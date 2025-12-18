La Spitalul Județean „Mavromati” din Botoșani, o investiție destinată îmbunătățirii condițiilor pentru pacienți a generat un blocaj neașteptat, cu implicații administrative și logistice. Achiziția unor paturi noi, considerată inițial o măsură firească de modernizare, a scos la iveală o lipsă gravă de corelare între documentație și realitatea din teren.

Cum a ajuns o achiziție standard într-un impas neașteptat

Conducerea a încheiat un acord-cadru pentru cumpărarea unui număr variabil de paturi, cu un prag minim de 220 și posibilitatea extinderii până la 600 de unități. Investiția era justificată prin necesitatea înlocuirii mobilierului uzat din mai multe secții ale unității sanitare.

Primele livrări au fost, însă, suficiente pentru a opri întregul proces, după ce personalul medical a constatat că noile paturi nu pot fi introduse în saloane. Diferența aparent minoră dintre dimensiunile paturilor și lățimea ușilor a devenit rapid un obstacol major.

În momentul în care s-a încercat amplasarea paturilor în saloane, a devenit evident că acestea nu pot fi manevrate prin ușile existente. Măsurătorile făcute ulterior au indicat o lățime de 110 centimetri pentru paturi, în timp ce ușile măsoară aproximativ 104 centimetri.

Încercările repetate de a găsi o soluție practică au eșuat, iar nemulțumirea personalului a fost surprinsă inclusiv în imagini video. „Nu intră. Degeaba mai încercăm, dacă nu intră tot patul”, spun oamenii, potrivit monitorulbt.ro.

De ce problema depășește simpla organizare a saloanelor

Pentru cadrele medicale, situația este cu atât mai gravă cu cât afectează direct siguranța pacienților. În multe secții, în special cele cu profil chirurgical, evacuarea în caz de urgență presupune mutarea bolnavilor cu tot cu pat.

Dacă paturile nu pot traversa ușile, intervențiile devin mult mai dificile și pot pune vieți în pericol. Căpitan Dorina Lupu, purtător de cuvânt al ISU Botoșani, a explicat că evacuarea pacienților netransportabili trebuie realizată pe căi dimensionate corespunzător. În încercarea de a găsi o soluție, un muncitor spune: „Măsurăm iar, poate iese altă cifră”.

După blocarea transportului, a fost nevoit să identifice rapid variante pentru mobilierul evaluat la aproape 10.000 de lei bucata. O soluție temporară a fost redirecționarea unei părți dintre paturi către clădiri unde infrastructura permite utilizarea lor.

Managerul unității, Corneliu Prepeliță, a precizat că o parte dintre paturi au fost alocate secției de obstetrică-ginecologie. “Soluțiile au fost identificate, în sensul că, o parte din patrule achiziționate în cadrul acordului cadru, încheiat cu firma câștigătoare, s-a dorit dotarea de fapt a secției de obstetrică-ginecologie…”.

Ce riscuri apar odată cu următoarele livrări

Acordul-cadru rămâne activ și permite continuarea achizițiilor în aceleași condiții tehnice, ceea ce ridică semne de întrebare privind repetarea situației. Întrebat despre eventuale erori în caietul de sarcini, managerul a evitat un răspuns direct.

“Nu că nu s-a respectat… În acest moment, aceste paturi au o destinație”, a declarat acesta, precizând că documentația nu va fi modificată. O altă variantă luată în calcul este adaptarea infrastructurii, inclusiv lărgirea unor uși, ceea ce ar implica noi costuri și lucrări într-un spital funcțional.