate pentru luni, 18 mai. Avocații săi au invocat „motive diplomatice și de securitate”.

Benjamin Netanyahu a cerut anularea depoziției

Avocații premierului israelian au solicitat instanței anularea mărturiei sale programate pentru luni, 18 mai, în procesul de corupție. Benjamin Netanyahu este judecat de mai mulți ani, însă a reușit să tergiverseze procesul în contextul războaielor în care este implicat Israelul, în Orientul Mijlociu.

De această dată, avocații au înaintat o cerere prin care au cerut ca premierul să nu fie nevoit să ajungă în fața judecătorilor. Ei au invocat „motive diplomatice și de securitate” pentru anularea programării. Netanyahu a fost programat să depună mărturie în jurul orei locale 9.30.

Solicitarea apărătorilor a fost înregistrată în contextul procedurilor curente din dosar iar judecătorii sunt așteptați să se pronunțe. Potrivit surselor familiarizate cu subiectul, astfel de solicitări au mai fost formulate și în trecut, când s-a dorit audierea prim-ministrului.

Premierul israelian acuzat de corupție

Benjamin Netanyahu este judecat într-un dosar de corupție aflat în anchetă încă din 2020. Împotriva premierului israelian au fost formulate mai multe acuzații penale. Potrivit rechizitoriului, procurorii susțin că prim-ministrul ar fi primit cadouri în valoare de sute de mii de dolari de la miliardari. Aceștia enumerează printre cadouri trabucuri, șampanie, bijuterii și alte bunuri de lux.

Procurorii susțin că aceste bunuri ar fi fost oferite în schimbul unor favoruri politice, iar această teză rămâne componenta centrală a acuzațiilor din dosar.

Pe de altă parte, Donald Trump a cerut în repetate rânduri ca procesul lui Benjamin Netanyahu să fie anulat. Altfel, în cazul unei condamnări, el a cerut ca președintele Israelului să-l grațieze pe Netanyahu. Acesta este un partener privilegiat al șefului de la Casa Albă, unul dintre pușinii șefi de guverne cu care are relații amicale.

