Acasa » Meteo » Vremea, 18 mai: Soarele revine în sud și est, dar ploile nu dispar complet din peisaj

Vremea, 18 mai: Soarele revine în sud și est, dar ploile nu dispar complet din peisaj

18 mai 2026, 10:10
Sursă Foto: magnific.com
Cuprins
  1. Unde se simte cel mai bine încălzirea de la începutul săptămânii
  2. Cum evoluează vremea în Moldova și centrul țării
  3. Ce se întâmplă în vest și în zonele joase
  4. Cum arată vremea în Capitală și la munte

Săptămâna începe cu o schimbare vizibilă a vremii în mare parte din Romania, iar contrastul dintre regiuni rămâne pronunțat. Sudul și estul primesc mai mult soare și temperaturi mai ridicate, în timp ce vestul, nordul și zonele montane rămân sub influența ploilor și a unui aer mai rece.

Unde se simte cel mai bine încălzirea de la începutul săptămânii

Luni aduce o zi mai plăcută în sudul și estul țării, unde temperaturile urcă față de duminică și readuc valori apropiate de normalul perioadei. La nivel național, maximele pornesc de la 13–14 grade în vest și ajung la 24–25 de grade în regiunile estice și sud-estice.

În Dobrogea și în Bărăgan, vremea se anunță predominant frumoasă, cu mult soare pe parcursul zilei și temperaturi în creștere accentuată. Spre seară pot apărea câteva averse pe litoral și în Delta Dunării, în timp ce vântul devine ceva mai activ.

Cum evoluează vremea în Moldova și centrul țării

În sudul Moldova și în nordul Munteniei, mercurul din termometre ajunge până la 25 de grade, iar cea mai mare parte a zilei aduce cer senin și o atmosferă plăcută. După-amiaza pot apărea însă episoade scurte de ploaie, fără să schimbe semnificativ tabloul general.

Și în nordul Moldovei, dar și în Bucovina, ziua începe sub semnul soarelui, cu temperaturi care urcă spre 24 de grade. Spre seară, mai ales în zonele montane, norii se adună temporar și pot aduce ploi de scurtă durată.

În Transilvania și în Maramureș, vremea devine mai schimbătoare, iar temperaturile scad ușor comparativ cu ziua precedentă. Maximele ajung la 21–22 de grade, iar în unele zone sunt posibile averse însoțite de descărcări electrice.

Ce se întâmplă în vest și în zonele joase

În vestul țării, mai ales în Crișana, dimineața începe cu ceață, iar județul Bihor se află sub cod galben în prima parte a zilei. Soarele își face apariția doar pe alocuri, iar temperaturile nu reușesc să treacă de 17–18 grade.

Și în Oltenia, ceața se retrage treptat, lăsând loc unei zile mai luminoase și mai calde. Temperaturile urcă spre 22–23 de grade, iar spre seară pot apărea ploi izolate în zonele deluroase.

Cum arată vremea în Capitală și la munte

În București, vremea se îmbunătățește clar, cu cer senin pe tot parcursul zilei și o maximă de 24 de grade, după cele doar 16 grade înregistrate duminică.

La munte, ploile rămân prezente, iar în Carpații Occidentali aerul se răcește. În vestul Meridionalilor, vântul se intensifică puternic, iar la altitudini mari rafalele pot atinge chiar 80 km/h.

