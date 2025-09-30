B1 Inregistrari!
B1 LIVE!
Acasa » Eveniment » Nicușor Dan, gafă la ceremonia oficială de la Timișoara. Președintele a încurcat protocolul (VIDEO)

Nicușor Dan, gafă la ceremonia oficială de la Timișoara. Președintele a încurcat protocolul (VIDEO)

Ana Maria
30 sept. 2025, 16:47
Nicușor Dan, gafă la ceremonia oficială de la Timișoara. Președintele a încurcat protocolul (VIDEO)
Președintele Nicușor Dan. Sursa foto: Captură video - Administrația Prezidențială a României / Facebook
Cuprins
  1. Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Ce a făcut președintele
  2. Ce a spus primarul Dominic Fritz
  3. Cum arată programul lui Nicușor Dan la Timișoara

Nicușor Dan, gafă în timpul unei ceremonii oficiale. Președintele României și-a început marți, 30 septembrie, prima vizită oficială într-un oraș din țară după alegerea sa în funcție. Șeful statului a ajuns la Timișoara, unde programul a debutat cu un moment solemn: depunerea unei coroane de flori la Monumentul Crucificării din fața Catedralei Mitropolitane.

Nicușor Dan, gafă la Timișoara. Ce a făcut președintele

Ceremonia a inclus garda de onoare și intonarea imnului național, însă momentul nu a fost lipsit de stângăcii.

Presa locală a surprins imagini cu Nicușor Dan în timp ce saluta garda de onoare, dar, înaintea intonării imnului României, președintele a ezitat câteva secunde și, contrar protocolului, a încercat să plece din zonă. Oficialii prezenți l-au readus însă în poziția corectă, astfel încât ceremonia să continue conform regulilor.

Vizita la Timișoara are o puternică încărcătură simbolică, orașul fiind considerat capitala europeană a României.

Ce a spus primarul Dominic Fritz

Primarul Dominic Fritz a subliniat importanța acestui moment:

„Mă bucur că Nicuşor Dan a ales Timişoara, unde bate inima europeană a ţării. Am aşteptat cu mult dor această vizită, ultimul preşedinte al României a ajuns la Timişoara acum mai bine de 5 ani.”

„Mulțumesc, domnule primar, că m-ați invitat, nu doar să vizitez Timișoara, ci să-mi aduc aminte de fostele mele responsabilități. Nostalgie. (…) Evident că ne dorim o Europă în care și în nord-estul României, și în sudul României să avem țări care sunt membre ale Uniunii Europene. Credem că România are o experiență în asta.”, a spus Nicușor Dan.

Agenda președintelui la Timișoara a fost una încărcată, incluzând vizite la instituții religioase și administrative, întâlniri cu oameni de afaceri și oficiali locali, precum și participarea la conferința „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate și Viitorul Nostru Comun”.

Cum arată programul lui Nicușor Dan la Timișoara

Acesta este programul pe care Nicușor Dan îl are, marți, la Timișoara, potrivit Libertatea.

  • 11.00 – vizită la Catedrala Romano-Catolică „Sfântul Gheorghe” din Timișoara
  • 11.45-12.15 – întâlnire cu Alfred Simonis, preşedintele Consiliului Judeţean Timiş, la Palatul Administrativ
  • 12.30 – vizită la Iulius Town şi apoi în clădirea VOX, unde va vizita două companii private
  • 14.30 – întâlnire cu oameni de afaceri în Primăria Timişoara
  • 15.25-15.55 – întâlnire cu primarul Dominic Fritz.
  • 16.00 – conferinţa „Europa la răscruce – Securitate, Prosperitate şi Viitorul Nostru Comun” / „Europe at a Crossroads – Security, Prosperity, and Our Common Future” (Cinema Timiș)
  • 18.00 – expoziţia „Dan Perjovschi/ România – O retrospectivă 1985-2025” (Muzeul Corneliu Miklosi).

La final, Nicușor Dan va merge la Catedrala Mitropolitană.

Tags:
Urmăriți B1TV.ro și pe
`
Citește și...
Brățări și ceasuri pentru bărbați în mixuri de culori și texturi: cum să nu dai greș
Eveniment
Brățări și ceasuri pentru bărbați în mixuri de culori și texturi: cum să nu dai greș
Pericol în magazine! Semințe de mac retrase de la vânzare. ANSVSA avertizează consumatorii
Eveniment
Pericol în magazine! Semințe de mac retrase de la vânzare. ANSVSA avertizează consumatorii
Vrei să arăți mereu bine fără să-ți cumperi haine noi? Încearcă regula 80/20
Eveniment
Vrei să arăți mereu bine fără să-ți cumperi haine noi? Încearcă regula 80/20
Newsweek: Vești bune! Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Eveniment
Newsweek: Vești bune! Pensia intră în octombrie cu 2 zile mai repede. Care pensionari iau 125 lei în plus?
Ajutor de la stat pentru milioane de pensionari. Ministrul Muncii a confirmat informația. Când intră banii
Eveniment
Ajutor de la stat pentru milioane de pensionari. Ministrul Muncii a confirmat informația. Când intră banii
Ce culori să porți la prima întâlnire. Ghid vestimentar care te ajută să creezi o impresie bună
Eveniment
Ce culori să porți la prima întâlnire. Ghid vestimentar care te ajută să creezi o impresie bună
Gogoși pufoase cu iaurt: desertul rapid și delicios gata în câteva minute. Iată cum se prepară!
Eveniment
Gogoși pufoase cu iaurt: desertul rapid și delicios gata în câteva minute. Iată cum se prepară!
Corupția rămâne principala problemă a României. Raportul Departamentului de Stat al SUA desființează Justiția
Eveniment
Corupția rămâne principala problemă a României. Raportul Departamentului de Stat al SUA desființează Justiția
Românii pot beneficia de banii din programul „Rabla 2025” pentru mașini hibride sau pe benzină, chiar dacă bugetul s-a epuizat. Ce spun reprezentanții AFM
Eveniment
Românii pot beneficia de banii din programul „Rabla 2025” pentru mașini hibride sau pe benzină, chiar dacă bugetul s-a epuizat. Ce spun reprezentanții AFM
Loto 6/49 surprinde jucătorii! Cei care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți bani
Eveniment
Loto 6/49 surprinde jucătorii! Cei care ghicesc trei numere vor câștiga mai mulți bani
Ultima oră
17:04 - Brățări și ceasuri pentru bărbați în mixuri de culori și texturi: cum să nu dai greș
16:59 - Nicușor Dan a anunțat că Administrația Prezidențială returnează o parte din bugetul alocat pe 2025. Despre ce sumă este vorba
16:55 - Sute de persoane au stat la coadă în fața biroului lui Putin. Cum s-a desfășurat cea mai amplă manifestație de la începutul lui 2024
16:35 - Anda Adam și soțul ei au fost evacuați peste noapte. Pagubă uriașă după un ghinion în afaceri
16:32 - Ce meserie visa Șerban Pavlu să aibă în copilărie? „Are legătură și cu ce am ajuns să fac până la urmă”
16:06 - Valentin Ceaușescu are probleme grave de sănătate. Fiul fostului dictator comunist își cere dreptul la viață în justiție
16:05 - Pericol în magazine! Semințe de mac retrase de la vânzare. ANSVSA avertizează consumatorii
15:59 - Cine l-a trădat pe Călin Georgescu? Răspunsul ferm dat de fostul candidat la prezidențiale: „Da, am fost trădat!”
15:59 - Vrei să arăți mereu bine fără să-ți cumperi haine noi? Încearcă regula 80/20
15:49 - „Legea majoratului online”, inițiată de Nicoleta Pauliuc, avansează în Parlament