Cutremur puternic în China. Un seism cu magnitudinea de 5,2 a lovit în noaptea de duminică spre luni regiunea Guangxi, din sud-vestul Chinei, provocând victime și mobilizând autoritățile într-o amplă operațiune de intervenție. În urma seismului, două persoane și-au pierdut viața, iar mii de oameni au fost nevoiți să își părăsească locuințele.

Potrivit informațiilor transmise de , peste 7.000 de persoane au fost evacuate din orașul Liuzhou, în timp ce echipele de salvare continuă căutările în zonele afectate.

Cutremur puternic în China. Care este bilanțul victimelor după cutremur

Datele furnizate de televiziunea publică CCTV și agenția oficială Xinhua arată că două persoane au murit în urma seismului. De asemenea, autoritățile au anunțat că o persoană este în continuare dispărută, iar alte patru au fost transportate la spital pentru îngrijiri medicale.

Medicii au precizat că răniții nu se află în stare gravă.

Ce pagube a provocat seismul

Potrivit presei de stat chineze, cutremurul s-a produs în primele ore ale dimineții și a provocat prăbușirea a 13 clădiri. Autoritățile evaluează acum amploarea pagubelor și încearcă să se asigure că nu există alte persoane prinse sub dărâmături.

Ce probleme pot apărea în ceea ce privește transportul

Companiile feroviare au avertizat că traficul trenurilor ar putea fi afectat, existând riscul unor întârzieri sau restricții temporare. Echipele tehnice verifică infrastructura feroviară și liniile de cale ferată pentru a se asigura că circulația se poate desfășura în condiții de siguranță.

În schimb, autoritățile chineze au transmis că serviciile esențiale funcționează în parametri normali. Alimentarea cu electricitate, comunicațiile, precum și furnizarea apei și gazelor nu au fost afectate semnificativ. De asemenea, traficul rutier continuă fără perturbări majore.