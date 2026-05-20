PSD ar putea forma o majoritate parlamentară pentru a susține un nou guvern, fie și minoritar, fără să apeleze la voturile AUR și SOS. Totul depinde de abilitățile de negociere ale social-democraților.

PSD este aproape să formeze o majoritate parlamentară

Mai toate scenariile vehiculate de analiști și jurnaliști, în aceste zile, susțin că nu există șanse pentru formarea unei , fără suveraniști, care să susțină un guvern. Toate speculațiile pe acest subiect pornesc de la declarațiile președintelui care a exclude orice guvernare cu sprijinul AUR sau SOS.

Cu toate acestea, surse din PSD susțin că partidul poate face o majoritate în , fără să apeleze la voturile AUR și SOS. Pentru aceasta se poartă negocieri cu mai multe grupuri de parlamentari, dar și cu neafiliați. Noua construcție depinde de abilitățile de negociere și de compromisurile pe care sunt dispuși să le facă pentru preluarea guvernării.

La consultările de la Cotroceni, delegația social-democrată i-a prezentat președintelui această variantă pentru susținerea unui guvern minoritar sau chiar monocolor. Aceasta ar fi ultima opțiune, în cazul în care nu s-ar ajunge l refacerea coaliției cu PNL și USR. Potrivit surselor citate de Cotidianul, președintele s-ar fi arătat rezervat, însă nu a respins ideea.

„Avem voturile fără AUR și S.O.S, de la minorități, neafiliați plus că avem o rezervă de câțiva parlamentari care vor să vină la noi”, au specificat surse PSD.

Cât de solidă este susținerea obținută de social-democrați?

În ziua consultărilor de la Cotroceni, Lia Olguța Vasilescu a confirmat că există mai mulți parlamentari dispuși să voteze pentru un nou guvern, chiar fără PNL și USR. Ea a spus că se poate construi un guvern minoritar, în jurul PSD, pentru că există voturile necesare trecerii acestuia prin Parlament. Olguța Vasilescu spunea că mulți parlamentari, din afara AUR ar vota un astfel de cabinet.

„Există și varianta unui guvern minoritar în jurul PSD, pentru că noi credem că avem voturile necesare pentru a instala un premier. (…) președintele Nicușor Dan a spus că nu acceptă nici o combinație în care AUR să intre la guvernare. [Un guvern] Susținut nu doar de AUR, ci de toți cei care au votat moțiunea de cenzură. Nu un Guvern susținut doar de AUR, dar există mai mulți parlamentari care au votat moțiunea de cenzură (…) Poate nu este necesar să ajungem la voturile AUR”, spunea Olguța Vasilescu.

Câteva ore mai târziu, însă, Sorin Grindeanu, preciza că social-democrații pot face o majoritate parlamentară, însă aceasta nu ar respecta criteriile stabilite de președintele Nicușor Dan. Speculând, fie Grindeanu nu a dorit să devoaleze strategia partidului și stadiul negocierilor din parlament, fie a dorit să-i lase șefului statului inițiativa de a propune premierul pe care îl crede de cuviință sau chiar nu se poate fără AUR.

Rămânând în domeniul speculativ, teoretic, voturile la care ar avea acces social-democrații, pentru învestirea unui nou guvern, se împart astfel: PSD – 129; UDMR – 32; Minoritățile – 17; POT – 16; PACE – 12; Neafiliați – 19. În total ar fi 225 de voturi, cu 8 mai puține decât necesarul pentru a ajunge la minimul de 233. Acestea pot fi obținute de la parlamentari AUR, SOS, sau chiar PNL și USR, cu care s-ar negocia în particular.

PNL și USR se bazează tot pe suveraniști, ca PSD

O astfel de soluție ar fi, însă, speculată propagandistic de , care ar susține că PSD face guvern cu AUR. O abordare ipocrită deoarece, în cazul în care ar primi mandatul de premier, PNL și USR ar apela tot la suveraninști pentru a face o majoritate parlamentară care să le susțină un guvern minoritar.

PNL și USR preferă, însă, o prelungire a crizei politice, astfel încât să se mențină cât mai mult la conducerea guvernului și să aibă acces la resurse. Deși Ilie Bolojan a declarat că PNL vrea să meargă în opoziție, acțiunile sale politice îl contrazic. În ultimele zile, după moțiunea de cenzură, guvernul a făcut mai multe numiri în funcții publice și a împărțit bani în stânga și în dreapta, clientelei de partid.

Sfârșitul crizei politice și un nou guvern care ar lua măsuri în favoarea cetățenilor, pregătind ieșirea din recesiunea provocată de guvernul Bolojan, ar însemna o lovitură cruntă pentru viitorul său politic. Oamenii ar vedea diferența, dincolo de campaniile intense de propagandă. Or, Ilie Bolojan nu poate permite ca altcineva să îndrepte lucrurile și să-i ia coroana de „Salvator”.

De unde și blocajul politic și refuzul de a accepta orice formă de compromis care să ducă la învestirea unui nou guvern, în alte condiții absurde decât cele impuse de ei.

Găselnița PNL și USR pentru a refuza un premier tehnocrat

În aceste zile, în contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern, a apărut varianta unui premier tehnocrat. Președintele Nicușor Dan a declarat că ar putea fi o soluție dacă partidele din coaliție nu se înțeleg. Iar PSD, UDMR și grupul minorităților s-au arătat de acord.

De partea cealaltă, PNL și USR refuză o astfel de idee din motivele pe care le-am prezentat mai sus. Ilie Bolojan nu poate permite ca altcineva, în afara lui, să apară ca „Salvator” al țării. Cele două formațiuni resping ideea, invocând motive fără sens. Dominic Fritz susține că un premier tehnocrat ar fi la dispoziția social-democraților. Culmea, USR a apărut tot în urma unei guvernări tehnocrate, a lui Dacian Cioloș.

găselniță de comunicare pe care o rostogolesc peneliștii în spațiul public este că un tehnocrat ar fi responsabilitatea exclusivă a președintelui, iar un eșec al acestuia s-ar răsfrânge asupra imaginii sale. Culmea ironiei din partea unui partid care și-a petrecut ultimele zece luni lovind în președinte, direct sau prin afiliați.

Mai mult, argumentul este lipsit de logică. Ca președinte, Nicușor Dan își asumă orice premier nominalizează, fie și Ilie Bolojan. Acest lucru face parte din fișa postului, stabilită prin Constituție.

Scenariul de revenire a lui Ilie Bolojan

Strategia PNL și USR de a reveni la guvernare, într-o formulă minoritară, cu doar 25% din voturile parlamentare, are șanse mici de a se îndeplini. Aceasta deoarece depinde de numeroase variabile și nu ține cont de realități și de acțiunile președintelui Nicușor Dan, ale PSD și a celorlalte formațiuni.

Ilie Bolojan vrea să revină la guvernare printr-o lovitură de forță, lucru confirmat chiar de unul dintre apropiații săi, Robert Sighiartău, într-o intervenție la B1TV. Concret, PNL și-ar dori ca președintele să propună un premier PSD care să cadă la votul din parlament, iar apoi să-i încredințeze mandatul lui Ilie Bolojan. Acesta și-ar trece guvernul minoritar, deși nu are o majoritate, bazându-se pe teama parlamentarilor de alegeri anticipate.

O strategie care depinde de mai multe variabile greu de anticipat, ceea ce, cu excepția situației în care strategii PNL sunt lipsiți de inteligență politică, urmărește un alt scop. Cel mai probabil, cum spuneam mai sus, se dorește prelungirea crizei politice, astfel încât Bolojan să se mențină cât mai mult la guvernare. De altfel, se vorbește despre un interimat prelungit pe mai mulți ani, ca în Belgia sau Italia.

Ca să reușească, un astfel de scenariu ar implica faptul ca primul guvern propus să pice în parlament. Apoi, ar trebui ca președintele Nicușor Dan să intre în jocul PNL și să-l nominalizeze pentru a doua oară pe Ilie Bolojan.