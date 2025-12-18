Situația generată de contaminarea apei la Spitalul Sfânta Maria din Iași pare să intre într-o etapă de stabilizare. Primele rezultate ale analizelor indică revenirea parametrilor în limite normale, iar autoritățile așteaptă confirmarea finală prin testele microbiologice.

Ce arată ultimele analize ale apei din spital

Ultimele probe de apă prelevate din rețeaua indică valori normale ale clorului, potrivit rezultatelor comunicate oficial. Aceste date reprezintă un prim pas important spre depășirea unei crize sanitare care a durat aproape o săptămână. Următorul moment-cheie îl reprezintă publicarea raportului microbiologic, așteptat astăzi, care va confirma sau nu eliminarea completă a riscurilor.

Autoritățile sanitare subliniază că doar rezultatele favorabile ale tuturor analizelor vor permite ridicarea restricțiilor impuse în spital, mai ales în secțiile sensibile. Contextul este cu atât mai delicat cu cât bacteriile identificate anterior pot avea consecințe extrem de grave pentru pacienți vulnerabili.

Cum a fost gestionată situația în ultimele zile

Pe durata crizei, pacienții internați, aparținătorii și personalul medical au utilizat exclusiv apă îmbuteliată, provenită din rezerva de stat. Potrivit datelor oficiale, zilnic au fost distribuiți peste 1.500 de litri, pentru a reduce orice risc suplimentar. În paralel, la nivelul a fost constituită o celulă de criză, pregătită să gestioneze eventuale transferuri de pacienți.

„Au fost luate probe suplimentare în weekend, în ambele zile, atât sâmbătă cât și duminică, au fost realizate procedurile de dezinfecție a instalației. Nivelul de clor a revenit la normal pentru toate probele prelevate în cadrul Spitalului Sfânta Maria.”, a transmis Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătăţii.

Ce speranțe oferă autoritățile pentru ridicarea restricțiilor

Ministrul Sănătății a declarat că rezultatele actuale sunt încurajatoare și pot deschide calea revenirii la normal, dacă analizele microbiologice vor confirma siguranța apei. Oficialii subliniază însă că prudența rămâne esențială, având în vedere gravitatea situației inițiale.

„Faptul că astăzi au ieșit rezultatele în limite normale pentru concentrația de clor rezidual din apă, este un rezultat bun care îmi dă speranță că probele microbiologice de mâine vor fi în regulă și vom putea ridica restricțiile.”, a adăugat Rogobete, potrivit observatornews.ro.

Cum a fost descoperită problema și ce efecte a avut asupra pacienților

Alerta a fost declanșată în urmă cu șase zile, după ce în apa utilizată în secțiile de terapie intensivă și oncologie a fost identificată o . Situația a generat teamă în rândul pacienților și al părinților, mai ales într-un spital cu profil pediatric. De atunci, toți pacienții aflați în stare stabilă au fost externați, iar urgențele au fost redirecționate către alte unități medicale.

În prezent, în secția de Terapie Intensivă mai sunt internați patru copii, monitorizați atent de echipele medicale. Tentativa Direcției de Sănătate Publică de a preleva noi probe, în ziua precedentă, a fost amânată din cauza presiunii scăzute a apei.