B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Criza apei de la Spitalul Sfânta Maria din Iași se apropie de final. Ce arată ultimele analize ale apei

Criza apei de la Spitalul Sfânta Maria din Iași se apropie de final. Ce arată ultimele analize ale apei

Iulia Petcu
18 dec. 2025, 09:20
Criza apei de la Spitalul Sfânta Maria din Iași se apropie de final. Ce arată ultimele analize ale apei
Foto: bzi.ro
Cuprins
  1. Ce arată ultimele analize ale apei din spital
  2. Cum a fost gestionată situația în ultimele zile
  3. Ce speranțe oferă autoritățile pentru ridicarea restricțiilor
  4. Cum a fost descoperită problema și ce efecte a avut asupra pacienților

Situația generată de contaminarea apei la Spitalul Sfânta Maria din Iași pare să intre într-o etapă de stabilizare. Primele rezultate ale analizelor indică revenirea parametrilor în limite normale, iar autoritățile așteaptă confirmarea finală prin testele microbiologice.

Ce arată ultimele analize ale apei din spital

Ultimele probe de apă prelevate din rețeaua Spitalului Sfânta Maria din Iași indică valori normale ale clorului, potrivit rezultatelor comunicate oficial. Aceste date reprezintă un prim pas important spre depășirea unei crize sanitare care a durat aproape o săptămână. Următorul moment-cheie îl reprezintă publicarea raportului microbiologic, așteptat astăzi, care va confirma sau nu eliminarea completă a riscurilor.

Autoritățile sanitare subliniază că doar rezultatele favorabile ale tuturor analizelor vor permite ridicarea restricțiilor impuse în spital, mai ales în secțiile sensibile. Contextul este cu atât mai delicat cu cât bacteriile identificate anterior pot avea consecințe extrem de grave pentru pacienți vulnerabili.

Cum a fost gestionată situația în ultimele zile

Pe durata crizei, pacienții internați, aparținătorii și personalul medical au utilizat exclusiv apă îmbuteliată, provenită din rezerva de stat. Potrivit datelor oficiale, zilnic au fost distribuiți peste 1.500 de litri, pentru a reduce orice risc suplimentar. În paralel, la nivelul Ministerului Sănătății a fost constituită o celulă de criză, pregătită să gestioneze eventuale transferuri de pacienți.

„Au fost luate probe suplimentare în weekend, în ambele zile, atât sâmbătă cât și duminică, au fost realizate procedurile de dezinfecție a instalației. Nivelul de clor a revenit la normal pentru toate probele prelevate în cadrul Spitalului Sfânta Maria.”, a transmis Alexandru Rogobete, Ministrul Sănătăţii.

Ce speranțe oferă autoritățile pentru ridicarea restricțiilor

Ministrul Sănătății a declarat că rezultatele actuale sunt încurajatoare și pot deschide calea revenirii la normal, dacă analizele microbiologice vor confirma siguranța apei. Oficialii subliniază însă că prudența rămâne esențială, având în vedere gravitatea situației inițiale.

„Faptul că astăzi au ieșit rezultatele în limite normale pentru concentrația de clor rezidual din apă, este un rezultat bun care îmi dă speranță că probele microbiologice de mâine vor fi în regulă și vom putea ridica restricțiile.”, a adăugat Rogobete, potrivit observatornews.ro.

Cum a fost descoperită problema și ce efecte a avut asupra pacienților

Alerta a fost declanșată în urmă cu șase zile, după ce în apa utilizată în secțiile de terapie intensivă și oncologie a fost identificată o bacterie extrem de periculoasă. Situația a generat teamă în rândul pacienților și al părinților, mai ales într-un spital cu profil pediatric. De atunci, toți pacienții aflați în stare stabilă au fost externați, iar urgențele au fost redirecționate către alte unități medicale.

În prezent, în secția de Terapie Intensivă mai sunt internați patru copii, monitorizați atent de echipele medicale. Tentativa Direcției de Sănătate Publică de a preleva noi probe, în ziua precedentă, a fost amânată din cauza presiunii scăzute a apei.

Tags:
Citește și...
Caz revoltător: O femeie care luptă de 4 ani să afle de ce i-a murit fiica a aflat că Parchetul a pierdut dosarul
Eveniment
Caz revoltător: O femeie care luptă de 4 ani să afle de ce i-a murit fiica a aflat că Parchetul a pierdut dosarul
Topul celor mai scumpe orașe din lume. Cine se află la coada clasamentului
Eveniment
Topul celor mai scumpe orașe din lume. Cine se află la coada clasamentului
Bistrița-Năsăud: O femeie s-a ales cu arsuri după ce și-a salvat mama, imobilizată la pat, dintr-un incendiu
Eveniment
Bistrița-Năsăud: O femeie s-a ales cu arsuri după ce și-a salvat mama, imobilizată la pat, dintr-un incendiu
Protestele împotriva austerității ajung la Cotroceni. Sindicatele cer intervenția președintelui
Eveniment
Protestele împotriva austerității ajung la Cotroceni. Sindicatele cer intervenția președintelui
„Albă ca Zăpada”, prăjitura copilăriei. Iată cum se pregătește ușor acasă
Eveniment
„Albă ca Zăpada”, prăjitura copilăriei. Iată cum se pregătește ușor acasă
Mitingul anti-Savonea, perturbat de susținătorii lui Călin Georgescu. Ce au făcut aceștia în Piața Victoriei
Eveniment
Mitingul anti-Savonea, perturbat de susținătorii lui Călin Georgescu. Ce au făcut aceștia în Piața Victoriei
Cazul Rodicăi Stănoiu ia amploare. Ce a anunțat iubitul ei, Marius Calotă: „Toată lumea va fi mulțumită”
Eveniment
Cazul Rodicăi Stănoiu ia amploare. Ce a anunțat iubitul ei, Marius Calotă: „Toată lumea va fi mulțumită”
O femeie a fost arestată după ce ar fi pus lame de ras în pâinea din supermarketuri
Eveniment
O femeie a fost arestată după ce ar fi pus lame de ras în pâinea din supermarketuri
A șasea seară de proteste în Capitală pentru independența justiției. S-a scandat „Bolojan, te sună România!”, „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, „Nicușoare nu mai sta, apără justiția!” (GALERIE FOTO)
Eveniment
A șasea seară de proteste în Capitală pentru independența justiției. S-a scandat „Bolojan, te sună România!”, „M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc”, „Nicușoare nu mai sta, apără justiția!” (GALERIE FOTO)
Kovesi atrage atenția asupra unui fenomen ciudat în justiție: „Dintr-o dată e zero, e liniște”
Eveniment
Kovesi atrage atenția asupra unui fenomen ciudat în justiție: „Dintr-o dată e zero, e liniște”
Ultima oră
10:13 - Caz revoltător: O femeie care luptă de 4 ani să afle de ce i-a murit fiica a aflat că Parchetul a pierdut dosarul
10:08 - Reorganizarea Romsilva, vot decisiv în Senat. Ce reacții a stârnit reforma propusă de Diana Buzoianu
10:05 - Vremea, 18 decembrie. La ce temperaturi să ne așteptăm astăzi
09:53 - Topul celor mai scumpe orașe din lume. Cine se află la coada clasamentului
09:30 - USR: Radu Miruță preia Ministerul Apărării. Cine îl va înlocui la Ministerul Economiei (VIDEO)
09:18 - Operațiune militară a SUA în Pacific. Patru persoane au fost ucise pe o navă suspectată de trafic de droguri
09:10 - Bistrița-Năsăud: O femeie s-a ales cu arsuri după ce și-a salvat mama, imobilizată la pat, dintr-un incendiu
08:49 - Bătaie în Parlamentul din Bulgaria. Motivul disputei (VIDEO)
08:40 - Protestele împotriva austerității ajung la Cotroceni. Sindicatele cer intervenția președintelui
08:39 - Zelenski: „Rusia se pregătește să facă din anul viitor un an de război”. Apelul către aliații europeni