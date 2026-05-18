Nimeni nu se aștepta la asta! Motivul real pentru care Aris Eram a plecat, de fapt, de la Survivor

Nimeni nu se aștepta la asta! Motivul real pentru care Aris Eram a plecat, de fapt, de la Survivor

Ana Maria
18 mai 2026, 09:16
Gabi Tamaș și Aris Eram la Survivor. Sursa foto: Captură video - Survivor Romania / YouTube
Cuprins
  1. Cum s-a ajuns la duelul dintre Aris Eram și Lucian Popa
  2. Cum s-a desfășurat duelul decisiv
  3. Ce mesaj a transmis Aris după ce a fost eliminat de la Survivor

Aris a fost eliminat de la Survivor! Ediția de duminică seară a emisiunii Survivor România 2026 a adus una dintre cele mai tensionate confruntări ale sezonului, încheiată cu eliminarea lui Aris Eram. După un duel extrem de strâns, concurentul și-a luat rămas-bun de la colegii săi și a părăsit competiția din Republica Dominicană.

Atmosfera din tabără a fost complet schimbată după un consiliu tribal plin de răsturnări de situație, strategii neașteptate și decizii care au schimbat calculele alianțelor.

Cum s-a ajuns la duelul dintre Aris Eram și Lucian Popa

Totul a pornit după un joc de recompensă intens, în urma căruia concurenții s-au împărțit între bucuria victoriei și tensiunea votului decisiv. Momentul care a schimbat complet cursul serii a fost decizia Mariei de a folosi totemul special, anulând votul lui Gabi Tamaș și răsturnând strategia stabilită până atunci.

Primul concurent trimis la duel a fost Lucian Popa, însă, surpriza a venit în momentul în care Gabi Tamaș, protejat de colanul de imunitate, a decis să îl nominalizeze pe Aris Eram pentru confruntarea decisivă.

Cum s-a desfășurat duelul decisiv

Confruntarea dintre Aris Eram și Lucian Popa a fost una extrem de echilibrată, cu momente de tensiune maximă. Aris a început bine și a reușit să câștige prima rundă, lăsând impresia că deține controlul duelului. Înaintea următoarei probe, concurentul a încercat să se mobilizeze.

Dacă nu mă concentrez, e pierdut! Haidem, mergem la maximum!”, a declarat Aris înainte de duelul cu Lucian Popa, potrivit Cancan.

Totuși, presiunea competiției și-a spus cuvântul, iar Lucian Popa a profitat de momentele de ezitare ale adversarului și a reușit să întoarcă scorul.

Ce mesaj a transmis Aris după ce a fost eliminat de la Survivor

Duelul s-a încheiat cu victoria lui Lucian Popa, scor 3-2, iar Aris Eram a fost eliminat din competiție. La final, Lucian și-a exprimat bucuria după victoria obținută.

Dumnezeu mă vrea aici! Foarte strânsă a fost (n.r. competiția)”, a spus Lucian Popa, după ce a câștigat duelul.

Vizibil emoționat, Aris Eram a transmis un mesaj sincer colegilor și celor care l-au urmărit, spunând că pleacă dezamăgit de rezultat, dar mândru de parcursul său.

În primul rând, nu știu dacă să mă bucur sau nu că plânge atâta lumea, dar înseamnă că m-am făcut plăcut. Nu știu de ce, dar chiar dacă par așa fericit, atunci când am pierdut nu mi-a venit să cred. Chiar nu mă așteptam la acest scenariu! Mă vedeam mai departe în această competiție, dar trebuie să-l aplaud pe Luci. Merită să meargă mai departe, dar plec cu capul sus! Sunt fericit de parcursul meu aici. Mi se pare că toți care au ajuns până aici sunt niște oameni puternici. Mulțumesc că m-ați primit aici!”, a precizat Aris Eram.

