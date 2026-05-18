OpenAI ​testează o funcție care ar putea schimba modul în care utilizatorii folosesc inteligența artificială pentru administrarea banilor. Compania pregătește integrarea directă a conturilor bancare în ChatGPT, o mișcare care promite recomandări financiare mai precise, dar care ridică deja întrebări serioase despre confidențialitate și securitate.

Ce pregătește OpenAI pentru utilizatorii ChatGPT

Compania americană a lansat în versiune preliminară, pentru utilizatorii din Statele Unite, o funcție nouă care permite conectarea conturilor bancare direct la ChatGPT. Potrivit informațiilor publicate de , sistemul include deja compatibilitate cu aproximativ 12.000 de instituții financiare, iar planul vizează extinderea acestei opțiuni la nivel global.

În paralel, OpenAI a anunțat și un parteneriat cu Intuit, companie specializată în software financiar, prin care utilizatorii vor putea programa inclusiv sesiuni cu experți fiscali locali, fără să părăsească interfața ChatGPT.

Compania susține că interesul există deja și afirmă că „peste 200 de milioane de oameni solicită lunar ajutorul ChatGPT pentru aspecte precum bugetare, strategia de investiții și planificări”.

Ce date financiare ar putea vedea chatbotul

„Cu conturile tale financiare conectate, poate corela analiza cu situația ta financiară reală și cu ceea ce ai împărtășit despre obiectivele, stilul de viață și prioritățile tale, ajutându-te să identifici tipare, să înțelegi compromisurile și să planifici decizii importante într-un mod mai personal și complet”, se arată în prezentarea oficială a companiei, potrivit HotNews.

OpenAI precizează că accesul va avea loc „în mod securizat”, iar ChatGPT nu va putea vedea „numerele complete de cont sau face modificări la conturile dvs.”. În schimb, sistemul va putea analiza solduri, tranzacții, investiții, rate și datorii pentru a genera recomandări personalizate.

Unde apar cele mai mari semne de întrebare

Jurnaliștii de la Gizmodo atrag atenția că aceste date ar putea fi stocate și utilizate inclusiv pentru antrenarea modelelor AI, mai ales dacă opțiunea de partajare a datelor rămâne activă.

„Dacă informațiile dumneavoastră fac parte setul de date de antrenare al AI, există riscul ca aceste informații să fie vizate și de o solicitare specială ce poate fi utilizată și de cei cu alte intenții”, avertizează Gang Wang, profesor asociat la University of Illinois.

„Oamenii au încredere în instrumentele AI ca și cum ar fi un administrator de încredere. Însă un consultant de încreedre are obligația de aq acționa în interesul tău financiar, în timp ce un furnizor de servicii de AI își elaborează adesea politicile în funcție de propriile interese, nu și de ale tale”, transmite Rachel Tobac, CEO „SocialProof Security”, o company de securitate financiară cu sediul în San Francisco, pentru .